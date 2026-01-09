  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BAE ve Arabistan savaşın eşiğine gelmişti: Kendiini fessetiğini açıkladı! Bölge alev alev! Başkan Erdoğan MİT'e talimatı verdi Bakanlık ifşa listesini yayınladı: Bakın lahmacunun içinden ne çıktı! Emeklilere ücretsiz oldu Bir bu eksikti gerçekten... Fenerbahçe'nin yabancı sayısı 16: Limit 12+2! İstavrit fiyatını görenler tezgaha koştu! Beşiktaş'ta deprem! Antalya kampını apar topar terketti! Kulüpten son dakika açıklaması... Obüs programında deprem! Ciddi anlaşmazlık patlak verdi, olay dönüşü olmayan noktaya geldi Milyonlarca emekliye müjde! 20 bin TL altındaki maaşlar için dev düzenleme geliyor!
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Emeklilere ücretsiz oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Emeklilere ücretsiz oldu

En düşük emekli maaşı 20 bin lira oldu. Emeklilerin bunun yanında önemli sosyal hakları da bulunuyor. Bazı hizmetlerin kapsamı genişletildi. Tüm emekliler ücretsiz faydalanacak.

#1
Foto - Emeklilere ücretsiz oldu

Bilindiği üzere emekli vatandaşların sosyal ve kültürel hayata katılımını artırmak için kamuya ait sanatsal ve kültürel faaliyetlere bedelsiz erişim sağlayabiliyordu. Yeni düzenleme ile artık EYT'li emekliler de bu haktan yararlanacak.

#2
Foto - Emeklilere ücretsiz oldu

Yeni düzenleme ile yaş sınırı aranmaksızın tüm emeklilerin cüzdanlarını çıkarmadan faydalanabileceği alanlar şunlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı tüm tarihi alanlar ve müzeler, Genel Müdürlük bünyesindeki tüm sahnelerde sergilenen oyunlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı tabiat parkları.

#3
Foto - Emeklilere ücretsiz oldu

Daha önce ağırlıklı olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sunulan bu haklar, yeni dönemde yaş kriteri olmaksızın tüm emeklilere yayıldı. Özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesiyle emekli olan vatandaşlar da emekli kimliklerini ibraz ederek bu hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek.

#4
Foto - Emeklilere ücretsiz oldu

Düzenleme sadece ücretsiz girişlerle sınırlı kalmadı. Kamu kurumlarına ait sosyal tesislerde emekliler için yüzde 15 ile yüzde 50 arasında değişen indirim oranları sabitlendi. Ayrıca, tesislerin ortak kullanım alanlarının belirli saatlerde tamamen ücretsiz olmasına karar verildi.

#5
Foto - Emeklilere ücretsiz oldu

Uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşların, girişlerde T.C. Kimlik Kartı ile birlikte e-Devlet üzerinden oluşturulabilen "Dijital Emekli Kimliği" veya fiziksel emekli kartlarını ibraz etmeleri zorunlu tutuluyor.

#6
Foto - Emeklilere ücretsiz oldu

Önemli Not: Ücretsiz kullanım hakkı sadece kamuya bağlı kurumlar için geçerli olup; özel tiyatrolar, özel müzeler ve özel işletmeleri kapsamamaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PKK-SDG elebaşı köşeye sıkışınca ağlamaya başladı: Hem anlaşmayı bozdu hem de 'katliam' yalanına sarıldı!
Gündem

PKK-SDG elebaşı köşeye sıkışınca ağlamaya başladı: Hem anlaşmayı bozdu hem de 'katliam' yalanına sarıldı!

Suriye’nin Halep şehrinde köşeye sıkışan terör örgütü PKK-SDG’nin sözde elebaşı Mazlum Abdi, bölgedeki bozgunun ardından panik içinde açıkla..
En düşük emekli maaşı belli oldu
Ekonomi

En düşük emekli maaşı belli oldu

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklife göre, en düşük emekli maaş..
Ankaralıları susuz bırakan Mansur, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş
Gündem

Ankaralıları susuz bırakan Mansur, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş

CHP'li Mansur Yavaş Ankaralıları susuz bırakırken, ASKİ’de hayali 5 daire başkanlığı kurulduğu ve görev tanımı bile olmayan bu kadrolara mev..
Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!
Gündem

Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı devraldığı törende sar..
Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!
Dünya

Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep’in stratejik noktalarından Eşrefiye Mahallesi’nde terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı SDG ile girilen çatışma..
Hamas Gazze kararını duyurdu
Dünya

Hamas Gazze kararını duyurdu

Filistinli kahraman Mücahitlerden oluşan Hamas "Gazze'nin yönetiminin bağımsız bir komiteye devredilmesini kolaylaştıracağız" açıklamasını y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23