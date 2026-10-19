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Emekli istihbaratçı 'Birileri tuşa bastı' diyerek duyurdu: Hakan Fidan'ı yokladılar

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Emekli istihbaratçı 'Birileri tuşa bastı' diyerek duyurdu: Hakan Fidan'ı yokladılar

Stratejist Coşkun Başbuğ, Mekke İttifakı'na yönelik bazı kirli güçlerin harekete geçtiğini ve Husileri bu amaçla kullandığını söyledi. Başbuğ, sinsi güçlerin BM Zirvesi'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı da zora düşürmeye çalıştığını ancak bu planın ters teptiğini söyledi.

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Foto - Emekli istihbaratçı 'Birileri tuşa bastı' diyerek duyurdu: Hakan Fidan'ı yokladılar

Stratejist Coşkun Başbuğ, TVNET yayınında Husilerin bölgedeki saldırıları ve Mekke İttifakı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Husilerin son dönemdeki tutumunun bölgesel dengeler açısından sorgulanması gerektiğini belirten Başbuğ, yaşanan gelişmelerin İsrail’in çıkarlarına hizmet ettiğini savundu.

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Foto - Emekli istihbaratçı 'Birileri tuşa bastı' diyerek duyurdu: Hakan Fidan'ı yokladılar

Husilerin Mekke’ye yönelik saldırılarının ardından örgüte yönelik olumlu değerlendirmelerin geçerliliğini yitirdiğini öne süren Başbuğ, saldırıların zamanlamasına dikkat çekti. Başbuğ, gelişmelerin Mekke İttifakı’nın gündeme gelmesinin ardından yoğunlaştığını belirterek, bölgede ittifakı engellemeye yönelik girişimler olabileceğini ifade etti.

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Foto - Emekli istihbaratçı 'Birileri tuşa bastı' diyerek duyurdu: Hakan Fidan'ı yokladılar

Gazze’ye yönelik saldırılar sırasında Husilerin Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gelişmeler üzerinden ABD ile İsrail’e karşı baskı oluşturduğunu hatırlatan Başbuğ, örgütün bugün Suudi Arabistan’a yönelik tutumunun farklılaştığını dile getirdi. Husilerin bölgeden ABD dahil diğer aktörlerin geçişine karşı çıkmazken Suudi Arabistan’a yönelik kısıtlayıcı bir yaklaşım sergilemesini eleştiren Başbuğ, bu durumun arka planının araştırılması gerektiğini söyledi.

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Foto - Emekli istihbaratçı 'Birileri tuşa bastı' diyerek duyurdu: Hakan Fidan'ı yokladılar

Başbuğ, Mekke İttifakı’nın rolünün sorgulanmaya başlanmasını da değerlendirdi. Bu tartışmaların ABD ve İsrail medyasında gündeme getirildiğini belirten Başbuğ, Birleşmiş Milletler Zirvesi sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı da yokladıklarını söyledi.

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Foto - Emekli istihbaratçı 'Birileri tuşa bastı' diyerek duyurdu: Hakan Fidan'ı yokladılar

Başbuğ’un aktardığına göre Hakan Fidan, ittifakı sorgulayan eski ABD’nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey’ye NATO’nun 5’inci maddesinin kaç kez uygulandığını sordu. Jeffrey’nin ise bu soruya “Yalnızca bir defa” yanıtını verdiğini belirten Başbuğ, söz konusu diyaloğun ittifak tartışmaları açısından önem taşıdığını ifade etti.

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Foto - Emekli istihbaratçı 'Birileri tuşa bastı' diyerek duyurdu: Hakan Fidan'ı yokladılar

İşte Başbuğ'un açıklamalarının tamamı: Husiler sadece Husiler değil. Arkasına bir bakmak lazım. Mekke’ye yönelik saldırılar, Husilere yönelik tüm övgüleri yerle bir etti. Dikkat ettiyseniz tüm bu olaylar Mekke İttifakı’ndan sonra başladı. Husiler, zıvanadan çıkmışçasına saldırılara başladı. Bu saldırıların tek yaradığı nokta var, o da İsrail. Husiler, Gazze’ye yönelik saldırılar sürecinde Hürmüz’ü hem ABD’ye hem de İsrail’e dar etmişti. Şimdi aynı Husiler, bölgeden ABD dâhil herkesin geçebileceğini, ancak Suudi Arabistan’ın geçemeyeceğini söylüyor. Birileri, Mekke İttifakı’nı engellemek için tüm tuşlara basmaya başladı. Mekke İttifakı’nın rolünü sorgulamaya başladılar. Bunu ABD ve İsrail medyasında gördük. Bu da yetmedi, BM Zirvesi’nde Hakan Fidan’ı yoklamaya başladılar. Hakan Fidan, orada ittifakı sorgulayan eski ABD Ankara Büyükelçisi James Jeffrey’ye NATO’nun 5. maddesinin kaç kez uygulandığını sordu ve “Yalnızca bir defa.” yanıtını aldı.

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Foto - Emekli istihbaratçı 'Birileri tuşa bastı' diyerek duyurdu: Hakan Fidan'ı yokladılar

Türkiye, eğer Suudilere destek verirse gidişat değişir. Mesela Libya’yı ipten aldık. Azerbaycan ve Karabağ’daki süreci de değiştirdik. Biz bu desteği sağlar mıyız? Sağlarız. Türkiye, iş oraya gelmeden masada işi çözmeye çalışıyor. Husileri birileri oyuna sokuyor. Yani şu yaşananlar İran’ın da işine gelmeyecek cinsten. Tüm gidişat İsrail’e yarıyor.

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Yorumlar

Murat

Allah razı olsun sayın bakanım

Şer üçlü.

Tüm gidişat tabiiki İsrail ve dolayısıyla abd nin işine yarayacak. Mekke ittifakı azgınlara karşı yapıldı. Ortadoğunun azgını abdisrail dir. Husileri başından beri, yani suudilerle savaşa başladığından beri arkasında abd, İsrail,İngiltere var. Husileri görünürde İran destek gözüküyor lakin maddi ve askeri destek abdisrail in talimatıyla BAE yapıyor. İran Rusya ve Çin ile teknik konuda iyi ilişkilerde olduğu için buralardan mühimmat için destek sağlanıyor. Mesela füze üretimleri gibi. Evet kesinlikle husiler talimatları İran Şia sı üzerinden abd, İsrail ve İngiltere den almaktadır. Doğru suudilere yapılan saldırıların artması Mekke islam ordusunu test etmektir. Ama bilmiyorlarki sahanın en iyi stratejik hamleler yapan Türkiye olduğudur. 3 lü 5 liye çıkması özellikle bu şer 3 lu tarafından ve bae tarafından engellemeye çalışırsada gerçekleşme olasılığı yüksektir. Bu gerçekleştiğinde bölgenin selameti açısından çok iyi gelişmeler yaşanacaktır.
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