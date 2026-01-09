Obüs programında deprem! Ciddi anlaşmazlık patlak verdi, olay dönüşü olmayan noktaya geldi

General Dynamics’in Avrupa kara sistemleri yapılanması olan GDELS, Indra’ya yapılan ihalasyonları sorgulayarak, Némesis tabanlı paletli obüs çözümünün ve Anaconda türevli seyyar köprülerin İspanya Kara Kuvvetleri’nin gereksinimlerini “daha yüksek oranda karşıladığını” savunuyor. Şirket, Info Defensa’nın sorularına verdiği yanıtta obüs programı kapsamında iki aydan uzun süredir Indra ile temas kurmaya çalıştığını, iki resmi teklif sunduğunu ancak yanıt alamadığını öne sürüyor. Buna karşın sürece hâkim diğer kaynaklar, Indra’nın GDELS’e, söz konusu tekliflerin program gereksinimleriyle örtüşmediğini ve Indra’nın ana yüklenici rolüyle bağdaşmadığını ilettiğini aktarıyor.