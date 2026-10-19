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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
'Büyük rezervi bulsa bulsa Türkiye bulur' deyip masaya oturdular: Altın, gümüş ve bakır için imzalar atıldı

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'Büyük rezervi bulsa bulsa Türkiye bulur' deyip masaya oturdular: Altın, gümüş ve bakır için imzalar atıldı

Asya ülkesi altın, gümüş, bakır ve diğer değerli metallerin bulunması amacıyla Türkiye ile masaya oturdu. İki ülke ortak bir şekilde sondaja başlayacak. İşte detaylar...

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Foto - 'Büyük rezervi bulsa bulsa Türkiye bulur' deyip masaya oturdular: Altın, gümüş ve bakır için imzalar atıldı

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Türkiye ile dost ülke Pakistan arasında hem savunma hem de ekonomik anlamda bağlar güçlenmeye devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Pakistan’da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz arama ve üretim faaliyetleri yürütmek üzere ortaklık anlaşmaları imzalanmasının ardından şimdi de madencilik konusunda önemli bir işbirliği kararı alındı.

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Foto - 'Büyük rezervi bulsa bulsa Türkiye bulur' deyip masaya oturdular: Altın, gümüş ve bakır için imzalar atıldı

Maden Tetkik Arama’ya ait MTA Uluslararası Madencilik A.Ş. (MTAIC) ile Pakistan Maden Geliştirme Kurumu (PMDC), Pakistan'ın küresel kritik mineraller tedarik zincirindeki rolünü güçlendirmeyi amaçlayan bir ortaklık anlaşması imzaladı. Ülkenin Belucistan eyaletinde yaklaşık 499 kilometrekarelik bir alanda ortaklar, antimon, bakır, altın, gümüş, molibden ve diğer minerallerin ortaklaşa aranması ve geliştirilmesi için birlikte çalışacak. İlk olarak MTAIC ile PMDC, Pishin bölgesindeki EL-318 Arama Ruhsatı'nı kapsayan bir ortak girişim için ön anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre; iki kurum yerel Belucistan Hükümeti’nin belirlediği bir kuruluşla birlikte Pakistan'da bir ortak girişim şirketi kuracak. MTAIC, işletmeci olarak görev yapacak ve projeye modern arama teknolojisi ve uluslararası uzmanlık getirecek.

#3
Foto - 'Büyük rezervi bulsa bulsa Türkiye bulur' deyip masaya oturdular: Altın, gümüş ve bakır için imzalar atıldı

Keşif çalışmaları, mineral kaynakları ve rezervlerinin raporlanmasında yaygın olarak kullanılan JORC uluslararası standartlarına göre yürütülecek. Taraflar, kesin anlaşmaları 31 Aralık 2026 tarihine kadar sonuçlandırmayı hedefliyor. Proje öncelikle savunma uygulamalarında, alev geciktiricilerde, pillerde, alaşımlarda ve elektronikte kullanılan kritik bir mineral olan antimon üzerine odaklanacak. Pakistan, bu ortaklığın yabancı doğrudan yatırım çekmesini, teknoloji transferini, istihdam yaratmasını ve mineral bakımından zengin Belucistan'da ekonomik kalkınmayı desteklemesini hedefliyor.

#4
Foto - 'Büyük rezervi bulsa bulsa Türkiye bulur' deyip masaya oturdular: Altın, gümüş ve bakır için imzalar atıldı

İmza töreni, Türkiye'nin Pakistan Büyükelçisi Dr. İrfan Neziroğlu'nun onur konuğu olarak katılımıyla İslamabad'daki PMDC genel merkezinde gerçekleştirildi. PMDC CEO'su Mühendis Asad Ahmad ve MTAIC Genel Müdürü Nail Yıldırım, her iki kuruluşun üst düzey yetkililerinin huzurunda ön anlaşma metnini imzaladılar.

#5
Foto - 'Büyük rezervi bulsa bulsa Türkiye bulur' deyip masaya oturdular: Altın, gümüş ve bakır için imzalar atıldı

PMDC CEO'su Asad Ahmad, “MTAIC ile kurduğumuz bu stratejik ortaklık, PMDC ve Pakistan'ın maden sektörü için yeni bir sayfa açıyor” dedi. Asad Ahmad, PMDC'nin 50 yıllık deneyimi ve jeolojik bilgisi ile Türkiye'nin dünya standartlarındaki arama uzmanlığını birleştirerek, antimon gibi kritik minerallerin potansiyelini ortaya çıkaracak, yabancı yatırımları çekecek, modern teknolojiyi halkımıza getirecek ve Belucistan'da istihdam yaratacağız. Bu ortak girişim, PMDC'nin portföyünü kritik ve değerli metallere genişletiyor ve Pakistan'ın maden sektöründeki gelecekteki uluslararası ortaklıklar için bir model oluşturuyor” diye konuştu.

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Yorumlar

hasel

PAKİSTAN,en doğru kararı vermiş.Kutlarım.
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