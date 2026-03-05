  • İSTANBUL
Seyfullah Maden
Suudi Arabistan’da füze ve İHA hareketliliği! Açıklama az önce geldi
Suudi Arabistan'da füze ve İHA hareketliliği! Açıklama az önce geldi

İran - İsrail savaşı Orta Doğu ülkelerini tehdit etmeyi sürdürüyor.

Son haber Suudi Arabistan'dan geldi.

Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusunda 3 seyir füzesi ve 3 insansız hava aracına müdahale edildiğini duyurdu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki el-Harec şehri dışında 3 seyir füzesine müdahale edildiği ve füzelerin imha edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan başka bir açıklamada ise el-Harec'in doğusunda 3 insansız hava aracına (İHA) müdahale edilerek imha edildiği belirtildi.

Dün İran'dan ateşlediği belirtilen bir balistik füze Hatay'a düşmüştü.

Hasan

Hatay'a düştüğü öne sürülen görselin İran füzesi değil ABD gemisinden atılan önleyici füzeye aitmiş. İran'ın füzesi nerede. Sahte bayrak operasyonu ile Türkiye İran savaşı mı hedefleniyor.
