Dünya
20
Yeniakit Publisher
Maduro'ya böyle sesleniyorlar: İşte liderlerin gizli lakapları!
Giriş Tarihi:

Maduro'ya böyle sesleniyorlar: İşte liderlerin gizli lakapları!

ABD Maduro'yu kaçırmasının yankıları devam ederken, liderlerin lakapları merak konusu oldu. Peki Maduro'nun ve diğer dünya liderlerinin lakabı ne? İşte dünya liderlerinin lakapları...

#1
Foto - Maduro'ya böyle sesleniyorlar: İşte liderlerin gizli lakapları!

ABD–MADURO GERİLİMİ SİYASİ ETİKETLERİ HATIRLATTI Maduro ve ABD yönetimiyle özdeşleşen lakaplar, liderlerin sert politikaları ve kriz dönemlerindeki tutumlarıyla şekillendi. Bu ifadeler destekçiler için güç göstergesi, muhalifler içinse kısa ama etkili eleştiriler olarak kullanıldı.

#2
Foto - Maduro'ya böyle sesleniyorlar: İşte liderlerin gizli lakapları!

DÜNYA LİDERLERİNİN LAKAPLARI MERAK KONUSU OLDU! Son gelişmelerle birlikte, geçmişte kullanılan bu lakapların ne kadar isabetli olduğu yeniden sorgulanmaya başlandı. Kamuoyunda lakaplar, resmi unvanlardan çok daha hızlı yayılan siyasi semboller hâline geldi.

#3
Foto - Maduro'ya böyle sesleniyorlar: İşte liderlerin gizli lakapları!

İŞTE MADURO VE DİĞER DÜNYA LİDERLERİNİN LAKAPLARI!

#4
Foto - Maduro'ya böyle sesleniyorlar: İşte liderlerin gizli lakapları!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN | REİS - UZUN ADAM

#5
Foto - Maduro'ya böyle sesleniyorlar: İşte liderlerin gizli lakapları!

NARENDRA MODİ | LAKABI: NAMO Anlamı: Asil, saygıdeğer, hürmet edilen, saygı duyulan, yüksek değer verilen , toplumun refahını destekleyen, başkalarının refahını gözeten.

#6
Foto - Maduro'ya böyle sesleniyorlar: İşte liderlerin gizli lakapları!

USTIN TRADEU | KÜÇÜK PATATES (Litle Potato) Eski Kanada Başkanı

#7
Foto - Maduro'ya böyle sesleniyorlar: İşte liderlerin gizli lakapları!

NELSON MANDELA | KHULU Anlamı: Büyük, üstün, görkemli anlamına gelir Eski Güney Afrika Başkanı

#8
Foto - Maduro'ya böyle sesleniyorlar: İşte liderlerin gizli lakapları!

ANTHONY ALBANESE | ALBO Avustralya Başkanı

#9
Foto - Maduro'ya böyle sesleniyorlar: İşte liderlerin gizli lakapları!

SHİNZO ABE | ABENOMİCS Anlamı: Aralık 2012 genel seçimlerinden bu yana uyguladığı ekonomi politikalarını ifade ediyor. Eski Japonya Başkanı

#10
Foto - Maduro'ya böyle sesleniyorlar: İşte liderlerin gizli lakapları!

BORİS JOHNSON | BOJO Eski İngiltere Başbakanı

#11
Foto - Maduro'ya böyle sesleniyorlar: İşte liderlerin gizli lakapları!

JOE BIDEN | UYKUCU JOE (Seepy Joe)

#12
Foto - Maduro'ya böyle sesleniyorlar: İşte liderlerin gizli lakapları!

ZELENSKY | ZE Adının kısaltılmış hali

#13
Foto - Maduro'ya böyle sesleniyorlar: İşte liderlerin gizli lakapları!

ANTONIO COSTA | BABUSH Anlamı: Genç sevgili Avrupa Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi Başkan

#14
Foto - Maduro'ya böyle sesleniyorlar: İşte liderlerin gizli lakapları!

PEDRO SANCHEZ | Bay yakışıklı (Mr. Handsome) İspanya Başkanı

#15
Foto - Maduro'ya böyle sesleniyorlar: İşte liderlerin gizli lakapları!

EMMANUEL MACRON | MANU Macron, kendisine 'Manu' diye seslenen çocuğu azarladığı için lakabı 'Manu' diye kaldı.

#16
Foto - Maduro'ya böyle sesleniyorlar: İşte liderlerin gizli lakapları!

BARACK OBAMA | BARRY OBAMA Endonezya'da çocukken Obama, üvey babasının soyadını yansıtan " Barry Soetoro " veya babasının soyadını kullanarak "Barry Obama" olarak anılıyordu.

#17
Foto - Maduro'ya böyle sesleniyorlar: İşte liderlerin gizli lakapları!

XI JINPING | BIG DADY XI Anlamı: Büyük Baba XI Çin Devlet Başkanı

#18
Foto - Maduro'ya böyle sesleniyorlar: İşte liderlerin gizli lakapları!

II. ELİZABET | LİLİBET Küçükken tam adını telaffuz etmekte zorluk çektiği için kendisine Lilibet diyen Kraliçe II. Elizabeth'in çocukluk takma adıydı.

#19
Foto - Maduro'ya böyle sesleniyorlar: İşte liderlerin gizli lakapları!

ANGELA MERKEL | MOMMY (Anne) Eski Almanya Başkanı/ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
