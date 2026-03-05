Suudi Arabistan’da füze ve İHA hareketliliği! Açıklama az önce geldi
İran - İsrail savaşı Orta Doğu ülkelerini tehdit etmeyi sürdürüyor.
Son haber Suudi Arabistan'dan geldi.
Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusunda 3 seyir füzesi ve 3 insansız hava aracına müdahale edildiğini duyurdu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki el-Harec şehri dışında 3 seyir füzesine müdahale edildiği ve füzelerin imha edildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan başka bir açıklamada ise el-Harec'in doğusunda 3 insansız hava aracına (İHA) müdahale edilerek imha edildiği belirtildi.
Dün İran'dan ateşlediği belirtilen bir balistik füze Hatay'a düşmüştü.
