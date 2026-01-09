Obüs programında deprem! Ciddi anlaşmazlık patlak verdi, olay dönüşü olmayan noktaya geldi

  • İSTANBUL
ABD'li savunma şirketleri dünya genelinde büyük sorun oluşturmayı sürdürüyor. General Dynamics’in İspanya’daki iştiraki Santa Bárbara Sistemas obüs programında kriz çıkardı. Konu yargıya taşındı.

Defenceturk'te yer alan habere göre, Aralık ayı sonunda İspanya Savunma Bakanlığı tarafından imzalanan çok sayıda yeni sözleşme kamuoyunun dikkatini çekmişti. Bu programların finansmanına ilişkin ilk ciddi anlaşmazlık da ortaya çıktı. Info Defensa tarafından yapılan habere göre ABD merkezli General Dynamics, İspanya hükümetine karşı yargı yoluna gitmeye hazırlanıyor.

Bu bağlamda şirket, İspanya’daki iştiraki Santa Bárbara Sistemas aracılığıyla ilk adımı attı. Habere göre Santa Bárbara, İspanya Kara Kuvvetleri için planlanan yeni paletli ve tekerlekli kundağı motorlu obüs programı kapsamında Indra ve EM&E’ye İspanya Sanayi Bakanlığı tarafından sağlanan 3 milyar euroluk kredilerin durdurulması talebiyle İspanya Yüksek Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Söz konusu gelişme, 2 Ocak’ta kamuoyuna yansıdı. Bu başvuru, İspanya Savunma Bakanlığı’nın yalnızca birkaç gün içinde 20’den fazla sözleşme imzalayarak yaklaşık 23 milyar euroluk taahhüt altına girdiği yoğun bir dönemin hemen ardından geldi. Hukuki ihtilafın merkezinde yer alan program, 200’ün üzerinde kundağı motorlu obüsün, destek araçları ve ekipmanlarıyla birlikte 7,24 milyar euro bedelle tedarik edilmesini kapsıyor ve son yıllarda Avrupa’daki en büyük topçu platformu projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Şu aşamada Yüksek Mahkeme, General Dynamics European Land Systems (GDELS) bünyesinde yer alan Santa Bárbara Sistemas’ın idari dava başvurusunu şekil şartları açısından incelemek üzere kabul etti. Ancak bu karar, kredilerin yürütmesini otomatik olarak durdurmuyor. Buna rağmen hukuki sürecin başlaması, hükümetin yeni savunma yatırımları planındaki en büyük bütçeli programda belirsizlik yaratmış durumda. Info Defensa’ya konuşan uzmanlara göre dava, Aralık ayında imzalanan sözleşmeden ziyade, Ekim ortasında Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen ve Sanayi Bakanlığı kredilerini düzenleyen kraliyet kararnamesini hedef alıyor. Bu nedenle mevcut durumda Indra’nın program kapsamında çalışmalarına devam etmesinin önünde doğrudan bir engel bulunmuyor.

General Dynamics’in Avrupa kara sistemleri yapılanması olan GDELS, Indra’ya yapılan ihalasyonları sorgulayarak, Némesis tabanlı paletli obüs çözümünün ve Anaconda türevli seyyar köprülerin İspanya Kara Kuvvetleri’nin gereksinimlerini “daha yüksek oranda karşıladığını” savunuyor. Şirket, Info Defensa’nın sorularına verdiği yanıtta obüs programı kapsamında iki aydan uzun süredir Indra ile temas kurmaya çalıştığını, iki resmi teklif sunduğunu ancak yanıt alamadığını öne sürüyor. Buna karşın sürece hâkim diğer kaynaklar, Indra’nın GDELS’e, söz konusu tekliflerin program gereksinimleriyle örtüşmediğini ve Indra’nın ana yüklenici rolüyle bağdaşmadığını ilettiğini aktarıyor.

