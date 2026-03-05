  • İSTANBUL
ABD’ye karalar bağlatan ölümcül İran silahı ifşa oldu! Gizli toplantıda "Başımız büyük belada" deyip ah-vah etmişler
ABD’ye karalar bağlatan ölümcül İran silahı ifşa oldu! Gizli toplantıda “Başımız büyük belada” deyip ah-vah etmişler

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun senatörlere verdiği kapalı brifingde Ortadoğu'daki savaşın seyri ele alındı. Yaklaşık 80 dakika süren toplantıda olası kara harekâtı, mühimmat stokları ve İran yapımı "Shahed" tipi İHA'ların oluşturduğu tehdit gündeme geldi. Yetkililerin, bu İHA'ların beklenenden daha büyük bir sorun oluşturduğunu ve mevcut hava savunma sistemlerinin hepsini engellemekte zorlanabileceğini ifade ettiği öne sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun senatörlere brifinginde kritik başlıklar gündeme geldi. Senatörlerin açıklamalarına göre, oturumda, kara harekatı ihtimali, İran'a ait İHA'ların düşürülmesinde yaşanan zorluklar ve mühimmat stoklarına ilişkin endişeler ön plana çıktı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ile İran'ın misillemesi sonrası Ortadoğu'daki gelişmeler üzerine gerçekleşen oturum yaklaşık 80 dakika sürdü. ABD yönetiminden yetkililerin Kongre üyelerine, "Shahed" türü İran yapımı insansız hava araçlarının (İHA) ABD için "büyük bir zorluk" olduğunu ve hava savunma sistemlerinin hepsini önleyemeyebileceğini aktardığı öne sürüldü.

CNN'e konuşan kaynaklar, ABD yönetiminden yetkililerin Capitol Hill'de Kongre üyelerine verdiği brifinge ilişkin iddialarda bulundu. Buna göre yetkililerin, Shahed türü İHA'ların ABD için "büyük bir zorluk" olduğunu ve hava savunma sistemlerinin hepsini önleyemeyebileceğini ifade ettiği öne sürüldü.

Kaynaklar ayrıca, yetkililerin, söz konusu İHA'ların düşünülenden daha büyük bir problem teşkil ettiğini söylediğini bildirdi. Demokrat Senatör Mark Kelly mühimmat stoklarının azalmasına ilişkin endişeleri dile getirerek, "İranlılar çok sayıda Shahed türü İHA, balistik füze, orta ve kısa menzilli füze üretme kapasitesine sahip ve büyük bir stokları var. Öyleyse hava savunma mühimmatını nasıl yeniden tedarik edeceğiz ve bu nereden gelecek?" değerlendirmesinde bulundu.

CNN'e konuşan başka bir kaynak ise yetkililerin, ABD'nin İran'ın "başarısız bir devlet" haline gelmesini nasıl önleyeceği konusunda soruları reddettiklerini ve rejim değişikliğinin "ikincil" bir hedef olduğunu söylediklerini aktardı. Öte yandan söz konusu brifingde yetkililerin, İran'ın yeni liderinin kim olacağına ilişkin bir fikir belirtmediği kaydedildi. Alabama'nın Cumhuriyetçi Senatörü Tommy Tuberville, yetkililerin, saldırıların üç ila beş hafta içinde sona ereceğine dair bir zaman çizelgesi sunduklarını belirtti.

Öte yandan Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley ise saldırılara ilişkin olası bir bitiş tarihi söylenmediğine işaret ederek, "Bana ucu çok açık gibi geldi." ifadesini kullandı.

