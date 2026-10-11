İHA’lardan akıllı sınır güvenliğine kadar her şey değişiyor! Türkiye ve Çin güçlerini birleştirdi, dünyayı sarsacak imza geldi

Dünyanın pek çok bölgesinde karasal iletişim altyapısının yetersizliği, hem ülkelerin sınır güvenliğinde hem de endüstriyel veri akışında büyük bir boşluk oluştururken TÜRKSAT ve China Satcom ortaklığındaki bu anlaşmayla, baz istasyonlarının veya fiber ağların ulaşamadığı en zorlu coğrafyalarda dahi anlık veri aktarımı yapabilen akıllı uydu izleme ve IoT sistemleri geliştirilecek. TÜRKSAT, uydu üzerinden sunacağı bu entegre donanım ve yazılım çözümleriyle küresel ekosistemin en güçlü teknoloji tedarikçilerinden biri olacak. Öte yandan, AR-GE ve ürün geliştirme faaliyetlerinin sağlıklı yürümesi adına iki kurumun eşit düzeyde temsil edileceği bir Ortak Yönlendirme Komitesi kurulacak ve yapılacak çalışmalar üçer aylık periyotlarla değerlendirilecek.