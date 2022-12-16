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Ekonomi
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İstanbul'da ölmek pahalı! Mezar yeri fiyatları dudak uçuklattı

2022-12-16 12:19:45
İstanbul'da ölmek pahalı! Mezar yeri fiyatları dudak uçuklattı

İBB Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumunda 2023 Yılı Ücret Tarife Teklifleri kapsamında mezarlık ücret ve hizmet bedelleri ele alındı. Komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edilen tarifeye göre gasilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil gibi hizmetler ücretsiz olmaya devam edecek. Buna karşın İstanbul’da mezar yeri almak isteyen yüklü bir ücreti gözden çıkarmak zorunda.

#1
Foto - İstanbul'da ölmek pahalı! Mezar yeri fiyatları dudak uçuklattı

BOŞ MEZAR YERİ BEDELİ 45 LİRA - İstanbul’un ünlü merzarlık alanları olan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet'te mezar yeri 6 bin 600 lira olan yer bedeli 7 bin 260 lira olarak belirlendi.

#2
Foto - İstanbul'da ölmek pahalı! Mezar yeri fiyatları dudak uçuklattı

Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 20 bin 570 liradan 22 bin 630 liraya, boş mezar yeri bedeli ise 41 bin 140 liradan 45 bin 260 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli ise 6 bin 600 liradan 7 bin 260 liraya yükseltildi.

#3
Foto - İstanbul'da ölmek pahalı! Mezar yeri fiyatları dudak uçuklattı

EDİRNEKAPI’DA DA FİYATLAR YÜKSELDİ Emirgan, Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce, Avcılar'ın içinde bulunduğu ikinci gruptaki mezarlıklarda 1200 lira olan yer bedeli 1320 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 8 bin 250 liradan 9 bin 75 liraya, boş mezar yeri bedeli 16 bin 500 liradan 18 bin 150 liraya artırıldı.1200 lira olan çocuk cenazesi için yer bedeli ise 1320 lira oldu.

#4
Foto - İstanbul'da ölmek pahalı! Mezar yeri fiyatları dudak uçuklattı

Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci, Kayabaşı'nın içinde olduğu üçüncü gruptaki mezarlıklarda yer bedeli 100 liradan 110 liraya, boş mezar yeri 5 bin 500 liradan 6 bin 50 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 2 bin 750 liradan 3 bin 25 liraya çıkarıldı.

#5
Foto - İstanbul'da ölmek pahalı! Mezar yeri fiyatları dudak uçuklattı

İSTANBUL DIŞINA YAKIN BÖLGELERDE FİYATLAR DAHA UYGUN - Daha önce köy statüsünde olan mezarlıkların bulunduğu dördüncü grupta ise cenaze için yer bedeli 100 liradan 110 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 1320 liradan 1450 liraya, boş mezar yeri 2 bin 640 liradan 2 bin 900 liraya yükseltildi.

#6
Foto - İstanbul'da ölmek pahalı! Mezar yeri fiyatları dudak uçuklattı

Gayrimüslimlere ait mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 500 liradan 550 liraya, cenazenin yanındaki boş mezar yeri 5 bin 280 liradan 5 bin 810 liraya, boş mezar yeri 8 bin 580 liradan 9 bin 440 liraya çıkarıldı.

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