Suudi Arabistan’dan, savaşın gölgesinde çok konuşulacak hamle! Prens Selman yine yaptı yapacağını
Hürmüz Boğazı'nın çatışmalar nedeniyle fiilen kapanması üzerine dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Aramco, ihracat rotasını Kızıldeniz’deki Yanbu limanına kaydırmayı masaya yatırdı. Şirket, Asya’daki müşterileriyle lojistik alternatifleri değerlendirirken, doğu sahalarından batıya günlük 5 milyon varil taşıyabilen boru hattını tam kapasite kullanmayı hedefliyor. Bölgedeki rafinerilerin saldırı tehdidi altında olması ve depolama tanklarının dolması, küresel enerji arzı için Kızıldeniz rotasını tek çıkış yolu haline getiriyor.