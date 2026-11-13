Türkiye rekoru kırıldı: İşte tarihte en çok satan SUV modeli!

Japon otomobil üreticisi Nissan, popüler SUV modeli Qashqai ile Türkiye'de önemli bir eşiği geride bıraktı. Marka, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerini kaynak göstererek modelin ülkemizde bugüne kadar en çok satılan ithal SUV olduğunu duyurdu. Bu başarı, Qashqai'nin ilk kez tanıtıldığı 2006 yılının 20. yıl dönümüne denk geldi. Nissan, bu nedenle Türkiye'deki satış başarısını yıl dönümü kutlamalarıyla birlikte paylaştı.