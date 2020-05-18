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İftardan sonra soda, maden suyu içmenin faydası veya zararı var mıdır?

2020-05-18 22:48:46
İftardan sonra soda, maden suyu içmenin faydası veya zararı var mıdır?

Ramazanda oruç tutanlar özellikle sıcak mevsimlerdeyken su kaybını önlemek adına ve harareti gidermek adına iftardan hemen sonra soda ve maden suyunu tercih edebiliyorlar. Peki, iftardan sonra maden suyu, soda içmek sağlıklı mıdır? İftar sonrası soda, maden suyu içmenin faydası veya zararı olur mu?

#1
Foto - ESTETİK CERRAHİ YAZARLAR Habertürk'te ara... Ara HaberlerSağlık ABONE OL İftardan sonra maden suyu içilir mi? 06.06.2016 - 14:46 Güncelleme: 06.06.2016 - 14:59 Maden suyu, terlemeyle vücuttan atılan su ve mineral kaybını desteklerken, gün boyu boş kalan ve dinlenen midenin iftar sonrası yorulmasını önleyip rahatlamasına da yardımcı oluyor Maden suyu Son dakika haberler... Şanlıurfa’da arazi kavgasında kan aktı Gamze Erçel'den kardeşi Hande Erçel'e: Bu nasıl bir güzellik? - Magazin haberleri AÇIKLANDI! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman, kaç gün? 1000 TL pandemi başvuru sonucu sorgulama! Sosyal yardımlaşma başvurusu e-devletten nasıl yapılır? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan

ESTETİK CERRAHİ YAZARLAR Habertürk'te ara... Ara HaberlerSağlık ABONE OL İftardan sonra maden suyu içilir mi? 06.06.2016 - 14:46 Güncelleme: 06.06.2016 - 14:59 Maden suyu, terlemeyle vücuttan atılan su ve mineral kaybını desteklerken, gün boyu boş kalan ve dinlenen midenin iftar sonrası yorulmasını önleyip rahatlamasına da yardımcı oluyor Maden suyu Son dakika haberler... Şanlıurfa’da arazi kavgasında kan aktı Gamze Erçel'den kardeşi Hande Erçel'e: Bu nasıl bir güzellik? - Magazin haberleri AÇIKLANDI! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman, kaç gün? 1000 TL pandemi başvuru sonucu sorgulama! Sosyal yardımlaşma başvurusu e-devletten nasıl yapılır? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan "19 Mayıs" mesajı "Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun." E-posta adresinizi yazınız! 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Uzmanlar ve gıda mühendisleri özellikle oruç tutanlara bol sıvı tüketiminin yanında mutlaka maden suyu da tüketmelerini öneriyor. Çünkü maden suyu, terlemeyle vücuttan atılan su ve mineral kaybını desteklerken, gün boyu boş kalan ve dinlenen midenin iftar sonrası yorulmasını önleyip rahatlamasına da yardımcı oluyor.

#2
Foto - ç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Bayrak: “Ramazan ayının yaz mevsimine gelmesi ve sıcaklarla birleşmesi nedeniyle artacak su gereksinimini karşılamada ve terlemeyle vücuttan atılan su ve mineral kaybına karşı maden suyu içilmesi sağlık için çok önemli. Sahur ve iftarda maden suyu içmek, içeriğindeki zengin mineral değerleri ve doğallığı ile içecek olarak kesinlikle iyi bir seçim olacaktır. Sahurda içilen maden suyu gün boyu ihtiyaç duyulan su ve mineral miktarını birlikte sağlar, sindirimi kolaylaştırıcı etkisiyle iftar sonrasında da içilebilir.

ç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Bayrak: “Ramazan ayının yaz mevsimine gelmesi ve sıcaklarla birleşmesi nedeniyle artacak su gereksinimini karşılamada ve terlemeyle vücuttan atılan su ve mineral kaybına karşı maden suyu içilmesi sağlık için çok önemli. Sahur ve iftarda maden suyu içmek, içeriğindeki zengin mineral değerleri ve doğallığı ile içecek olarak kesinlikle iyi bir seçim olacaktır. Sahurda içilen maden suyu gün boyu ihtiyaç duyulan su ve mineral miktarını birlikte sağlar, sindirimi kolaylaştırıcı etkisiyle iftar sonrasında da içilebilir.

#3
Foto - İftardan sonra sürekli çay veya kahve içmek yerine maden suyu tüketiminin tercih edilmesi daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca, İftar sofralarınız için hazırladığınız ayran veya meyve suyu gibi içecekleri su yerine maden suyu kullanarak hazırlarsanız hem farklı lezzetler yakalamış hem de vücudunuza daha fazla mineral almış olursunuz

İftardan sonra sürekli çay veya kahve içmek yerine maden suyu tüketiminin tercih edilmesi daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca, İftar sofralarınız için hazırladığınız ayran veya meyve suyu gibi içecekleri su yerine maden suyu kullanarak hazırlarsanız hem farklı lezzetler yakalamış hem de vücudunuza daha fazla mineral almış olursunuz" dedi.

