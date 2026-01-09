  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milyonlarca emekliye müjde! 20 bin TL altındaki maaşlar için dev düzenleme geliyor! Bakanlık ifşa listesini yayınladı: Bakın lahmacundan ne çıktı! Mustafa Destici'den ürküten sözler! Türkiye için şok tehdidi açıkladı: Büyük yıkım olur Ülkede orman yangınları büyüyor! Binlerce kişi tahliye edildi Maduro'ya böyle sesleniyorlar: İşte liderlerin gizli lakapları! Üçe beşe bakmayın getirin şu adamı! Beşiktaş taraftarı transfer bekliyor... Kovul da gör gününü be adam: Bir Mourinho klasiği: Tazminatını bekliyor! Servetleri çoğu ülke ekonomisinden fazla: İşte dünyanın en zengin 10 ailesi! Yunanistan'ın Eurofighter'lar konusunda ikna edemediği ülkeden Türkiye için olay sözler: Bu daha başlangıç Kişisel bilgileriniz size karşı silah olarak kullanılabilir! Bu da fırçalama tipi dolandırıcılık
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Mustafa Destici'den ürküten sözler! Türkiye için şok tehdidi açıkladı: Büyük yıkım olur
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mustafa Destici'den ürküten sözler! Türkiye için şok tehdidi açıkladı: Büyük yıkım olur

BBP Lideri Mustafa Destici Türkiye için en büyük tehdidi açıkladı. Meselesinin Suriye'den daha önemli bir konu olduğunu aktaran Destici acil önlem çağrısı yaptı.

#1
Foto - Mustafa Destici'den ürküten sözler! Türkiye için şok tehdidi açıkladı: Büyük yıkım olur

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Basın Federasyonu'nda (TÜBAF) düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" kapsamında TÜBAF Başkanı Sinan Burhan ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Destici, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Mustafa Destici'den ürküten sözler! Türkiye için şok tehdidi açıkladı: Büyük yıkım olur

Suriye ordusunun Halep'te terör örgütü PKK/YPG ile çatışmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, geçmişte Suriye'de bir cunta rejimi olduğunu, ancak şu an için iç barışını tesis etmiş bir Suriye göremediklerini belirtti. Destici, SDG'nin, Amerika'nın desteği olduğu sürece kendini feshetmeyeceğini vurgulayarak, "İşin başından beri bir oyalama taktiği var. Ve bulunduğu yerlerde kontrol ettiği noktalardan da geri çekilme gibi bir niyeti yok. Silah bırakma gibi bir niyeti yok. Suriye merkezi hükümeti ile tam entegrasyon gibi bir niyeti yok." diye konuştu.

#3
Foto - Mustafa Destici'den ürküten sözler! Türkiye için şok tehdidi açıkladı: Büyük yıkım olur

Bir gazetecinin, en düşük emekli maaşına ilişkin sorusu üzerine Destici, "Emekli maaşlarının en azından 30 bin liranın üzerinde olması gerektiği ve emeklilikle ilgili de kademeli bir şekilde düzenlemeye ihtiyaç olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Mustafa Destici'den ürküten sözler! Türkiye için şok tehdidi açıkladı: Büyük yıkım olur

Mustafa Destici, 15 yaşın altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin soru üzerine, şunları söyledi: "İnternete erişim noktasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın şu anda bir çalışması var. Biz o düzenlemeyi önemli bir adım olarak görüyoruz. Şu anda Türkiye için en büyük tehdit aile kurumumuzun büyük bir dumura uğraması, büyük bir yıpranmayla karşı karşıya kalması.

#5
Foto - Mustafa Destici'den ürküten sözler! Türkiye için şok tehdidi açıkladı: Büyük yıkım olur

Bu Suriye hadisesinden de daha önemli, ekonomik meselelerden de daha önemli. Çünkü ekonomi bugün kötü olur, yarın iyi olur. Ama biz aileyi kaybedersek, aile hayatı noktasında zafiyet yaşar ve burada büyük dejenerasyonlar meydana gelirse bu Türkiye için bir yıkım olur."

#6
Foto - Mustafa Destici'den ürküten sözler! Türkiye için şok tehdidi açıkladı: Büyük yıkım olur

Destici, Ankara'da artan trafik ve su kesintilerine ilişkin bir soru üzerine, bu problemin son zamanlarda ciddi şekilde arttığını ifade etti. Su konusunda 7 yılda kalıcı çözüm adına bir adım atılmadığını ifade eden Destici sözlerine şöyle devam etti: "Maalesef burada özellikle belediyelerin önemli bir kısmında şunu görüyoruz, CHP'li belediyeler şu anda birbirleriyle adeta o konuda yarışıyorlar. Altyapı yatırımları yerine, su, ulaşım noktasında yapacakları yatırımları erteleyip tamamen oy almaya yönelik ya da kendilerini başkanlıkta tutacak yardımlar, projelere ağırlık verdiler. Dolayısıyla ne metro yapabildiler ne yeni yollar ya da kavşaklar açabildiler ne de su gibi hayati bir meselede maalesef Ankara'yı susuzluktan uzun süre kurtaracak yatırımları da bırakın bitirmeyi, henüz başlatamadılar bile."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz
Ekonomi

Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz

Vatandaşlara indirim müjdelerini peş peşe duyuran Tarım Kredi Marketleri, kıyma ve kuşbaşı fiyatları düştü.

Bu gece PKK-SDG’ye uyku yok! Yarın sabah her şey bitebilir
Gündem

Bu gece PKK-SDG’ye uyku yok! Yarın sabah her şey bitebilir

Halep’te her an dengeler değişebilir! Suriye ordusuna bağlı ingimasi (fedai) birlikleri Halep’te SDG kontrolündeki mahallelere girmeye hazır..
Ankaralıları susuz bırakan Mansur, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş
Gündem

Ankaralıları susuz bırakan Mansur, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş

CHP'li Mansur Yavaş Ankaralıları susuz bırakırken, ASKİ’de hayali 5 daire başkanlığı kurulduğu ve görev tanımı bile olmayan bu kadrolara mev..
Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: "Seninle yer değiştireceğiz!" Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı
Gündem

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Yolsuzluk ve irtikaptan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için daha önce "Hırsızın elini sıkmam" diyerek rezil eden Enver Aysever, bu kez CHP Genel ..
Hamas Gazze kararını duyurdu
Dünya

Hamas Gazze kararını duyurdu

Filistinli kahraman Mücahitlerden oluşan Hamas "Gazze'nin yönetiminin bağımsız bir komiteye devredilmesini kolaylaştıracağız" açıklamasını y..
‘İtiraf etmeye cesaret edemiyorduk’ dedi ve açıkladı! Türkiye artık ABD'nin iradesine meydan okuyor
Dünya

‘İtiraf etmeye cesaret edemiyorduk’ dedi ve açıkladı! Türkiye artık ABD'nin iradesine meydan okuyor

ABD'li düşünür John Mersheime, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23