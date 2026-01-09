Obüs programında deprem! Ciddi anlaşmazlık patlak verdi, olay dönüşü olmayan noktaya geldi

Şu aşamada Yüksek Mahkeme, General Dynamics European Land Systems (GDELS) bünyesinde yer alan Santa Bárbara Sistemas’ın idari dava başvurusunu şekil şartları açısından incelemek üzere kabul etti. Ancak bu karar, kredilerin yürütmesini otomatik olarak durdurmuyor. Buna rağmen hukuki sürecin başlaması, hükümetin yeni savunma yatırımları planındaki en büyük bütçeli programda belirsizlik yaratmış durumda. Info Defensa’ya konuşan uzmanlara göre dava, Aralık ayında imzalanan sözleşmeden ziyade, Ekim ortasında Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen ve Sanayi Bakanlığı kredilerini düzenleyen kraliyet kararnamesini hedef alıyor. Bu nedenle mevcut durumda Indra’nın program kapsamında çalışmalarına devam etmesinin önünde doğrudan bir engel bulunmuyor.