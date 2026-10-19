'Büyük rezervi bulsa bulsa Türkiye bulur' deyip masaya oturdular: Altın, gümüş ve bakır için imzalar atıldı

Maden Tetkik Arama’ya ait MTA Uluslararası Madencilik A.Ş. (MTAIC) ile Pakistan Maden Geliştirme Kurumu (PMDC), Pakistan'ın küresel kritik mineraller tedarik zincirindeki rolünü güçlendirmeyi amaçlayan bir ortaklık anlaşması imzaladı. Ülkenin Belucistan eyaletinde yaklaşık 499 kilometrekarelik bir alanda ortaklar, antimon, bakır, altın, gümüş, molibden ve diğer minerallerin ortaklaşa aranması ve geliştirilmesi için birlikte çalışacak. İlk olarak MTAIC ile PMDC, Pishin bölgesindeki EL-318 Arama Ruhsatı'nı kapsayan bir ortak girişim için ön anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre; iki kurum yerel Belucistan Hükümeti’nin belirlediği bir kuruluşla birlikte Pakistan'da bir ortak girişim şirketi kuracak. MTAIC, işletmeci olarak görev yapacak ve projeye modern arama teknolojisi ve uluslararası uzmanlık getirecek.