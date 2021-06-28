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Isparta'da iki otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı

2021-06-28 16:54:54
Isparta'da iki otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

#1
Foto - Mustafa Tuna Basançelebi'nin kullandığı 78 AAH 092 plakalı otomobil, Senirkent-Yalvaç kavşağında, Ali Gümüş yönetimindeki 32 NC 530 plakalı otomobille çarpıştı.

Mustafa Tuna Basançelebi'nin kullandığı 78 AAH 092 plakalı otomobil, Senirkent-Yalvaç kavşağında, Ali Gümüş yönetimindeki 32 NC 530 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Aynur Gümüş, Gülsüm Cevizkaya, Sultan Eroğlu, Damla Basançelebi, Emrah Köprü, Cavit Şengül, Zehra Kiraz yaralandı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Aynur Gümüş, Gülsüm Cevizkaya, Sultan Eroğlu, Damla Basançelebi, Emrah Köprü, Cavit Şengül, Zehra Kiraz yaralandı.

#3
Foto - Yaralılar, sağlık ekiplerince Senirkent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Senirkent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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