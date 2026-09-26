Suudi Arabistan’da alarm! Balistik füzelerle hedef alındı: Mekke İttifakı harekete geçti
Suudi Arabistan’da Husilerin balistik füze ve İHA saldırıları nedeniyle alarm verildi. Riyad’a gönderilen 2 İHA ile Hamis Muşayt’ı hedef alan 2 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği açıklandı. Cazan, Abha ve Hamis Muşayt’ta vatandaşlara acil durum uyarıları yapılırken Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan oluşan Mekke İttifakı saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Üç ülkenin genelkurmay başkanlarının acil toplantısı için hazırlık başlatıldığı bildirildi.