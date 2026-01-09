  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
12
Yeniakit Publisher
Milyonlarca emekliye müjde! 20 bin TL altındaki maaşlar için dev düzenleme geliyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milyonlarca emekliye müjde! 20 bin TL altındaki maaşlar için dev düzenleme geliyor!

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği Ocak 2026 zam takvimi netleşirken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan "kök maaş" uyarısı geldi! AK Parti tarafından Meclis’e sunulan yeni kanun teklifiyle, en düşük emekli maaşı yüzde 18,47’lik bir artışla tam 20 bin TL’ye yükseltiliyor. Karakaş’ın canlı yayında aktardığı detaylara göre; özellikle kök maaşı 18 bin TL ve altında kalan emekliler için "tamamlama" sistemi devreye girecek.

#1
Foto - Milyonlarca emekliye müjde! 20 bin TL altındaki maaşlar için dev düzenleme geliyor!

Yapılan düzenlemeyle, 6 aylık enflasyon farkı eklense dahi 20 bin TL sınırının altında kalan tüm maaşlar, hazine desteğiyle bu rakama yuvarlanacak. Yaklaşık 4,3 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren bu dev adım sayesinde, en düşük aylık alan vatandaşların cüzdanına ek bir koruma kalkanı sağlanmış oldu. Meclis’ten geçmesi beklenen teklifin ardından, zamlı maaşların Ocak ayının ikinci yarısından itibaren tahsis numaralarına göre hesaplara yatırılması planlanıyor.

#2
Foto - Milyonlarca emekliye müjde! 20 bin TL altındaki maaşlar için dev düzenleme geliyor!

En düşük emekli maaşı için yeni zam oranı belli oldu. 2025 yılında 16 bin 881 bin TL olarak uygulanan ve TÜİK enflasyon verileri sonrası yüzde 12.19 artışla 18 bin 938 TL'ye yükselmesi beklenen SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş, AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan teklif ile yüzde 18.6 oranında artış ile 20 bin TL'ye yükseltiliyor.

#3
Foto - Milyonlarca emekliye müjde! 20 bin TL altındaki maaşlar için dev düzenleme geliyor!

Peki yüzde 18,6'lık zamdan hangi emekliler yararlanacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında açıkladı.

#4
Foto - Milyonlarca emekliye müjde! 20 bin TL altındaki maaşlar için dev düzenleme geliyor!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLUYOR AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 20 bin TL olacağını duyurdu. Güler , "SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşme farkıyla birlikte ,19, memur emekli sandığı ,60 oranında artırılmaktadır. Toplu sözleşme kararında alınan taban aylıkları da 2026 içinde geçerli olacaktır. 16 bin 881 lira olarak ödenen emekli aylığı ,48 oranında artırılarak 20 bin TL'ye yükseltildi. 2026 Ocak'tan itibaren 20 bin TL olarak uygulanacaktır." dedi.

#5
Foto - Milyonlarca emekliye müjde! 20 bin TL altındaki maaşlar için dev düzenleme geliyor!

Teklifin Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen yürürlüğe girecek.

#6
Foto - Milyonlarca emekliye müjde! 20 bin TL altındaki maaşlar için dev düzenleme geliyor!

ZAMDAN HANGİ EMEKLİ NASIL YARARLANACAK? En düşük emekli maaşına yönelik düzenlemenin ardından İsa Karakaş, sürece ilişkin merak edilen detayları cevapladı. En düşük emekli aylığının 20.000 TL olacağını daha önce A Haber'de söylediklerini belirten Karakaş, yaptığı hesabı açıkladı. Karakaş,

#7
Foto - Milyonlarca emekliye müjde! 20 bin TL altındaki maaşlar için dev düzenleme geliyor!

"Zaten bu 20.000'lik olan rakamı biz A Haber'den duyurmuştuk. Onun bir altını çizelim. Evet. Şimdi 20.000'lik bir taban maaş oldu. Kime nasıl yansıyacak? Bu sorunun cevabı son derece önemli. Evet. En düşük maaş diyoruz ama hangi en düşük maaş değil mi? Ben bununla ilgili bir hesap yaptım.

#8
Foto - Milyonlarca emekliye müjde! 20 bin TL altındaki maaşlar için dev düzenleme geliyor!

"Şimdi taban maaş dediğimiz olay zaten sadece SSK, Bağkur ve banka emeklilerini de katmamız lazım. Banka oda sandıkları... Memur emeklilerinde böyle bir durum söz konusu değil şu anda. Çünkü taban daha yüksek. Bunun altını çizelim. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesaplanma yapılmış olsaydı kök maaşı 8.900 TL olan bir kişi .19'luk bir zam olsaydı yani SGK'ya göre maaşı 9.985 TL olacaktı. Şimdi 20.000'e çıkarıldığı zaman bu kişinin devlet hazinesinden alacağı pay 10.000 TL'nin üzerinde, yani 0'ün üzerinde devletten bir katkı olacak.

#9
Foto - Milyonlarca emekliye müjde! 20 bin TL altındaki maaşlar için dev düzenleme geliyor!

18 BİN TL SINIRI KRİTİK Bakın herkese aynı şekilde yansımıyor. Başka bir örnek; kök maaşı 13.400 TL olan bir kişi yüzde 12.19 zamla 15.000 civarında alacaktı. Bu artışla birlikte devletin kasasından 5.000'lik bir yardım yapacak. Kök maaşı 18.000 TL ve üzerinde olanlara bu taban maaşından yararlanması sıfır olacak. Neden? Kök maaşı 18.000 ise 6 aylık farkı uyguladığımız zaman yüzde 12.19'luk artışla birlikte zaten 20.000 TL'yi buluyor. Bu kişi faydalanmıyor. Özetle burada kök maaşı 18.000'in altında olanlar ki bunların sayısı 4.917.000 kişi, bunlar faydalanacak. Eğer kök maaşı 18.000 ve üzerinde ise bunların faydalanması söz konusu değil."

#10
Foto - Milyonlarca emekliye müjde! 20 bin TL altındaki maaşlar için dev düzenleme geliyor!

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK? İsa Karakaş, zamlı emekli maaşının yatacağı tarihe ilişkin de konuştu. Karakaş, "Torba kanunun yasalaşmasını bekleyeceğiz. Torba yasa yasalaştıktan sonra aradaki fark ödenecek. Çalışanlar hesaplarında bu ay 16.881 artı yüzde 12.19'luk enflasyon farkını görecek. Yasayla aradaki fark yani 20.000'e tamamlanacak olan rakam ise yasa çıktıktan sonra yatacak. Benim kanaatim bu ay içerisinde farkın da ödenmesi söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

#11
Foto - Milyonlarca emekliye müjde! 20 bin TL altındaki maaşlar için dev düzenleme geliyor!

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK? Karakaş, emekli maaşı zammı sonrası dul ve yetim maaşına da dikkat çekti. Karakaş, "Dul ve yetimleri de unutmayalım. Çünkü dul ve yetimlerin 20.000 almayacaklarını söyleyelim. Neden? Dul ve yetimleri şöyle bir örnekle verelim. Çünkü dul ve yetimlerin hisseleri farklı. Tam maaş almıyor. Bizim söylediğimiz 20.000 kimin? Kişi eğer kendisi emekli olmuşsa, halen emekli maaşını alıyorsa, kök maaşı 18.000'in altındaysa 20.000'i tam alacak. Ama şöyle bir örnek verelim; dul eş P oranında maaş alıyorsa o P oranındaki oranla faydalanacak. Yetim % oranında maaş oranında faydalanacak." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
