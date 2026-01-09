Milyonlarca emekliye müjde! 20 bin TL altındaki maaşlar için dev düzenleme geliyor!

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK? Karakaş, emekli maaşı zammı sonrası dul ve yetim maaşına da dikkat çekti. Karakaş, "Dul ve yetimleri de unutmayalım. Çünkü dul ve yetimlerin 20.000 almayacaklarını söyleyelim. Neden? Dul ve yetimleri şöyle bir örnekle verelim. Çünkü dul ve yetimlerin hisseleri farklı. Tam maaş almıyor. Bizim söylediğimiz 20.000 kimin? Kişi eğer kendisi emekli olmuşsa, halen emekli maaşını alıyorsa, kök maaşı 18.000'in altındaysa 20.000'i tam alacak. Ama şöyle bir örnek verelim; dul eş P oranında maaş alıyorsa o P oranındaki oranla faydalanacak. Yetim % oranında maaş oranında faydalanacak." dedi.