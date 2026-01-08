Bilal Erdoğan konuştu: 50 Yılda 50 Kütüphane projesi ile ilgi verileri ilan etti

36 Okula Modern Kütüphane ve 130 Bin Kitap! Genel Müdürlüğümüzce yürütülen süreç kapsamında; kütüphanelerin kurulacağı okulların belirlenmesi, teknik altyapının hazırlanması ve kitap içeriklerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı onaylı eserlerden seçilmesi titizlikle sağlandı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı N. Bilal Erdoğan ise konuşmasında, vakfın 50. yılı vesilesiyle deprem bölgesine öncelik verdiklerini belirtti. Protokol kapsamında depremden etkilenen Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adana, Osmaniye, Elâzığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerindeki 36 okula modern kütüphane kurulumu tamamlandı.