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Karın ağrısıyla doktora gitti, gerçeği görünce şaşkına döndü! Tam 15 kilo çıkarıldı

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Karın ağrısıyla doktora gitti, gerçeği görünce şaşkına döndü! Tam 15 kilo çıkarıldı

Malatya’da karın ağrısı ve şişkinlik şikâyetiyle hastaneye başvuran Fatma Avşar’ın karnında dev bir kitle tespit edildi. Sol yumurtalıktan kaynaklandığı değerlendirilen ve akciğerlere baskı yapacak kadar büyüyen kitle ameliyatla çıkarıldı. Doktorları bile şaşırtan kitlenin 40 santimetreden büyük ve yaklaşık 15 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi. Malatya’da yaşayan Fatma Avşar, yaklaşık 1-1,5 aydır devam eden karın şişliği ve ağrı şikâyetleri üzerine Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan muayene ve görüntülemelerde Avşar’ın karın boşluğunu büyük ölçüde dolduran dev bir kitle tespit edildi.

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Foto - Karın ağrısıyla doktora gitti, gerçeği görünce şaşkına döndü! Tam 15 kilo çıkarıldı

Akciğerlerine kadar baskı yapıyordu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin Yıldırım, ilk değerlendirmelerde kitlenin sol yumurtalık kaynaklı olduğunun düşünüldüğünü belirtti. Yaklaşık 35 santimetre olarak değerlendirilen kitlenin karın boşluğunun büyük bölümünü kapladığını ve akciğerler üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Yıldırım, hızlı büyüme nedeniyle ameliyat kararı aldıklarını söyledi.

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Foto - Karın ağrısıyla doktora gitti, gerçeği görünce şaşkına döndü! Tam 15 kilo çıkarıldı

Ameliyatta gerçek boyutu ortaya çıktı Operasyona alınan Avşar’ın karnındaki kitlenin tahmin edilenden çok daha büyük olduğu ameliyat sırasında ortaya çıktı. Cerrahi ekip, kitlenin 40 santimetrenin üzerinde büyüklüğe ve yaklaşık 15 kilogram ağırlığa ulaştığını belirledi. Dev kitle başarılı bir operasyonla çıkarılırken, karın içerisindeki diğer organlar da ayrıntılı şekilde kontrol edildi. Çıkarılan kitle kesin tanının belirlenebilmesi amacıyla patolojik incelemeye gönderildi.

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Foto - Karın ağrısıyla doktora gitti, gerçeği görünce şaşkına döndü! Tam 15 kilo çıkarıldı

“Bu büyüklükteki kitleler nadir görülüyor” Prof. Dr. Yıldırım, yumurtalık kaynaklı kitlelerin bazı durumlarda tahmin edilenden çok daha hızlı büyüyebildiğine dikkat çekti. Büyüyen kitlelerin çevredeki organlara baskı yapabildiğini belirten Yıldırım, bazı vakalarda ise ciddi bir belirti ortaya çıkmadan yalnızca karında şişkinlikle kendisini gösterebildiğini söyledi. Özellikle hızlı büyüyen, çok büyük boyutlara ulaşan ve menopoz sonrasında ortaya çıkan kitlelerin ileri değerlendirme gerektirdiğini vurgulayan Yıldırım, 15 kilogramlık kitlenin kesin niteliğinin patoloji sonucuyla belirleneceğini ifade etti. Doktorlarına teşekkür etti Başarılı operasyonun ardından tedavisi devam eden Fatma Avşar ise ameliyatı gerçekleştiren doktorlara ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

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