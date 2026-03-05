ABD’ye karalar bağlatan ölümcül İran silahı ifşa oldu! Gizli toplantıda “Başımız büyük belada” deyip ah-vah etmişler
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun senatörlere verdiği kapalı brifingde Ortadoğu'daki savaşın seyri ele alındı. Yaklaşık 80 dakika süren toplantıda olası kara harekâtı, mühimmat stokları ve İran yapımı "Shahed" tipi İHA'ların oluşturduğu tehdit gündeme geldi. Yetkililerin, bu İHA'ların beklenenden daha büyük bir sorun oluşturduğunu ve mevcut hava savunma sistemlerinin hepsini engellemekte zorlanabileceğini ifade ettiği öne sürüldü.