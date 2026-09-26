Karın ağrısıyla doktora gitti, gerçeği görünce şaşkına döndü! Tam 15 kilo çıkarıldı
Malatya’da karın ağrısı ve şişkinlik şikâyetiyle hastaneye başvuran Fatma Avşar’ın karnında dev bir kitle tespit edildi. Sol yumurtalıktan kaynaklandığı değerlendirilen ve akciğerlere baskı yapacak kadar büyüyen kitle ameliyatla çıkarıldı. Doktorları bile şaşırtan kitlenin 40 santimetreden büyük ve yaklaşık 15 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi. Malatya’da yaşayan Fatma Avşar, yaklaşık 1-1,5 aydır devam eden karın şişliği ve ağrı şikâyetleri üzerine Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan muayene ve görüntülemelerde Avşar’ın karın boşluğunu büyük ölçüde dolduran dev bir kitle tespit edildi.