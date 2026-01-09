Milyonlarca emekliye müjde! 20 bin TL altındaki maaşlar için dev düzenleme geliyor!
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği Ocak 2026 zam takvimi netleşirken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan "kök maaş" uyarısı geldi! AK Parti tarafından Meclis’e sunulan yeni kanun teklifiyle, en düşük emekli maaşı yüzde 18,47’lik bir artışla tam 20 bin TL’ye yükseltiliyor. Karakaş’ın canlı yayında aktardığı detaylara göre; özellikle kök maaşı 18 bin TL ve altında kalan emekliler için "tamamlama" sistemi devreye girecek.