Savaş devam ederken, tabuta bir çivi de Putin’den: İşte bu olursa, çarşı çok fena karışır
Avrupa'da gaz fiyatları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından keskin bir artış gösterirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini belirterek, Avrupa Birliği'ne gaz sevkiyatını tamamen durdurmak için gerekli çalışmaları yapmak üzere hükümete talimat vereceğini bildirdi.