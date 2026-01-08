  • İSTANBUL
Bilal Erdoğan konuştu: 50 Yılda 50 Kütüphane projesi ile ilgi verileri ilan etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bilal Erdoğan konuştu: 50 Yılda 50 Kütüphane projesi ile ilgi verileri ilan etti

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı'nın kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla hayata geçirilen “50. Yılda 50 Kütüphane” projesi ile ilgili verileri ilan etti.

Foto - Bilal Erdoğan konuştu: 50 Yılda 50 Kütüphane projesi ile ilgi verileri ilan etti

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 50. Yılda 50 Kütüphane” projesi ile ilgili verileri ilan etti. Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda ve İlim Yayma Vakfı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, depremden etkilenen 11 ilimizdeki 36 okulumuza kazandırılan kütüphanelerin toplu açılış töreni, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in teşrifleriyle Malatya'da gerçekleştirildi.

Foto - Bilal Erdoğan konuştu: 50 Yılda 50 Kütüphane projesi ile ilgi verileri ilan etti

Millî Eğitim Bakanlığı ile İlim Yayma Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen "50. Yıl Kütüphaneleri Projesi"nin Deprem Bölgesi Toplu Açılış Töreni, Malatya Yeşilyurt Suluköy Kahramanlar İlkokulunda yapıldı. Törene Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in yanı sıra İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın N. Bilal Erdoğan katıldı. Proje ile öğrencilerin yaş gruplarına uygun olarak tasarlanan çalışma ve okuma alanlarına, toplamda 130 binin üzerinde kitap kazandırıldı. Devletin Güçlü Altyapısına Sivil Toplumdan Anlamlı Destek Törende konuşan Bakanımız Sayın Yusuf Tekin, devletin eğitim altyapısına yaptığı devasa yatırımlara dikkat çekti. 2002 yılından bu yana derslik sayısının 350 binden 750 bine çıkarıldığını vurgulayan Sayın Tekin, deprem bölgesindeki yıkıma rağmen devletin hızlı bir şekilde okulları yeniden inşa ettiğini ve eğitim öğretim faaliyetlerinin modern imkânlarla sürdürüldüğünü belirtti. Bakanımız, devletin inşa ettiği bu güçlü fiziki altyapının, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleriyle daha da nitelikli hâle getirildiğini ifade ederek; İlim Yayma Vakfının, devletin sunduğu imkânlara kütüphane ve materyal desteği sağlayarak sürece katkı sunmasının "katılımcı sivil toplum" anlayışının en güzel örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Foto - Bilal Erdoğan konuştu: 50 Yılda 50 Kütüphane projesi ile ilgi verileri ilan etti

36 Okula Modern Kütüphane ve 130 Bin Kitap! Genel Müdürlüğümüzce yürütülen süreç kapsamında; kütüphanelerin kurulacağı okulların belirlenmesi, teknik altyapının hazırlanması ve kitap içeriklerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı onaylı eserlerden seçilmesi titizlikle sağlandı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı N. Bilal Erdoğan ise konuşmasında, vakfın 50. yılı vesilesiyle deprem bölgesine öncelik verdiklerini belirtti. Protokol kapsamında depremden etkilenen Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adana, Osmaniye, Elâzığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerindeki 36 okula modern kütüphane kurulumu tamamlandı.

Foto - Bilal Erdoğan konuştu: 50 Yılda 50 Kütüphane projesi ile ilgi verileri ilan etti

Proje ile öğrencilerin yaş gruplarına uygun olarak tasarlanan çalışma ve okuma alanlarına, toplamda 130 binin üzerinde kitap kazandırıldı. Kütüphanelerin tefrişatı ve donatımı vakıf tarafından gerçekleştirilirken, bu alanların eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi ve sürdürülebilirliği Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yürütülmeye devam edecektir. Program, Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve Sayın Bilal Erdoğan'ın, canlı bağlantı ile diğer illerdeki kütüphanelerin de açılışını gerçekleştirmesi ve Suluköy Kahramanlar İlkokulundaki kütüphaneyi ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelmesiyle sona erdi.

