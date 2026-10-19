Irkçı Ümit Özdağ’ın ülkeye bu kadarcık faydası var mı? Mısırlı öğrenciden Türk savunma sanayisine katkı

Yarışmanın yaklaşık 6-7 ay sürdüğünü, şubat ayında başlayan başvuru sürecinin eylül ayında düzenlenen finallerle tamamlandığını belirten Osama, bu süreçte farklı aşamalardan geçtiklerini ifade etti. İlk aşamada geliştirmeyi planladıkları algoritmaları ve proje kapsamında yapacakları çalışmaları anlattıkları bir rapor hazırladıklarını aktaran Osama, bu aşamada yaklaşık 80 puan aldıklarını söyledi. Daha sonra yarı final aşamasına geçtiklerini aktaran Osama, "Burada da finalde kullandığımız algoritmaların aynısını kullandık. Ancak yarı final ile final arasında bazı farklılıklar vardı. Yarı finalde sonuçları internet üzerinden gönderiyorduk. Finalde ise internet kullanmak yasaktı. Finalde dört ayrı oturumumuz vardı, yarı finalde ise tek oturum bulunuyordu. Her oturum yaklaşık bir saat sürüyordu. Yarı finalde yedinci olduk. Finalde ise birinciliğe ulaştık." diye konuştu.