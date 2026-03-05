  • İSTANBUL
Suudi Arabistan'dan, savaşın gölgesinde çok konuşulacak hamle! Prens Selman yine yaptı yapacağını
Suudi Arabistan'dan, savaşın gölgesinde çok konuşulacak hamle! Prens Selman yine yaptı yapacağını

Hürmüz Boğazı'nın çatışmalar nedeniyle fiilen kapanması üzerine dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Aramco, ihracat rotasını Kızıldeniz’deki Yanbu limanına kaydırmayı masaya yatırdı. Şirket, Asya’daki müşterileriyle lojistik alternatifleri değerlendirirken, doğu sahalarından batıya günlük 5 milyon varil taşıyabilen boru hattını tam kapasite kullanmayı hedefliyor. Bölgedeki rafinerilerin saldırı tehdidi altında olması ve depolama tanklarının dolması, küresel enerji arzı için Kızıldeniz rotasını tek çıkış yolu haline getiriyor.

Bloomberg News'in kaynaklara dayandırdığı habere göre Aramco, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu limanından petrol sevkiyatı yapıp yapamayacaklarını incelemek için Asya'daki bazı müşterilerine sorular yöneltti. Kaynaklardan biri, nakliyecilerin de yüklemeleri Basra Körfezi'nden Yanbu'ya yönlendirip yönlendiremeyeceklerini araştırmayı telaffuz ettiklerini belirtti.

Aramco, ham petrolünün büyük kısmını genellikle Körfez içindeki limanlardan ihraç ediyor, ancak geçen hafta sonu yaşanan saldırı, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasına ve gemilerin yığılmasına yol açtı. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan şirket, doğudaki sahalardan batıdaki Kızıldeniz'e petrol taşıyabilen, ülke genelini kapsayan ve günde 5 milyon varil kapasiteli bir boru hattına sahip.

Aramco konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Aramco, Ortadoğu'da yayılan savaşın sonuçlarıyla yakından karşı karşıya kaldı.

Şirket, Basra Körfezi'ndeki Ras Tanura'daki en büyük rafinerisini insansız hava aracı saldırısının ardından kapatmak zorunda kalmıştı. Deniz trafiğindeki yavaşlama, bölgedeki depolama tanklarının dolması ve bunun sonucunda üretimin kısıtlanması endişesini de artırdı.

