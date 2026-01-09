Emeklilere ücretsiz oldu

Daha önce ağırlıklı olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sunulan bu haklar, yeni dönemde yaş kriteri olmaksızın tüm emeklilere yayıldı. Özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesiyle emekli olan vatandaşlar da emekli kimliklerini ibraz ederek bu hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek.