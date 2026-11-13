İstanbul'da hareketli saatler: Uçak motorunu kaçırmaya kalktılar
Atatürk Havalimanı’nda uzun süredir hangarda muhafaza edilen bir uçak motorunun, zorunlu gümrük belgeleri sunulmadan tırla havalimanı dışına sevk edilmek istendiği belirlendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Atatürk Havalimanı’nda uzun süredir hangarda muhafaza edilen bir uçak motorunun, zorunlu gümrük belgeleri sunulmadan tırla havalimanı dışına sevk edilmek istendiği belirlendi.
Almanya’ya gönderilmesi planlanan motorun sevkiyatı, Gümrük Muhafaza memurlarının dikkati sayesinde engellendi.
AirportHaber’in ulaştığı bilgilere göre olay Atatürk Havalimanı B Kapısı’nda yaşandı. Üzerinde uçak motoru bulunan tırın çıkış yapmak istemesi üzerine görevli memurlar, sevkiyata ilişkin beyanname, fatura ve diğer belgeleri talep etti. Ancak gerekli evrakların ibraz edilememesi üzerine aracın çıkışına izin verilmedi.
Motorun ihracat işlemlerinin bir gümrük müşavirliği aracılığıyla yürütülmesinin planlandığı, sevkiyat öncesinde JetGlobe çalışanlarına işlemlerin tamamlandığının bildirildiği öne sürüldü. Bu bilgi üzerine motorun hangardan çıkarılarak tıra yüklendiği iddia edildi. Öte yandan motor sahibi şirketin İstanbul temsilcisinin de çalışanlara gümrük işlemlerine karışmamaları yönünde talimat verdiği ileri sürüldü. Gümrük Muhafaza memurlarının belge talebine rağmen herhangi bir evrak sunulamaması üzerine sevkiyat durduruldu ve olay tutanak altına alındı.
Saat 22.30'da düzenlenen tutanakta, “Usulsüz şekilde uçak motoru çıkarmaya teşebbüs edildiği” değerlendirmesine yer verildi. Konu, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne bildirildi. Olay kapsamında gözaltına alınan iki hangar çalışanının daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Sevkiyata konu motorun Rolls-Royce RB211-Trent 772B-60 model ve 41303 seri numaralı olduğu belirtildi. 28 Aralık 2021 tarihli satış belgesinde motorun VOTAN AERO LP tarafından Tashkent Air LTD’ye devredildiği görülüyor. Yaklaşık beş yıldır JetGlobe hangarında muhafaza edilen motorun önce Ambarlı Limanı’na, ardından gemiyle Almanya’daki bir bakım merkezine gönderilmesi planlanıyordu.
JetGlobe Havacılık ise yaptığı açıklamada motorun kendilerine ait olmadığını, başka bir şirkete ait motorun hangarlarında muhafaza edildiğini bildirdi. Şirket, motorun sahibinin talebi ve organizasyonuyla gönderilen nakliye aracına yüklendiğini ifade etti. Gümrük belgelerinin ibraz edilememesi nedeniyle durdurulan sevkiyata ilişkin adli sürecin ise devam ettiği bildirildi.
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