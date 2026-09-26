Suudi Arabistan’da alarm! Balistik füzelerle hedef alındı: Mekke İttifakı harekete geçti

Mekke İttifakı’ndan ortak tepki Saldırıların ardından gözler Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na çevrildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, New York'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde bir araya geldi. Üç bakan, kutsal Mekke şehri ile Suudi Arabistan'ın sivil ve ekonomik tesislerini hedef alan saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Toplantıda Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin teyakkuz durumu ve ülkenin güvenliğini savunma kabiliyeti de değerlendirildi.