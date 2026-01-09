Mustafa Destici'den ürküten sözler! Türkiye için şok tehdidi açıkladı: Büyük yıkım olur

Destici, Ankara'da artan trafik ve su kesintilerine ilişkin bir soru üzerine, bu problemin son zamanlarda ciddi şekilde arttığını ifade etti. Su konusunda 7 yılda kalıcı çözüm adına bir adım atılmadığını ifade eden Destici sözlerine şöyle devam etti: "Maalesef burada özellikle belediyelerin önemli bir kısmında şunu görüyoruz, CHP'li belediyeler şu anda birbirleriyle adeta o konuda yarışıyorlar. Altyapı yatırımları yerine, su, ulaşım noktasında yapacakları yatırımları erteleyip tamamen oy almaya yönelik ya da kendilerini başkanlıkta tutacak yardımlar, projelere ağırlık verdiler. Dolayısıyla ne metro yapabildiler ne yeni yollar ya da kavşaklar açabildiler ne de su gibi hayati bir meselede maalesef Ankara'yı susuzluktan uzun süre kurtaracak yatırımları da bırakın bitirmeyi, henüz başlatamadılar bile."