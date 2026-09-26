İran’dan sürpriz teklif! Hürmüz için 7 günlük plan: Trump’ın kararı sonrası bomba iddia

Seçimlerden sonra İran’ı yeniden bombalama iddiası Wall Street Journal’a göre Trump, yardımcılarına kasım ayında yapılacak ABD ara seçimlerinin ardından İran’a yönelik bombardımanın yeniden başlamasını beklediğini söyledi. Söz konusu planın henüz ABD yönetimi tarafından resmi olarak açıklanmış bir karar olmadığı ve WSJ’nin ABD’li yetkililere dayandırdığı bir haber olduğu belirtiliyor. Böylece İran cephesinden Hürmüz Boğazı’nı 7 gün içerisinde yeniden açabilecek diplomatik bir yol haritası gelirken, Washington cephesinden gelen haberler ABD-İran hattındaki askeri gerilimin yeniden tırmanabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.