AKOM'dan İstanbullulara uyarı! 'Günlerce sürecek'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
AKOM’un açıklamasına göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek.
Yarın yerel geçişler şeklinde görülecek yağışların pazar günü saat 18.00 itibarıyla etkisini artıracağı ve il genelinde yayılacağı tahmin ediliyor.
Yağışın hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceği öngörülüyor.
Rüzgarın ise yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey yönünden kuvvetlenerek saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.
Poyrazın sert esmesiyle birlikte halihazırda 22 ile 24 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının 15 ile 18 derece civarına gerileyerek mevsim normallerinin altına ineceği değerlendiriliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23