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Irkçı Ümit Özdağ’ın ülkeye bu kadarcık faydası var mı? Mısırlı öğrenciden Türk savunma sanayisine katkı

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Irkçı Ümit Özdağ’ın ülkeye bu kadarcık faydası var mı? Mısırlı öğrenciden Türk savunma sanayisine katkı

Sığınmacı ve yabancı düşmanlığı üzerinden her gün kin ve nefret tohumları saçan, milletin huzuruna kasteden ırkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın köhne zihniyeti bir kez daha duvara çarptı. Özdağ ve yandaşları ülkeye tek bir fayda dahi sağlamazken, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyan Mısırlı Abdullah Osama ve Suriyeli Talal Bakour, TEKNOFEST Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması'nda birinci olarak Türk savunma sanayisine dev bir katkı sundu.

#1
Foto - Irkçı Ümit Özdağ’ın ülkeye bu kadarcık faydası var mı? Mısırlı öğrenciden Türk savunma sanayisine katkı

Türkiye'ye sığınan veya eğitim için gelen Müslüman gençleri hedef göstererek siyasi rant devşirmeye çalışan ırkçı provokatör Ümit Özdağ'ın kirli algı operasyonları, üreten ve çalışan gençlerin başarısıyla yerle bir oldu. Her fırsatta Arap coğrafyasından gelen insanlara kin kusan, toplum içinde fitne ateşini yakmaya çalışan kin tüccarlarının aksine, Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Mısırlı Abdullah Osama ile Suriyeli arkadaşı Talal Bakour tam 7 aylık uykusuz çalışmanın ardından TEKNOFEST'te zirveye oturdu.

#2
Foto - Irkçı Ümit Özdağ’ın ülkeye bu kadarcık faydası var mı? Mısırlı öğrenciden Türk savunma sanayisine katkı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mekatronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mısırlı Abdullah Osama, takım arkadaşı Suriyeli Talal Bakour ile katıldığı TEKNOFEST Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması'nda birincilik elde etti.

#3
Foto - Irkçı Ümit Özdağ’ın ülkeye bu kadarcık faydası var mı? Mısırlı öğrenciden Türk savunma sanayisine katkı

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Osama, dil konusundaki yetersizliği nedeniyle başlangıçta iletişim kurmakta zorlanabileceğini düşündüğünü ancak Türkçeyi kısa sürede öğrendiğini anlattı. Türkiye ile Mısır arasındaki benzer yönlere değinen Osama, Türkiye'nin de Müslüman bir ülke olması dolayısıyla büyük bir kültürel farklılık hissetmediğini dile getirdi.

#4
Foto - Irkçı Ümit Özdağ’ın ülkeye bu kadarcık faydası var mı? Mısırlı öğrenciden Türk savunma sanayisine katkı

TEKNOFEST’TE YAPAY ZEKA PROJESİYLE BİRİNCİLİK: Osama, Matematik Mühendisliği Bölümü mezunu Suriyeli arkadaşı Talal Bakour ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması'na katılarak birincilik elde ettiklerini söyledi. Yarışmada üç farklı görev üzerinde çalıştıklarını belirten Osama, ilk görevde insanları ve araçları tespit ettiklerini, ikinci görevde GPS sinyali kesilen bir dronun konumunu ve koordinatlarını tahmin etmeye çalıştıklarını, üçüncü görevde ise verilen görsellerdeki nesneleri belirlediklerini kaydetti.

#5
Foto - Irkçı Ümit Özdağ’ın ülkeye bu kadarcık faydası var mı? Mısırlı öğrenciden Türk savunma sanayisine katkı

Yarışmanın yaklaşık 6-7 ay sürdüğünü, şubat ayında başlayan başvuru sürecinin eylül ayında düzenlenen finallerle tamamlandığını belirten Osama, bu süreçte farklı aşamalardan geçtiklerini ifade etti. İlk aşamada geliştirmeyi planladıkları algoritmaları ve proje kapsamında yapacakları çalışmaları anlattıkları bir rapor hazırladıklarını aktaran Osama, bu aşamada yaklaşık 80 puan aldıklarını söyledi. Daha sonra yarı final aşamasına geçtiklerini aktaran Osama, "Burada da finalde kullandığımız algoritmaların aynısını kullandık. Ancak yarı final ile final arasında bazı farklılıklar vardı. Yarı finalde sonuçları internet üzerinden gönderiyorduk. Finalde ise internet kullanmak yasaktı. Finalde dört ayrı oturumumuz vardı, yarı finalde ise tek oturum bulunuyordu. Her oturum yaklaşık bir saat sürüyordu. Yarı finalde yedinci olduk. Finalde ise birinciliğe ulaştık." diye konuştu.

