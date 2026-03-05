Savaşın seyrini değiştirecek hamle! İran, ABD ve İsrail’in “Sahaya sürerlerse felaketimiz olur” dediği silahı kullanmaya başladı

Askeri analistler, Hadid-110'un özellikle hava savunma sistemlerini aşmak amacıyla geliştirildiğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, daha önce kullanılan Şahid-136 modeline kıyasla daha yüksek hız ve daha düşük radar görünürlüğü sayesinde hedefe ulaşma ihtimali artırılmış durumda. İki model arasındaki teknik farklar da dikkat çekiyor. Şahid-136 saatte yaklaşık 180 kilometre hız yapabilirken, Hadid-110'un hızının 510 kilometreye kadar çıkabildiği ifade ediliyor. Buna karşılık Şahid-136 yaklaşık 2 bin kilometre menzile sahip uzun menzilli bir dron olarak öne çıkarken, Hadid-110'un menzilinin 350 ila 400 kilometre arasında olduğu belirtiliyor.