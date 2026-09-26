Karın ağrısıyla doktora gitti, gerçeği görünce şaşkına döndü! Tam 15 kilo çıkarıldı

“Bu büyüklükteki kitleler nadir görülüyor” Prof. Dr. Yıldırım, yumurtalık kaynaklı kitlelerin bazı durumlarda tahmin edilenden çok daha hızlı büyüyebildiğine dikkat çekti. Büyüyen kitlelerin çevredeki organlara baskı yapabildiğini belirten Yıldırım, bazı vakalarda ise ciddi bir belirti ortaya çıkmadan yalnızca karında şişkinlikle kendisini gösterebildiğini söyledi. Özellikle hızlı büyüyen, çok büyük boyutlara ulaşan ve menopoz sonrasında ortaya çıkan kitlelerin ileri değerlendirme gerektirdiğini vurgulayan Yıldırım, 15 kilogramlık kitlenin kesin niteliğinin patoloji sonucuyla belirleneceğini ifade etti. Doktorlarına teşekkür etti Başarılı operasyonun ardından tedavisi devam eden Fatma Avşar ise ameliyatı gerçekleştiren doktorlara ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.