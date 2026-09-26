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AKOM'dan İstanbullulara uyarı! 'Günlerce sürecek'

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AKOM'dan İstanbullulara uyarı! 'Günlerce sürecek'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

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Foto - AKOM'dan İstanbullulara uyarı! 'Günlerce sürecek'

AKOM’un açıklamasına göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek.

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Foto - AKOM'dan İstanbullulara uyarı! 'Günlerce sürecek'

Yarın yerel geçişler şeklinde görülecek yağışların pazar günü saat 18.00 itibarıyla etkisini artıracağı ve il genelinde yayılacağı tahmin ediliyor.

#3
Foto - AKOM'dan İstanbullulara uyarı! 'Günlerce sürecek'

Yağışın hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceği öngörülüyor.

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Foto - AKOM'dan İstanbullulara uyarı! 'Günlerce sürecek'

Rüzgarın ise yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey yönünden kuvvetlenerek saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

#5
Foto - AKOM'dan İstanbullulara uyarı! 'Günlerce sürecek'

Poyrazın sert esmesiyle birlikte halihazırda 22 ile 24 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının 15 ile 18 derece civarına gerileyerek mevsim normallerinin altına ineceği değerlendiriliyor.

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Foto - AKOM'dan İstanbullulara uyarı! 'Günlerce sürecek'

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