ABD’ye karalar bağlatan ölümcül İran silahı ifşa oldu! Gizli toplantıda “Başımız büyük belada” deyip ah-vah etmişler

Kaynaklar ayrıca, yetkililerin, söz konusu İHA'ların düşünülenden daha büyük bir problem teşkil ettiğini söylediğini bildirdi. Demokrat Senatör Mark Kelly mühimmat stoklarının azalmasına ilişkin endişeleri dile getirerek, "İranlılar çok sayıda Shahed türü İHA, balistik füze, orta ve kısa menzilli füze üretme kapasitesine sahip ve büyük bir stokları var. Öyleyse hava savunma mühimmatını nasıl yeniden tedarik edeceğiz ve bu nereden gelecek?" değerlendirmesinde bulundu.