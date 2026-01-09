Maduro'ya böyle sesleniyorlar: İşte liderlerin gizli lakapları!
ABD Maduro'yu kaçırmasının yankıları devam ederken, liderlerin lakapları merak konusu oldu. Peki Maduro'nun ve diğer dünya liderlerinin lakabı ne? İşte dünya liderlerinin lakapları...
ABD–MADURO GERİLİMİ SİYASİ ETİKETLERİ HATIRLATTI Maduro ve ABD yönetimiyle özdeşleşen lakaplar, liderlerin sert politikaları ve kriz dönemlerindeki tutumlarıyla şekillendi. Bu ifadeler destekçiler için güç göstergesi, muhalifler içinse kısa ama etkili eleştiriler olarak kullanıldı.
DÜNYA LİDERLERİNİN LAKAPLARI MERAK KONUSU OLDU! Son gelişmelerle birlikte, geçmişte kullanılan bu lakapların ne kadar isabetli olduğu yeniden sorgulanmaya başlandı. Kamuoyunda lakaplar, resmi unvanlardan çok daha hızlı yayılan siyasi semboller hâline geldi.
İŞTE MADURO VE DİĞER DÜNYA LİDERLERİNİN LAKAPLARI!
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN | REİS - UZUN ADAM
NARENDRA MODİ | LAKABI: NAMO Anlamı: Asil, saygıdeğer, hürmet edilen, saygı duyulan, yüksek değer verilen , toplumun refahını destekleyen, başkalarının refahını gözeten.
USTIN TRADEU | KÜÇÜK PATATES (Litle Potato) Eski Kanada Başkanı
NELSON MANDELA | KHULU Anlamı: Büyük, üstün, görkemli anlamına gelir Eski Güney Afrika Başkanı
ANTHONY ALBANESE | ALBO Avustralya Başkanı
SHİNZO ABE | ABENOMİCS Anlamı: Aralık 2012 genel seçimlerinden bu yana uyguladığı ekonomi politikalarını ifade ediyor. Eski Japonya Başkanı
BORİS JOHNSON | BOJO Eski İngiltere Başbakanı
JOE BIDEN | UYKUCU JOE (Seepy Joe)
ZELENSKY | ZE Adının kısaltılmış hali
ANTONIO COSTA | BABUSH Anlamı: Genç sevgili Avrupa Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi Başkan
PEDRO SANCHEZ | Bay yakışıklı (Mr. Handsome) İspanya Başkanı
EMMANUEL MACRON | MANU Macron, kendisine 'Manu' diye seslenen çocuğu azarladığı için lakabı 'Manu' diye kaldı.
BARACK OBAMA | BARRY OBAMA Endonezya'da çocukken Obama, üvey babasının soyadını yansıtan " Barry Soetoro " veya babasının soyadını kullanarak "Barry Obama" olarak anılıyordu.
XI JINPING | BIG DADY XI Anlamı: Büyük Baba XI Çin Devlet Başkanı
II. ELİZABET | LİLİBET Küçükken tam adını telaffuz etmekte zorluk çektiği için kendisine Lilibet diyen Kraliçe II. Elizabeth'in çocukluk takma adıydı.
ANGELA MERKEL | MOMMY (Anne) Eski Almanya Başkanı/ derleyen: haber7
