SON DAKİKA
Dünya
Savaş devam ederken, tabuta bir çivi de Putin’den: İşte bu olursa, çarşı çok fena karışır
Giriş Tarihi:

Savaş devam ederken, tabuta bir çivi de Putin’den: İşte bu olursa, çarşı çok fena karışır

Avrupa'da gaz fiyatları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından keskin bir artış gösterirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini belirterek, Avrupa Birliği'ne gaz sevkiyatını tamamen durdurmak için gerekli çalışmaları yapmak üzere hükümete talimat vereceğini bildirdi.

Foto - Savaş devam ederken, tabuta bir çivi de Putin’den: İşte bu olursa, çarşı çok fena karışır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e enerji piyasalarındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Doğal gazda Avrupa pazarında yaşanan fiyat artışlarının tedarikçilerle alakalı olmadığını anlatan Putin, tedarikçiler arasında yer alan ABD, Norveç, Cezayir ve Rusya'nın sevkiyatı azaltmadığını dile getirdi. Putin, fiyatın Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından doğal gazı Avrupa'dan daha yüksek fiyatlardan almaya hazır müşteriler nedeniyle arttığı değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın Rus doğal gazını, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) dahil tümüyle yasaklamayı planladığına işaret eden Putin, "Artık yeni pazarlar açılıyor. Belki de şu anda Avrupa pazarına tedarikleri durdurmak bizim için daha karlı olur. Açılan pazarlara girip orada yerimizi sağlamlaştırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Putin, bu konuya politik yaklaşmadıklarını vurgulayarak, "Sevkiyatı şimdi kendimiz durdurup, güvenilir ortaklar olan ülkelere gitsek daha iyi olmaz mı? Hükümete, şirketlerimizle birlikte bu konuyu ele almasını mutlaka talimat vereceğim." dedi.

Avrupa'dan daha iyi pazarlar ortaya çıkabileceğini ve çok sayıda doğal gaz tedarikçisinin söz konusu pazarlara gideceğini belirten Putin, bu tedarikçiler arasında ABD'nin de yer alabileceğini kaydetti.

