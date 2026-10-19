Emekli istihbaratçı 'Birileri tuşa bastı' diyerek duyurdu: Hakan Fidan'ı yokladılar

İşte Başbuğ'un açıklamalarının tamamı: Husiler sadece Husiler değil. Arkasına bir bakmak lazım. Mekke’ye yönelik saldırılar, Husilere yönelik tüm övgüleri yerle bir etti. Dikkat ettiyseniz tüm bu olaylar Mekke İttifakı’ndan sonra başladı. Husiler, zıvanadan çıkmışçasına saldırılara başladı. Bu saldırıların tek yaradığı nokta var, o da İsrail. Husiler, Gazze’ye yönelik saldırılar sürecinde Hürmüz’ü hem ABD’ye hem de İsrail’e dar etmişti. Şimdi aynı Husiler, bölgeden ABD dâhil herkesin geçebileceğini, ancak Suudi Arabistan’ın geçemeyeceğini söylüyor. Birileri, Mekke İttifakı’nı engellemek için tüm tuşlara basmaya başladı. Mekke İttifakı’nın rolünü sorgulamaya başladılar. Bunu ABD ve İsrail medyasında gördük. Bu da yetmedi, BM Zirvesi’nde Hakan Fidan’ı yoklamaya başladılar. Hakan Fidan, orada ittifakı sorgulayan eski ABD Ankara Büyükelçisi James Jeffrey’ye NATO’nun 5. maddesinin kaç kez uygulandığını sordu ve “Yalnızca bir defa.” yanıtını aldı.