#4
Foto - Hücrelerin sağlıklı olabilmeleri ve fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için minerallere ihtiyaçları olduğunun altını önemle çizen Uzm. Dr. Emel Bayrak,

Hücrelerin sağlıklı olabilmeleri ve fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için minerallere ihtiyaçları olduğunun altını önemle çizen Uzm. Dr. Emel Bayrak, "Vitaminler gibi mineraller de vücudun enerji üretme, büyüme ve iyileşme gibi fonksiyonlarını gerçekleştirmesine yardımcı olurlar. Zira tüm enzim aktiviteleri mineral gerektirir.

#5
Foto - Yani vitamin ve diğer besinlerin vücuda yararlı olabilmesi için de minerallere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca maden suyunun içeriğinde bulunan demir, hastalıklara karşı direnci artırır, yorgunluğu azaltır ve kanın kırmızı hücrelerinin oksijenlenmesini sağlar. Yine içindeki kalsiyum da kemik ve dişlerin oluşmasında, sağlıklı olmasında son derece faydalı

Yani vitamin ve diğer besinlerin vücuda yararlı olabilmesi için de minerallere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca maden suyunun içeriğinde bulunan demir, hastalıklara karşı direnci artırır, yorgunluğu azaltır ve kanın kırmızı hücrelerinin oksijenlenmesini sağlar. Yine içindeki kalsiyum da kemik ve dişlerin oluşmasında, sağlıklı olmasında son derece faydalı" açıklamasında bulundu.

#6
Foto - Maden suyu ile soda arasında ne fark var?

Maden suyu ile soda arasında ne fark var?

#7
Foto - Soda ile maden suyu aynı şey değildir. Soda, içme suyuna, 1 litreye en az 570 mg bikarbonat ve 1000 mg karbondioksit katılarak elde edilen yapay bir içecektir. Maden suyu ise doğal bir içecektir. Mineral açısından çok zengindir. İçeriğinde bikarbonat ve karbondioksitin yanı sıra, magnezyum, kalsiyum, sülfat gibi ana elementler de vardır.

Soda ile maden suyu aynı şey değildir. Soda, içme suyuna, 1 litreye en az 570 mg bikarbonat ve 1000 mg karbondioksit katılarak elde edilen yapay bir içecektir. Maden suyu ise doğal bir içecektir. Mineral açısından çok zengindir. İçeriğinde bikarbonat ve karbondioksitin yanı sıra, magnezyum, kalsiyum, sülfat gibi ana elementler de vardır.

#8
Foto - Dr. Fevzi Özgönül, “Maden suyu ve soda, ikisi de mideyi rahatlatma özelliğine sahiptir, ancak sodanın bundan başka hiçbir işlevi yoktur oysa maden suyu aynı zamanda doğal bir mineral deposudur” dedi

Dr. Fevzi Özgönül, “Maden suyu ve soda, ikisi de mideyi rahatlatma özelliğine sahiptir, ancak sodanın bundan başka hiçbir işlevi yoktur oysa maden suyu aynı zamanda doğal bir mineral deposudur” dedi

#9
Foto - Toplumumuzda belki de birçok insanın maden suyu ve sodanın isim farkı olsa da aynı etkide olduğunu düşündüğünü dile getiren Özgönül, “İlk bilmemiz gereken, maden suyunun ne olduğudur. Yurt dışında mineralli su diye adlandırılan su ülkemizde kafamızı karıştırıyor. Maden suyu, yeraltı sularından elde edilmiş içerisinde çözünmüş mineral tuzları, elementler ve gaz içeren sulara verilen addır.

Toplumumuzda belki de birçok insanın maden suyu ve sodanın isim farkı olsa da aynı etkide olduğunu düşündüğünü dile getiren Özgönül, “İlk bilmemiz gereken, maden suyunun ne olduğudur. Yurt dışında mineralli su diye adlandırılan su ülkemizde kafamızı karıştırıyor. Maden suyu, yeraltı sularından elde edilmiş içerisinde çözünmüş mineral tuzları, elementler ve gaz içeren sulara verilen addır.

#10
Foto - Mineralli suları diğer sulardan ayıran özellik, kaynağından elde edildiği anda mineraller içermeleridir. Maden suyu içinde; bikarbonat, sülfat, klorit, kalsiyum, magnezyum, florit, demir ve sodyum bulundurur. İçilebilir nitelikteki herhangi bir suya karbondioksit ve bikarbonat eklendiğinde soda yapılmış olur.

Mineralli suları diğer sulardan ayıran özellik, kaynağından elde edildiği anda mineraller içermeleridir. Maden suyu içinde; bikarbonat, sülfat, klorit, kalsiyum, magnezyum, florit, demir ve sodyum bulundurur. İçilebilir nitelikteki herhangi bir suya karbondioksit ve bikarbonat eklendiğinde soda yapılmış olur.

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