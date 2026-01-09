  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milyonlarca emekliye müjde! 20 bin TL altındaki maaşlar için dev düzenleme geliyor! Bakanlık ifşa listesini yayınladı: Bakın lahmacundan ne çıktı! Mustafa Destici'den ürküten sözler! Türkiye için şok tehdidi açıkladı: Büyük yıkım olur Ülkede orman yangınları büyüyor! Binlerce kişi tahliye edildi Maduro'ya böyle sesleniyorlar: İşte liderlerin gizli lakapları! Üçe beşe bakmayın getirin şu adamı! Beşiktaş taraftarı transfer bekliyor... Kovul da gör gününü be adam: Bir Mourinho klasiği: Tazminatını bekliyor! Servetleri çoğu ülke ekonomisinden fazla: İşte dünyanın en zengin 10 ailesi! Yunanistan'ın Eurofighter'lar konusunda ikna edemediği ülkeden Türkiye için olay sözler: Bu daha başlangıç Kişisel bilgileriniz size karşı silah olarak kullanılabilir! Bu da fırçalama tipi dolandırıcılık
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Bakanlık ifşa listesini yayınladı: Bakın lahmacundan ne çıktı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bakanlık ifşa listesini yayınladı: Bakın lahmacundan ne çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşalamaya devam ediyor. İşte yeni liste...

#1
Foto - Bakanlık ifşa listesini yayınladı: Bakın lahmacundan ne çıktı!

Buna göre listeye yeni eklenen ürünlere göre, lahmacun iç harcında kanatlı eti ve sakatat, dana kıymada ise kanatlı eti tespit edildi.

#2
Foto - Bakanlık ifşa listesini yayınladı: Bakın lahmacundan ne çıktı!

VATANDAŞIN YANILTILMASINA İZİN VERİLMEYECEK

#3
Foto - Bakanlık ifşa listesini yayınladı: Bakın lahmacundan ne çıktı!

Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

#4
Foto - Bakanlık ifşa listesini yayınladı: Bakın lahmacundan ne çıktı!

Paylaşımda, yeni yılın ilk gıda kamuoyu duyurusunun yayınlandığına işaret edilerek, tarladan sofraya gıda arz zincirinin her aşamasında, vatandaşların yanıltılmaması ve güvenilir gıdaya erişimi için çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

#5
Foto - Bakanlık ifşa listesini yayınladı: Bakın lahmacundan ne çıktı!

BİN 208 ÜRÜNDE TAKLİT VE TAĞŞİŞ TESPİTİ Bu kapsamda 2025'te gerçekleştirilen denetimlere dikkati çekilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

#6
Foto - Bakanlık ifşa listesini yayınladı: Bakın lahmacundan ne çıktı!

"Denetimlerde alınan numunelerin analizi neticesinde sağlığı tehlikeye düşürecek 121 gıda ürünü tespit edilmiş, 1208 gıda ürününde de taklit veya tağşiş yapıldığı saptanmıştır. Bakanlığımızın şeffaflık ilkesi gereği, söz konusu ürünler güvenilir gıda internet sayfamızdaki 'Gıda Kamuoyu Duyurusu' bölümünden kamuoyuna duyurulmuştur. Çalışmalarımız 2026 yılında da aynı kararlılıkla devam edecektir."/ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz
Ekonomi

Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz

Vatandaşlara indirim müjdelerini peş peşe duyuran Tarım Kredi Marketleri, kıyma ve kuşbaşı fiyatları düştü.

Bu gece PKK-SDG’ye uyku yok! Yarın sabah her şey bitebilir
Gündem

Bu gece PKK-SDG’ye uyku yok! Yarın sabah her şey bitebilir

Halep’te her an dengeler değişebilir! Suriye ordusuna bağlı ingimasi (fedai) birlikleri Halep’te SDG kontrolündeki mahallelere girmeye hazır..
Ankaralıları susuz bırakan Mansur, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş
Gündem

Ankaralıları susuz bırakan Mansur, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş

CHP'li Mansur Yavaş Ankaralıları susuz bırakırken, ASKİ’de hayali 5 daire başkanlığı kurulduğu ve görev tanımı bile olmayan bu kadrolara mev..
Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: "Seninle yer değiştireceğiz!" Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı
Gündem

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Yolsuzluk ve irtikaptan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için daha önce "Hırsızın elini sıkmam" diyerek rezil eden Enver Aysever, bu kez CHP Genel ..
Hamas Gazze kararını duyurdu
Dünya

Hamas Gazze kararını duyurdu

Filistinli kahraman Mücahitlerden oluşan Hamas "Gazze'nin yönetiminin bağımsız bir komiteye devredilmesini kolaylaştıracağız" açıklamasını y..
‘İtiraf etmeye cesaret edemiyorduk’ dedi ve açıkladı! Türkiye artık ABD'nin iradesine meydan okuyor
Dünya

‘İtiraf etmeye cesaret edemiyorduk’ dedi ve açıkladı! Türkiye artık ABD'nin iradesine meydan okuyor

ABD'li düşünür John Mersheime, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23