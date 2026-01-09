  • İSTANBUL
En düşük emekli maaşı belli oldu

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklife göre, en düşük emekli maaşı 2026 yılı için yüzde 18,48 oranında artırıldı ve 20 bin lira oldu.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam oranları ve en düşük emekli aylığı ile ilgi açıklama yapıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltilecek.

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında emekli aylıklarına yapılacak zam oranları ve en düşük emekli maaşına ilişkin detayları paylaştı.

Güler, emeklilerin gelir seviyesini artırmaya yönelik önemli adımlar atıldığını belirtti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler'in açıklamalından öne çıkanlar şöyle:

"SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları, Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık TÜFE oranları esas alınarak; memur emekli aylıkları (Emekli Sandığı) ise enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşmede öngörülen oranlar dikkate alınarak artırılmaktadır.

Buna göre 2026 yılı itibariyle SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak 2026 tarihinden itibaren yüzde 12,19 oranında; memur emekli aylıkları ise (Emekli Sandığı) yüzde 6,85 oranındaki enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam yüzde 18,60 oranında artırılmaktadır.

Ayrıca toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda alınan hakem kurulu kararı uyarınca da taban aylık katsayısına bir katsayısının ilave edilmesiyle oluşan taban aylık artışı da aylıklara ayrıca yansıtılacak ve 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi için geçerli olacaktır.

Bununla birlikte halen 16 bin 881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19'un üzerinde, yaklaşık Emekli Sandığı'ndan emekli olan emeklilerimize uygulanan zam oranına yaklaşık o da %18,48 oranında artırılmak suretiyle 20 bin TL'ye yükseltilmektedir.

Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak 2026 yılı Ocak döneminden itibaren en düşük emekli aylığı ödemesi 20 bin TL olarak uygulanacaktır.

SİTE YÖNETİMLERİNE DÜZENLEME YAPILIYOR

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, "Site yönetiminde yaşanan keyfiliği sonlandırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullanarak, "Site yönetiminde karar nisabını 4/5 yerine 3/4 olarak uyguluyoruz." dedi.

İslam

Diğer leri ne olacak Prim ödeyen cezalandırıldıysa Birisi Devlete söylesin Büyük hata

Can

Memur emeklisi ne yine verilen sözler ne oldu