#6
Foto - Irkçı Ümit Özdağ’ın ülkeye bu kadarcık faydası var mı? Mısırlı öğrenciden Türk savunma sanayisine katkı

BİRİNCİLİK SEVİNCİNDEN ÇOK RAHATLAMA HİSSETTİ: Sonuçları öğrendiklerinde yaşadığı heyecanı anlatan Osama, "Arkadaşım beni arayarak sonuçların açıklandığını söyledi. Sonuçları kontrol ettiğimde birinci olduğumuzu gördüm. Çok şükür, büyük bir mutluluk yaşadım. Ama hissettiğim en güçlü duygu mutluluktan çok rahatlamaydı çünkü gerçekten çok çalışmıştık. Son aylarda neredeyse hiç uyumadık. Ne hissettiğimi tam olarak anlatacak kelimeyi bulmak zor ama en çok rahatladığımı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı. Birinciliğin ardından bölüm ve üniversite WhatsApp gruplarında başarılarını paylaştıklarını aktaran Osama, çok olumlu dönüşler aldıklarını belirtti.

#7
Foto - Irkçı Ümit Özdağ’ın ülkeye bu kadarcık faydası var mı? Mısırlı öğrenciden Türk savunma sanayisine katkı

İnsanların ve araçların tespit edilebilmesinin trafik yönetimi açısından da faydalı olabileceğini aktaran Osama, "Projemizin özellikle savunma sanayisi alanında önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyoruz. Örneğin, ilk görevde yaptığımız nesne tespiti güvenlik alanında kullanılabilir. İnsanları ve araçları tespit edebildiğimiz için bu teknoloji trafik yönetimi açısından da faydalı olabilir." dedi. İkinci görevde GPS sinyali kesildikten sonra dronun konumunu tahmin etmeye çalıştıklarını belirten Osama, "Bu teknoloji, özellikle savaş koşullarında GPS sinyalinin kesilmesi durumunda dronların konumlarının belirlenmesine yardımcı olabilir. Üçüncü görevde de görseller üzerinden tespit yapıyorduk. Bu çalışmaların Türk savunma sanayisine önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

#8
Foto - Irkçı Ümit Özdağ’ın ülkeye bu kadarcık faydası var mı? Mısırlı öğrenciden Türk savunma sanayisine katkı

HEDEFİ SAVUNMA SANAYİSİNDE KARİYER YAPMAK: Kendini geliştirmeyi ve yeni deneyimler kazanmayı hedeflediğini dile getiren Osama, şöyle devam etti: "Projemizin yalnızca Türkiye'ye değil, bütün Müslüman ülkelere de fayda sağlamasını istiyorum. Bu nedenle hayatım boyunca kendimi geliştirmeyi ve yeni deneyimler kazanmayı hedefliyorum. İş fırsatlarımı artırmak ve bu alanda daha fazla tecrübe edinmek için çalışıyorum. İnşallah gelecekte daha büyük işler başarabiliriz."

#9
Foto - Irkçı Ümit Özdağ’ın ülkeye bu kadarcık faydası var mı? Mısırlı öğrenciden Türk savunma sanayisine katkı

Savunma sanayisinde kariyer yapmak istediğini aktaran Osama, şunları kaydetti:

#10
Foto - Irkçı Ümit Özdağ’ın ülkeye bu kadarcık faydası var mı? Mısırlı öğrenciden Türk savunma sanayisine katkı

"Bu süreçte bir staj da kazandım. Gelecek hafta Baykar'da staja başlayacağım. Aslında Baykar'da çalışmak istiyorum. Genel olarak savunma sanayisi alanında kariyer yapmayı hedefliyorum ama Baykar'da çalışmak benim için özellikle önemli bir hedef. Orada deneyim kazanarak kendimi geliştirmek ve ileride orada çalışmak istiyorum. İnşallah başarabilirim."

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