AK Parti il teşkilatı Ayazağa’da vatandaşlarla buluştu: Sel mağdurlarına Özdemir’den ziyaret

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özdemir, Alibeyköy'deki altyapı ve yapılaşma sorunlarının kalıcı şekilde çözülmesi gerektiğini söyledi. Bölgenin uzun yıllardır benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Özdemir, Alibeyköy Deresi'nin ıslah edilmesinin ardından taşkın problemlerinin azaldığını ancak olağanüstü yağışlarda riskin devam ettiğini kaydetti. Özdemir, "Yaptığımız tespitlerde 14 dönümlük bir alan içerisinde 76 binanın ve 100'ün üzerinde konutun bulunduğunu gördük. Artık burada kalıcı bir çözümün hayata geçirilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın kendi yerlerinde yaşamaya devam edebilecekleri bir dönüşüm sürecinin yürütülmesini önemsiyoruz." dedi.