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İran’dan sürpriz teklif! Hürmüz için 7 günlük plan: Trump’ın kararı sonrası bomba iddia Karın ağrısıyla doktora gitti, gerçeği görünce şaşkına döndü! Tam 15 kilo çıkarıldı Suudi Arabistan’da alarm! Balistik füzelerle hedef alındı: Mekke İttifakı harekete geçti AKOM'dan İstanbullulara uyarı! 'Günlerce sürecek' Bahreyn’den İran’a 7 bin saldırı suçlaması Montella’dan Fransa yenilgisi sonrası: “Sadece gol lazımdı” Google yapay zekayı uzaya taşıyor! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı Bill Gates’ten korkutan senaryo! 1 milyar insanın ölümüne yol açabilecek tehlikeyi açıkladı Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e İzmir çağrısı! “Gelsin, sonra özür dilesin”
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İran’dan sürpriz teklif! Hürmüz için 7 günlük plan: Trump’ın kararı sonrası bomba iddia

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İran’dan sürpriz teklif! Hürmüz için 7 günlük plan: Trump’ın kararı sonrası bomba iddia

İran’dan ABD’ye Hürmüz Boğazı için dikkat çeken bir teklif geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington’a boğazın yeniden açılmasını sağlayacak 7 günlük somut bir plan sunduklarını açıkladı. Ancak ABD basını, Başkan Donald Trump’ın ateşkes teklifini reddettiğini yazdı. Wall Street Journal’a göre Trump, kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran’a yönelik bombardımanın yeniden başlamasını beklediğini yardımcılarına söyledi.

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Foto - İran’dan sürpriz teklif! Hürmüz için 7 günlük plan: Trump’ın kararı sonrası bomba iddia

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken Tahran yönetiminden Hürmüz Boğazı’nın geleceğine ilişkin yeni bir diplomatik hamle geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD’ye Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için somut bir yol haritası sunduklarını duyurdu.

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Foto - İran’dan sürpriz teklif! Hürmüz için 7 günlük plan: Trump’ın kararı sonrası bomba iddia

İran’dan Hürmüz için 7 günlük plan Arakçi, İran’ın teklifinin Katar aracılığıyla Washington’a iletildiğini belirterek gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı’ndaki normal deniz trafiğinin yalnızca 7 gün içerisinde yeniden başlayabileceğini söyledi. ABD’yi daha önce varılan mutabakatı ihlal etmek ve İran’a yönelik saldırganlıkla suçlayan Arakçi, topun artık Washington’da olduğunu ifade etti. Arakçi, “İran, Katar aracılığıyla ABD’ye 7 günlük kesin bir plan sundu. Gerekli koşullar sağlanırsa Boğaz yeniden açılabilir, normal deniz seyrüseferi 7 gün içinde başlayabilir. Şimdi karar ABD’nin önünde. İran, tehdit ve zorlamayı kabul etmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - İran’dan sürpriz teklif! Hürmüz için 7 günlük plan: Trump’ın kararı sonrası bomba iddia

Gözler Washington’a çevrildi Tahran yönetiminin açıklaması, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krizin diplomatik yollarla sona erdirilebileceği beklentisini yeniden gündeme getirdi. İran yönetimi teklifin uygulanması için ABD’nin belirlenen şartları yerine getirmesi gerektiğini vurgularken, Washington cephesinden gelen haberler ise farklı bir tablo ortaya koydu.

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Foto - İran’dan sürpriz teklif! Hürmüz için 7 günlük plan: Trump’ın kararı sonrası bomba iddia

WSJ: Trump ateşkesi reddetti Wall Street Journal, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran tarafından gündeme getirilen 7 günlük ateşkes teklifini reddettiğini yazdı. Gazetenin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, Tahran’ın sunduğu şartları kabul etmeye yanaşmadı. Ancak haberde yer alan asıl dikkat çekici ayrıntı, Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonların geleceğine ilişkin yardımcılarıyla yaptığı belirtilen değerlendirme oldu.

#5
Foto - İran’dan sürpriz teklif! Hürmüz için 7 günlük plan: Trump’ın kararı sonrası bomba iddia

Seçimlerden sonra İran’ı yeniden bombalama iddiası Wall Street Journal’a göre Trump, yardımcılarına kasım ayında yapılacak ABD ara seçimlerinin ardından İran’a yönelik bombardımanın yeniden başlamasını beklediğini söyledi. Söz konusu planın henüz ABD yönetimi tarafından resmi olarak açıklanmış bir karar olmadığı ve WSJ’nin ABD’li yetkililere dayandırdığı bir haber olduğu belirtiliyor. Böylece İran cephesinden Hürmüz Boğazı’nı 7 gün içerisinde yeniden açabilecek diplomatik bir yol haritası gelirken, Washington cephesinden gelen haberler ABD-İran hattındaki askeri gerilimin yeniden tırmanabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

#6
Foto - İran’dan sürpriz teklif! Hürmüz için 7 günlük plan: Trump’ın kararı sonrası bomba iddia

Hürmüz dünya ekonomisi için kritik İran ile Umman arasında bulunan Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’ndeki petrol ve doğal gaz ihracatının dünya pazarlarına ulaştırılmasında kritik geçiş noktalarından biri konumunda bulunuyor. Bölgede yaşanan askeri gerilim nedeniyle deniz trafiğinde meydana gelen aksaklıklar küresel enerji piyasalarını ve petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor. İran’ın 7 günlük planını açıklamasının ardından gözler şimdi ABD yönetiminin atacağı adımlara çevrildi.

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