İstanbul'da ölmek pahalı! Mezar yeri fiyatları dudak uçuklattı

EDİRNEKAPI’DA DA FİYATLAR YÜKSELDİ Emirgan, Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce, Avcılar'ın içinde bulunduğu ikinci gruptaki mezarlıklarda 1200 lira olan yer bedeli 1320 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 8 bin 250 liradan 9 bin 75 liraya, boş mezar yeri bedeli 16 bin 500 liradan 18 bin 150 liraya artırıldı.1200 lira olan çocuk cenazesi için yer bedeli ise 1320 lira oldu.