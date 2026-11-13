O enkazda yüreklerimizi bıraktık... Parçalar tıra böyle yüklendi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dört askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının ardından sürdürülen arama, tarama ve enkaz kaldırma faaliyetleri tamamlanma aşamasına ulaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dört askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının ardından sürdürülen arama, tarama ve enkaz kaldırma faaliyetleri tamamlanma aşamasına ulaştı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde dün saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı.
Kazada helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu.
Kazanın ardından bölgede başlatılan çalışmalarda helikoptere ait parçalar ve kazaya ilişkin bulgular toplandı.
Toplanan enkaz parçaları tıra yüklenerek bölgeden taşındı.
Ekiplerin kaza alanındaki arama ve tarama çalışmaları sona yaklaştı.
İşte çalışmalardan görüntüler...
İşte çalışmalardan görüntüler...
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