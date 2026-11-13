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Türkiye rekoru kırıldı: İşte tarihte en çok satan SUV modeli!

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Türkiye rekoru kırıldı: İşte tarihte en çok satan SUV modeli!

ODMD verilerine göre, Türkiye tarihinde en çok satan ithal SUV modeli belli oldu.

#1
Foto - Türkiye rekoru kırıldı: İşte tarihte en çok satan SUV modeli!

Japon otomobil üreticisi Nissan, popüler SUV modeli Qashqai ile Türkiye'de önemli bir eşiği geride bıraktı. Marka, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerini kaynak göstererek modelin ülkemizde bugüne kadar en çok satılan ithal SUV olduğunu duyurdu. Bu başarı, Qashqai'nin ilk kez tanıtıldığı 2006 yılının 20. yıl dönümüne denk geldi. Nissan, bu nedenle Türkiye'deki satış başarısını yıl dönümü kutlamalarıyla birlikte paylaştı.

#2
Foto - Türkiye rekoru kırıldı: İşte tarihte en çok satan SUV modeli!

NİSSAN QASHQAİ TÜRKİYE'DE KAÇ ADET SATTI? Qashqai, Türkiye'de ilk kez 2007 yılında satışa sunuldu. O günden bu yana ülkemizde yaklaşık 250 bin adet satıldı. Model, SUV pazarında tam 9 kez yılın en çok satan otomobili unvanını kazandı. Bu tablo, Qashqai'nin Türk tüketicisinin uzun yıllardır tercih ettiği modellerden biri olduğunu gösteriyor.

#3
Foto - Türkiye rekoru kırıldı: İşte tarihte en çok satan SUV modeli!

Qashqai, farklı pazarlarda farklı isimlerle satılarak dünya genelinde 7,3 milyonun üzerinde satış rakamına ulaştı. Bu satışların 4,1 milyondan fazlası yalnızca Avrupa'da gerçekleşti.

#4
Foto - Türkiye rekoru kırıldı: İşte tarihte en çok satan SUV modeli!

Model bugün 100'den fazla ülkede satılıyor. Qashqai, bugüne kadar 110'un üzerinde uluslararası ödül aldı ve bunların 20'den fazlası "Yılın Otomobili" unvanından oluşuyor.

#5
Foto - Türkiye rekoru kırıldı: İşte tarihte en çok satan SUV modeli!

E-POWER HİBRİT VERSİYONA AVRUPA'DAN İLGİ Nissan, 2022'de tanıttığı ve şarj edilmesi gerekmeyen e-POWER hibrit sistemli Qashqai'nin de ilgi gördüğünü açıkladı. Avrupa'da yaklaşık 250 bin kullanıcı bu versiyonu tercih etti. Nissan AMIEO Bölgesi Başkanı Massimiliano Messina, "Nissan Qashqai, 20 yıl önce otomotivin alışılmış kurallarına meydan okudu." dedi. Messina, yakıt maliyetlerinin aile bütçelerini zorladığı bu dönemde verimli ve ulaşılabilir seçenekler sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

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