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O enkazda yüreklerimizi bıraktık... Parçalar tıra böyle yüklendi

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O enkazda yüreklerimizi bıraktık... Parçalar tıra böyle yüklendi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dört askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının ardından sürdürülen arama, tarama ve enkaz kaldırma faaliyetleri tamamlanma aşamasına ulaştı.

#1
Foto - O enkazda yüreklerimizi bıraktık... Parçalar tıra böyle yüklendi

Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde dün saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı.

#2
Foto - O enkazda yüreklerimizi bıraktık... Parçalar tıra böyle yüklendi

Kazada helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu.

#3
Foto - O enkazda yüreklerimizi bıraktık... Parçalar tıra böyle yüklendi

Kazanın ardından bölgede başlatılan çalışmalarda helikoptere ait parçalar ve kazaya ilişkin bulgular toplandı.

#4
Foto - O enkazda yüreklerimizi bıraktık... Parçalar tıra böyle yüklendi

Toplanan enkaz parçaları tıra yüklenerek bölgeden taşındı.

#5
Foto - O enkazda yüreklerimizi bıraktık... Parçalar tıra böyle yüklendi

Ekiplerin kaza alanındaki arama ve tarama çalışmaları sona yaklaştı.

#6
Foto - O enkazda yüreklerimizi bıraktık... Parçalar tıra böyle yüklendi

İşte çalışmalardan görüntüler...

#7
Foto - O enkazda yüreklerimizi bıraktık... Parçalar tıra böyle yüklendi

İşte çalışmalardan görüntüler...

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