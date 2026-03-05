  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye devredeydi! Sır gibi saklanan 6. nesil savaş uçağı projesinde olmayacak şey oldu Drona yakalanıp ceza yediler Kaynakçılar bu defa kaçamadı Savaşın seyrini değiştirecek hamle! İran, ABD ve İsrail’in “Sahaya sürerlerse felaketimiz olur” dediği silahı kullanmaya başladı Türk inşaat devi iflasın pençesinde inim inim inliyor! Kritik 15 günlük süre başladı ABD ve İsrail resmen dumura uğradı: İran’ın, füzelerini saklama yöntemi ağızları açık bıraktı Suudi Arabistan’da füze ve İHA hareketliliği! Açıklama az önce geldi ABD’ye karalar bağlatan ölümcül İran silahı ifşa oldu! Gizli toplantıda “Başımız büyük belada” deyip ah-vah etmişler BAE Türkiye'ye atılan füze sonrası çılgına döndü Suudi Arabistan’dan, savaşın gölgesinde çok konuşulacak hamle! Prens Selman yine yaptı yapacağını Gökyüzünde dehşet saçacak! Ölümcül lazer silahı ilk kez sahada
Gündem
5
Yeniakit Publisher
BAE Türkiye'ye atılan füze sonrası çılgına döndü
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

BAE Türkiye'ye atılan füze sonrası çılgına döndü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan Türk hava sahasına yönelik balistik füze fırlatılmasıyla ilgili olarak bir açıklama yayımladı.

1
#1
Foto - BAE Türkiye'ye atılan füze sonrası çılgına döndü

BAE Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı. İran'dan Türk hava sahasına yönelik balistik füze ateşlenmesi girişiminin şiddetle kınandığı açıklamada, "Bu düşmanca eylemler tehlikeli bir tırmanış ve devletlerin egemenliğine açık bir ihlaldir. Bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik de doğrudan bir tehdittir." ifadesi kullanıldı.

#2
Foto - BAE Türkiye'ye atılan füze sonrası çılgına döndü

Açıklamada, "BAE, saldırıların kapsamının kardeş ve dost ülkeleri de içerecek şekilde genişletilmesini, tüm hukuki ve siyasi standartlar uyarınca kınandığını vurgular. Bu durum, gerilimi azaltma çabalarını baltalayan ve bölgesel gerilimleri daha da artıran kabul edilemez bir tırmanış teşkil etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

#3
Foto - BAE Türkiye'ye atılan füze sonrası çılgına döndü

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

#4
Foto - BAE Türkiye'ye atılan füze sonrası çılgına döndü

İran tarafı ise Türkiye'ye yönelik saldırının kendileri tarafından yapılmadığını açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tug

Bu topraklara düşen füze de, İran'da ki İsrail li ajanlar tarafından , o ülkelerdeki Halk ve yönetimleri İran a destek değil karşı olsunlar diye , katar, bae, riyad a atılan füzeler gibi sahte bayrak operasyonu olmasın!!!?!!!?

Rizeli

ulan sana ne biz göbeğimizi keseriz bunun nerden geldiğini de biliyoruz efendilerin bir gün kaybedecek
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İngiliz deniz gücü 480 yıl sonra sona erdi!
Dünya

İngiliz deniz gücü 480 yıl sonra sona erdi!

Birleşik Krallık, 16. yüzyıldan itibaren millî güvenliğinin temelini oluşturan deniz gücü üstünlüğünü fiilen kaybetmiş görünüyor. Strateji u..
İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti
Gündem

İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı operasyonlarda, Tahran yönetiminin savaş tarihine geçecek ilginç bir "aldatma" taktiği kullandığ..
Müstafi Amiral Cihat Yaycı'dan Arap dünyasına zehir zemberek sözler! Türkiye öyle bir teklif yaptı ki...
Gündem

Müstafi Amiral Cihat Yaycı'dan Arap dünyasına zehir zemberek sözler! Türkiye öyle bir teklif yaptı ki...

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü vahşi soykırımı durduracak asıl gücün İslam dünyasının elinde olduğunu ..
Cem Toker gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşıyor! Huzur içinde yaşıyorsak bakın sebebi neymiş...
Gündem

Cem Toker gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşıyor! Huzur içinde yaşıyorsak bakın sebebi neymiş...

Eski LDP Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'nin huzur ve güven ortamını sadece geçmişin miras..
MSB’den flaş açıklama: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB’den flaş açıklama: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen bir balistik..
Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı
Gündem

Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı

Sri Lanka açıklarında imdat çağrısı yapan İran savaş gemisi IRIS Dena’nın Hint Okyanusu’nun derinliklerine gömüldüğü resmen teyit edildi. Ga..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23