Irkçı Ümit Özdağ’ın ülkeye bu kadarcık faydası var mı? Mısırlı öğrenciden Türk savunma sanayisine katkı
Sığınmacı ve yabancı düşmanlığı üzerinden her gün kin ve nefret tohumları saçan, milletin huzuruna kasteden ırkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın köhne zihniyeti bir kez daha duvara çarptı. Özdağ ve yandaşları ülkeye tek bir fayda dahi sağlamazken, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyan Mısırlı Abdullah Osama ve Suriyeli Talal Bakour, TEKNOFEST Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması'nda birinci olarak Türk savunma sanayisine dev bir katkı sundu.