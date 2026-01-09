Beşiktaş'ta deprem! Antalya kampını apar topar terketti! Kulüpten son dakika açıklaması...
Beşiktaş, Tammy Abraham'ın eşinin rahatsızlığından dolayı Antalya kampından ayrılarak İstanbul'a döndüğünü açıkladı.
Beşiktaş, Tammy Abraham'ın eşinin rahatsızlığından dolayı Antalya kampından ayrılarak İstanbul'a döndüğünü açıkladı.
Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması geldi. Siyah-beyazlılar başarılı futbolcunun Antalya kampından ayrıldı.
Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:
"Futbolcumuz Tammy Abraham, eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetimizden izin alarak İstanbul’a dönmüştür.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23