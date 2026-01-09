Emeklilere ücretsiz oldu
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oldu. Emeklilerin bunun yanında önemli sosyal hakları da bulunuyor. Bazı hizmetlerin kapsamı genişletildi. Tüm emekliler ücretsiz faydalanacak.
Bilindiği üzere emekli vatandaşların sosyal ve kültürel hayata katılımını artırmak için kamuya ait sanatsal ve kültürel faaliyetlere bedelsiz erişim sağlayabiliyordu. Yeni düzenleme ile artık EYT'li emekliler de bu haktan yararlanacak.
Yeni düzenleme ile yaş sınırı aranmaksızın tüm emeklilerin cüzdanlarını çıkarmadan faydalanabileceği alanlar şunlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı tüm tarihi alanlar ve müzeler, Genel Müdürlük bünyesindeki tüm sahnelerde sergilenen oyunlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı tabiat parkları.
Daha önce ağırlıklı olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sunulan bu haklar, yeni dönemde yaş kriteri olmaksızın tüm emeklilere yayıldı. Özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesiyle emekli olan vatandaşlar da emekli kimliklerini ibraz ederek bu hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek.
Düzenleme sadece ücretsiz girişlerle sınırlı kalmadı. Kamu kurumlarına ait sosyal tesislerde emekliler için yüzde 15 ile yüzde 50 arasında değişen indirim oranları sabitlendi. Ayrıca, tesislerin ortak kullanım alanlarının belirli saatlerde tamamen ücretsiz olmasına karar verildi.
Uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşların, girişlerde T.C. Kimlik Kartı ile birlikte e-Devlet üzerinden oluşturulabilen "Dijital Emekli Kimliği" veya fiziksel emekli kartlarını ibraz etmeleri zorunlu tutuluyor.
Önemli Not: Ücretsiz kullanım hakkı sadece kamuya bağlı kurumlar için geçerli olup; özel tiyatrolar, özel müzeler ve özel işletmeleri kapsamamaktadır.
