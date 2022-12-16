2022-12-16 12:19:45 İstanbul'da ölmek pahalı! Mezar yeri fiyatları dudak uçuklattı
İBB Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumunda 2023 Yılı Ücret Tarife Teklifleri kapsamında mezarlık ücret ve hizmet bedelleri ele alındı. Komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edilen tarifeye göre gasilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil gibi hizmetler ücretsiz olmaya devam edecek. Buna karşın İstanbul’da mezar yeri almak isteyen yüklü bir ücreti gözden çıkarmak zorunda.