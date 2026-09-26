İran’dan sürpriz teklif! Hürmüz için 7 günlük plan: Trump’ın kararı sonrası bomba iddia
İran’dan ABD’ye Hürmüz Boğazı için dikkat çeken bir teklif geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington’a boğazın yeniden açılmasını sağlayacak 7 günlük somut bir plan sunduklarını açıkladı. Ancak ABD basını, Başkan Donald Trump’ın ateşkes teklifini reddettiğini yazdı. Wall Street Journal’a göre Trump, kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran’a yönelik bombardımanın yeniden başlamasını beklediğini yardımcılarına söyledi.