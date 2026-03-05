İran’ın başına geçmek isteyen Batı kuklası Pehlevi’yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil kepaze oldu

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran'da rejimin başına geçme hayalleri kuran Rıza Pehlevi'yi Rus şakacılar Vovan ve Lexus, Alman Şansölyesi Merz'in temsilcileri gibi davranarak video görüşmesine katılmaya ikna etti. Sahte bıyık takıp kendini Adolf olarak tanıtan şakacı, Almanya'nın ABD ve İsrail'le birlikte İran'ı bombalayacağını söylerken, Pehlevi bunu memnuniyetle karşıladı. ABD ve İsrail'in İran'a karşı haçlı seferinde yalnız olmamalarının önemli olduğunu savunan Pehlevi, sosyal medyanın diline düştü.

#1
İran'ın devrik şahının oğlu Rıza Pehlevi, Rus şakacılar Vovan ve Lexus'un hazırladığı bir tuzağa düştü. Kendilerini Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in temsilcileri olarak tanıtan şakacılarla video konferans yapan Pehlevi, karşısındaki kişinin sahte bıyık takıp kendisini "Adolf" olarak tanıtmasını yadırgamadan görüşmeyi sürdürdü.

#2
Görüşme sırasında sahte Alman yetkilinin, ABD ve İsrail ile birlikte İran'ı bombalayacaklarını söylemesi üzerine Pehlevi'nin bu durumu memnuniyetle karşılaması dikkat çekti.

#3
Pehlevi, Batılı güçlerin İran'a karşı yürüteceği bir "haçlı seferinde" yalnız olmamalarının stratejik açıdan çok önemli olduğunu savundu.

#4
Kendi ülkesine yönelik askeri operasyon ve bombalama planlarına destek veren bu ifadeleri, sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

#5
Görüntülerin yayılmasının ardından Pehlevi, hem ciddiyetsizlikle hem de dış güçlerin müdahalesini savunmakla eleştirilerek alay konusu oldu.

