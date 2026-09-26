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Suudi Arabistan’da alarm! Balistik füzelerle hedef alındı: Mekke İttifakı harekete geçti

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Suudi Arabistan’da alarm! Balistik füzelerle hedef alındı: Mekke İttifakı harekete geçti

Suudi Arabistan’da Husilerin balistik füze ve İHA saldırıları nedeniyle alarm verildi. Riyad’a gönderilen 2 İHA ile Hamis Muşayt’ı hedef alan 2 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği açıklandı. Cazan, Abha ve Hamis Muşayt’ta vatandaşlara acil durum uyarıları yapılırken Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan oluşan Mekke İttifakı saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Üç ülkenin genelkurmay başkanlarının acil toplantısı için hazırlık başlatıldığı bildirildi.

#1
Foto - Suudi Arabistan’da alarm! Balistik füzelerle hedef alındı: Mekke İttifakı harekete geçti

Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin düzenlediği İHA ve balistik füze saldırılarıyla alarma geçti. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Cazan bölgesinde yaşanabilecek tehlikelere karşı vatandaşlara acil durum uyarısı gönderdi. Vatandaşlardan can ve mal güvenliği için acil durum protokollerine uymaları ve yetkili makamların açıklamalarını yakından takip etmeleri istendi.

#2
Foto - Suudi Arabistan’da alarm! Balistik füzelerle hedef alındı: Mekke İttifakı harekete geçti

Riyad’a 2 İHA gönderildi Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Husilerin başkent Riyad bölgesini 2 insansız hava aracıyla hedef almaya çalıştığını açıkladı. Maliki, İHA'ların Suudi hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek engellendiğini ve imha edildiğini bildirdi.

#3
Foto - Suudi Arabistan’da alarm! Balistik füzelerle hedef alındı: Mekke İttifakı harekete geçti

Hamis Muşayt’a 2 balistik füze Saldırının ikinci hedefinin ise ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt olduğu açıklandı. Husilerin bölgeye 2 balistik füze fırlattığını belirten Maliki, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından önlenerek imha edildiğini duyurdu. Suudi yetkililer, ülkeye yönelik füze ve İHA tehdidinin yakından takip edildiğini bildirdi.

#4
Foto - Suudi Arabistan’da alarm! Balistik füzelerle hedef alındı: Mekke İttifakı harekete geçti

Üç bölgede alarm verildi Saldırıların ardından Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ilk olarak Cazan'da, ardından Abha ve Hamis Muşayt'ta potansiyel tehlikelere karşı uyarı yayımladı. Bölge sakinlerinden resmi makamların talimatlarına uymaları ve acil durum tedbirlerini uygulamaları istendi. Tehlikenin geçmesinin ardından Sivil Savunma, alarm durumunun sona erdiğini açıkladı.

#5
Foto - Suudi Arabistan’da alarm! Balistik füzelerle hedef alındı: Mekke İttifakı harekete geçti

Mekke İttifakı’ndan ortak tepki Saldırıların ardından gözler Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na çevrildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, New York'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde bir araya geldi. Üç bakan, kutsal Mekke şehri ile Suudi Arabistan'ın sivil ve ekonomik tesislerini hedef alan saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Toplantıda Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin teyakkuz durumu ve ülkenin güvenliğini savunma kabiliyeti de değerlendirildi.

#6
Foto - Suudi Arabistan’da alarm! Balistik füzelerle hedef alındı: Mekke İttifakı harekete geçti

“Birine yapılan saldırı tümüne yapılmış sayılacak” Toplantının en dikkat çekici başlığı ise Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kolektif savunma hükmü oldu. Bakanlar, BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca Suudi Arabistan'ın güvenliğini savunmak amacıyla gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkını yeniden teyit etti. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında taraflardan herhangi birine yönelik saldırının bütün taraflara yönelik saldırı olarak kabul edilmesi hükmü de gündeme geldi.

#7
Foto - Suudi Arabistan’da alarm! Balistik füzelerle hedef alındı: Mekke İttifakı harekete geçti

Genelkurmay başkanları acil toplanacak Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, saldırıların ardından askeri düzeyde atılabilecek adımları da görüşmeye başladı. Üç ülkenin dışişleri bakanları, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a verilecek desteğin yöntemlerini değerlendirmek üzere üç ülkenin genelkurmay başkanlarının acil toplantı yapmasına ilişkin hazırlıkları ele aldı. Toplantıda ayrıca anlaşma kapsamında kurulması planlanan Genel Sekreterlik, komiteler ve çalışma gruplarında gelinen aşama değerlendirildi.

#8
Foto - Suudi Arabistan’da alarm! Balistik füzelerle hedef alındı: Mekke İttifakı harekete geçti

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan ortak mesaj Üç ülke, bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı. Uluslararası hukuka, devletlerin egemenliğine, iyi komşuluk ilişkilerine ve iç işlerine karışmama ilkesine bağlılığın önemine dikkat çekilirken deniz yollarındaki seyrüsefer güvenliğinin korunması çağrısında bulunuldu. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan ayrıca bölgede sürdürülebilir barış ve istikrar için birlikte çalışma ve krizlerin barışçıl yollarla çözümünü destekleme konusundaki kararlılıklarını yineledi.

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