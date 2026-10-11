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İHA’lardan akıllı sınır güvenliğine kadar her şey değişiyor! Türkiye ve Çin güçlerini birleştirdi, dünyayı sarsacak imza geldi

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İHA’lardan akıllı sınır güvenliğine kadar her şey değişiyor! Türkiye ve Çin güçlerini birleştirdi, dünyayı sarsacak imza geldi

Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türk uzay ve havacılık tarihi açısından dönüm noktası niteliğinde dev bir anlaşmaya imza atıldı. TÜRKSAT ile Çinli uydu operatörü China Satcom arasında gerçekleştirilen ortak AR-GE ve üretim protokolüyle, iki ülkenin mühendisleri donanım ve yazılım geliştirmek için güçlerini birleştirdi. İHA haberleşme sistemlerinden akıllı sınır güvenliğine ve baz istasyonlarının ulaşamadığı en zorlu coğrafyalar için uydu tabanlı IoT teknolojilerine kadar pek çok yenilikçi sistemin küresel pazara sunulacağı açıklandı.

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Foto - İHA’lardan akıllı sınır güvenliğine kadar her şey değişiyor! Türkiye ve Çin güçlerini birleştirdi, dünyayı sarsacak imza geldi

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında Türk şirketleri ürünlerini tanıtırken, uluslararası ortaklarla önemli anlaşmalara da imza atıldı. TÜRKSAT ile Çin merkezli uydu operatörü China Satcom arasında teknoloji üretimine yönelik kapsamlı bir protokol imzalandı. TÜRKSAT standındaki törende protokole, TÜRKSAT Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel ile China Satcom CEO'su Ma Haiquan imza attı.

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Foto - İHA’lardan akıllı sınır güvenliğine kadar her şey değişiyor! Türkiye ve Çin güçlerini birleştirdi, dünyayı sarsacak imza geldi

AR-GE, ürün geliştirme ve ticarileştirmenin hedeflendiği anlaşmayla iki ülkenin mühendislik birikiminin bir araya getirilmesi öngörüldü. Böylece, geçen yıl iki kurum arasında kapasite paylaşımıyla başlayan ortaklık, Paris'teki Dünya Uzay İş Haftası'nda alınan kararlarla genişletildi. Sürecin artık doğrudan donanım ve yazılım geliştirme aşamasına geçmesiyle Türkiye ile Çin arasında uzay teknolojilerinde ortak AR-GE ve üretim odaklı yeni bir dönem başladı. Çin ile yapılan bu anlaşmayla TÜRKSAT ile China Satcom ortaklığında İHA haberleşme sistemleri, uydu tabanlı nesnelerin interneti ve akıllı sınır güvenliği teknolojilerinin üretilmesi planlanıyor.

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Foto - İHA’lardan akıllı sınır güvenliğine kadar her şey değişiyor! Türkiye ve Çin güçlerini birleştirdi, dünyayı sarsacak imza geldi

Anlaşmayla TÜRKSAT, halihazırda sahip olduğu uçtan uca uydu ve haberleşme çözümleri geliştirme kabiliyetini yeni teknoloji ve uygulama alanlarına taşıyarak çözüm portföyünü daha da genişletecek. Pazar ihtiyaçlarının analizinden ilk prototiplerin geliştirilmesine, test ve doğrulama süreçlerinden ticarileştirmeye kadar uzanan bu işbirliği kapsamında Türk ve Çinli mühendisler birlikte çalışarak yenilikçi ürün ve çözümler geliştirecek.

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Foto - İHA’lardan akıllı sınır güvenliğine kadar her şey değişiyor! Türkiye ve Çin güçlerini birleştirdi, dünyayı sarsacak imza geldi

Anlaşmanın diğer kritik alanlarını akıllı sınır güvenliği ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojileri oluşturuyor. Bu kapsamda karasal iletişim şebekelerinin bulunmadığı coğrafyalar için özel cihazlar üretilmesi hedeflendi. Enerji, tarım ve lojistik gibi sektörlerde kullanılan cihazların, mobil şebekelerin bulunmadığı ıssız bölgelerde bile uydu üzerinden yönetilmesini sağlayacak donanımlar da anlaşma kapsamında tasarlanacak.

#5
Foto - İHA’lardan akıllı sınır güvenliğine kadar her şey değişiyor! Türkiye ve Çin güçlerini birleştirdi, dünyayı sarsacak imza geldi

Dünyanın pek çok bölgesinde karasal iletişim altyapısının yetersizliği, hem ülkelerin sınır güvenliğinde hem de endüstriyel veri akışında büyük bir boşluk oluştururken TÜRKSAT ve China Satcom ortaklığındaki bu anlaşmayla, baz istasyonlarının veya fiber ağların ulaşamadığı en zorlu coğrafyalarda dahi anlık veri aktarımı yapabilen akıllı uydu izleme ve IoT sistemleri geliştirilecek. TÜRKSAT, uydu üzerinden sunacağı bu entegre donanım ve yazılım çözümleriyle küresel ekosistemin en güçlü teknoloji tedarikçilerinden biri olacak. Öte yandan, AR-GE ve ürün geliştirme faaliyetlerinin sağlıklı yürümesi adına iki kurumun eşit düzeyde temsil edileceği bir Ortak Yönlendirme Komitesi kurulacak ve yapılacak çalışmalar üçer aylık periyotlarla değerlendirilecek.

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