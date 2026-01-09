  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BAE ve Arabistan savaşın eşiğine gelmişti: Kendiini fessetiğini açıkladı! Bölge alev alev! Başkan Erdoğan MİT'e talimatı verdi Bakanlık ifşa listesini yayınladı: Bakın lahmacunun içinden ne çıktı! Emeklilere ücretsiz oldu Bir bu eksikti gerçekten... Fenerbahçe'nin yabancı sayısı 16: Limit 12+2! İstavrit fiyatını görenler tezgaha koştu! Beşiktaş'ta deprem! Antalya kampını apar topar terketti! Kulüpten son dakika açıklaması... Obüs programında deprem! Ciddi anlaşmazlık patlak verdi, olay dönüşü olmayan noktaya geldi Milyonlarca emekliye müjde! 20 bin TL altındaki maaşlar için dev düzenleme geliyor!
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
İstavrit fiyatını görenler tezgaha koştu!
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

İstavrit fiyatını görenler tezgaha koştu!

Zonguldak’ta balık tezgahlarında hareketlilik sürüyor. Vatandaşın en çok tercih ettiği türlerden biri olan istavrit 100 liradan satılıyor. Balıkçı esnafı, fiyatların daha aşağı düşmeyeceğini belirtiyor.

#1
Foto - İstavrit fiyatını görenler tezgaha koştu!

Zonguldak Balık Hali’ndeki tezgahlarda taze balık çeşitleri yerini aldı.

#2
Foto - İstavrit fiyatını görenler tezgaha koştu!

Özellikle mezgit ve istavritin bol olduğu tezgahlar vatandaşlardan ilgi görürken, fiyatlar da belli bir seviyeye oturdu.

#3
Foto - İstavrit fiyatını görenler tezgaha koştu!

Balıkçı esnafı Zeki Beybeyoğlu, tezgahlarında taze ve lezzetli balık bulundurduklarını belirterek vatandaşları balık tüketmeye davet etti.

#4
Foto - İstavrit fiyatını görenler tezgaha koştu!

Orta boy istavritin kilosunu 100 liradan sattıklarını ifade eden Beybeyoğlu, "İstavrit balığımız var. Tam tavalık, lezzetli ve taze. Şu an denizden mezgit çıkıyor, istavrit çıkıyor. Halkımızı bekliyoruz, 100 liraya balık satıyoruz" dedi.

#5
Foto - İstavrit fiyatını görenler tezgaha koştu!

Balık fiyatlarının seyri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Beybeyoğlu, maliyetler ve av durumu nedeniyle 100 liralık fiyatın altına inilmesinin zor olduğunu vurguladı. Vatandaşın hamsi beklentisine de değinen Beybeyoğlu, "İstavrit bu fiyatların altına düşmez. Gönül ister ki düşsün ancak piyasa bu fiyatlarda gider. Hamsi gelse de az gelir ve pahalı olur" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PKK-SDG elebaşı köşeye sıkışınca ağlamaya başladı: Hem anlaşmayı bozdu hem de 'katliam' yalanına sarıldı!
Gündem

PKK-SDG elebaşı köşeye sıkışınca ağlamaya başladı: Hem anlaşmayı bozdu hem de 'katliam' yalanına sarıldı!

Suriye’nin Halep şehrinde köşeye sıkışan terör örgütü PKK-SDG’nin sözde elebaşı Mazlum Abdi, bölgedeki bozgunun ardından panik içinde açıkla..
En düşük emekli maaşı belli oldu
Ekonomi

En düşük emekli maaşı belli oldu

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklife göre, en düşük emekli maaş..
Ankaralıları susuz bırakan Mansur, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş
Gündem

Ankaralıları susuz bırakan Mansur, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş

CHP'li Mansur Yavaş Ankaralıları susuz bırakırken, ASKİ’de hayali 5 daire başkanlığı kurulduğu ve görev tanımı bile olmayan bu kadrolara mev..
Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!
Gündem

Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı devraldığı törende sar..
Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!
Dünya

Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep’in stratejik noktalarından Eşrefiye Mahallesi’nde terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı SDG ile girilen çatışma..
Hamas Gazze kararını duyurdu
Dünya

Hamas Gazze kararını duyurdu

Filistinli kahraman Mücahitlerden oluşan Hamas "Gazze'nin yönetiminin bağımsız bir komiteye devredilmesini kolaylaştıracağız" açıklamasını y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23