İran’ın başına geçmek isteyen Batı kuklası Pehlevi’yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil kepaze oldu

İran'da rejimin başına geçme hayalleri kuran Rıza Pehlevi'yi Rus şakacılar Vovan ve Lexus, Alman Şansölyesi Merz'in temsilcileri gibi davranarak video görüşmesine katılmaya ikna etti. Sahte bıyık takıp kendini Adolf olarak tanıtan şakacı, Almanya'nın ABD ve İsrail'le birlikte İran'ı bombalayacağını söylerken, Pehlevi bunu memnuniyetle karşıladı. ABD ve İsrail'in İran'a karşı haçlı seferinde yalnız olmamalarının önemli olduğunu savunan Pehlevi, sosyal medyanın diline düştü.