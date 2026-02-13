Müthiş şifa kaynağı... Damar yollarını açan kuruyemiş! Kolesterolü düşürüyor

Ceviz, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından kalp dostu kabul edilen tek kuruyemiş unvanına sahip. Bitkisel omega-3 kaynağı alfa-linolenik asit içeriğiyle kalp, beyin ve metabolizma sağlığını destekliyor. Klinik veriler, günlük 30 gram ceviz tüketiminin kötü kolesterolü düşürebileceğini gösteriyor. Ayrıca bilişsel performans testlerinde hafıza ve işlem hızı açısından olumlu sonuçlarla bağlantılı bulunuyor. Kalp sağlığı ile sindirim sistemini aynı anda desteklemek isteyenler için badem ideal seçeneklerden biri. Ağaç yemişleri arasında en yüksek lif oranına sahip olan badem, kan şekeri dengesini sağlamaktan bağırsak florasını beslemeye kadar geniş bir yelpazede fayda sunuyor. Aynı zamanda güçlü bir E vitamini kaynağı olarak hücre yaşlanmasını yavaşlatıyor. Uzmanlar en etkili sonuç için günlük 42-50 gram arası tüketimi tavsiye ediyor.