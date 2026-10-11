İHA’lardan akıllı sınır güvenliğine kadar her şey değişiyor! Türkiye ve Çin güçlerini birleştirdi, dünyayı sarsacak imza geldi
Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türk uzay ve havacılık tarihi açısından dönüm noktası niteliğinde dev bir anlaşmaya imza atıldı. TÜRKSAT ile Çinli uydu operatörü China Satcom arasında gerçekleştirilen ortak AR-GE ve üretim protokolüyle, iki ülkenin mühendisleri donanım ve yazılım geliştirmek için güçlerini birleştirdi. İHA haberleşme sistemlerinden akıllı sınır güvenliğine ve baz istasyonlarının ulaşamadığı en zorlu coğrafyalar için uydu tabanlı IoT teknolojilerine kadar pek çok yenilikçi sistemin küresel pazara sunulacağı açıklandı.