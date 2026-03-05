Savaşın seyrini değiştirecek hamle! İran, ABD ve İsrail’in “Sahaya sürerlerse felaketimiz olur” dediği silahı kullanmaya başladı
ABD-İsrail ile 6 gündür savaşan İran yeni silahını devreye aldı. ABD'nin çekindiği Şahid-136 dronunun daha gelişmiş versiyonu olan Hadid-110 savaşta kullanılmaya başladı. ABD hedeflerine karşı operasyonlarda devreye alınan ve torbojet motor ile donatılan Hadid-110, 510 kilometre hıza ulaşabildiği ve daha düşük radar görünürlüğü sayesinde hedefe ulaşma başarısının daha fazla olduğu ifade edildi.