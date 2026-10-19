AK Parti il teşkilatı Ayazağa’da vatandaşlarla buluştu: Sel mağdurlarına Özdemir’den ziyaret
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, Alibeyköy Deresi çevresinde meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen evleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgedeki altyapı ve kentsel dönüşüm ihtiyacına dikkat çeken Özdemir, "Artık burada kalıcı bir çözümün hayata geçirilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın kendi yerlerinde yaşamaya devam edebilecekleri bir dönüşüm sürecinin yürütülmesini önemsiyoruz" açıklamasında bulundu.