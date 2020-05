İftardan sonra soda, maden suyu içmenin faydası veya zararı var mıdır?

ESTETİK CERRAHİ YAZARLAR Habertürk'te ara... Ara HaberlerSağlık ABONE OL İftardan sonra maden suyu içilir mi? 06.06.2016 - 14:46 Güncelleme: 06.06.2016 - 14:59 Maden suyu, terlemeyle vücuttan atılan su ve mineral kaybını desteklerken, gün boyu boş kalan ve dinlenen midenin iftar sonrası yorulmasını önleyip rahatlamasına da yardımcı oluyor Maden suyu Son dakika haberler... Şanlıurfa’da arazi kavgasında kan aktı Gamze Erçel'den kardeşi Hande Erçel'e: Bu nasıl bir güzellik? - Magazin haberleri AÇIKLANDI! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman, kaç gün? 1000 TL pandemi başvuru sonucu sorgulama! Sosyal yardımlaşma başvurusu e-devletten nasıl yapılır? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan "19 Mayıs" mesajı "Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun." E-posta adresinizi yazınız! Türkiye güneşli, sıcaklıklar artmaya devam ediyor İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Salgın travmasından korunmada buna dikkat! 01 Polikistik over sendromuna yol açan etkenler 02 Virüsü 30 saniyede öldüren dezenfeksiyon kabini tasarladılar 03 Böbrek taşı ağrısı tedavi yöntemleri 04 YAZARLAR Kübra Par kubrapar@haberturk.com Cihat Yaycı'nın istifasına Cumhurbaşkanı ne diyor? Abdurrahman Yıldırım ayildirim@htgazete.com.tr Korona sonrası sıfırdan yatırım iştahı yok Nagehan Alçı nalci@htgazete.com.tr Cihat Yaycı’nın istifasının kodları Fatih Altaylı faltayli@htgazete.com.tr Amiralin gidişi Çetiner Çetin cetinercetin@haberturk.com Filistin için bölgesel bir barış inisiyatifi gerek Serdar Turgut Sıcak Bölge'den panik notları-46 (Hayaletle evde kalmak) Güntay Şimşek gsimsek@htgazete.com.tr Covid-19 ve en temiz havalimanları Cüneyt Başaran cbasaran@bloomberght.com Covid 19 sonrası saflar iyice belirginleşmeye başladı Mehmet Açar macar@htgazete.com.tr Koronasızlık özlemi ve ‘Dangerous Lies’ Murat Bardakçı Mısır’da ortaya çıkartılan bu mezar Hazreti Yusuf’a mı ait? Muhsin Kızılkaya Yıldız Sarayı’nda bir münzevi! Osman Gençer ogencer@htgazete.com.tr İşte size mavi tur çözümü Esin Övet Aman sen ne yaptın Hazal Muharrem Sarıkaya msarikaya@htgazete.com.tr “Bu bir dizi film, bölümleri sürüyor…” Sevilay Yılman sevilayyilman@htgazete.com.tr Allah belanı versin! Prof. Dr. Kürşad Zorlu Yeni ittifakların kavşağında… Ayşe Özek Karasu akarasu@htgazete.com.tr Korona çağında genetik ayrımcılık çıkarsa Serdar Ali Çelikler serdarc@htgazete.com.tr Kasımpaşa'da çıktıysa her yerde çıkar Oray Eğin Amerikan Başkanı’nı mahkeme seçecek ​ Gökhan Şen gsen@bloomberght.com Türkiye'nin döviz rezervi sorunsalı Nihal Bengisu Karaca nbkaraca@htgazete.com.tr Darbe korkusu yayarak toplumun ayarlarını mefluç etmek Kadir Kaymakçı kkaymakci@htgazete.com.tr Covid-19 değil bıkkınlık öldürecek bizi! Mehmet Akif Ersoy Corona ve adli tatil Yasemin Güneri yguneri@haberturk.com Türkiye aşıyı buldu mu? İbrahim Yıldız iyildiz@htgazete.com.tr FIFA - UEFA kavgası Prof. Dr. Temel Yılmaz m.temelyilmaz@yahoo.com.tr Virüs nereden geldi tartışmalarında son durum DİĞER YAZARLAR GÜNDEMDEN HABERLER Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Tatil sezonunu açan Şeyma, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Tatil sezonunu açan Şeyma, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı "Çocuğum olmuyor" diyen Larissa'ya bir destek de Selin'den geldi "Çocuğum olmuyor" diyen Larissa'ya bir destek de Selin'den geldi Fenomen Murat Övüç'ten itiraf: Kadın sevgilim vardı ve bebek düşürdü Fenomen Murat Övüç'ten itiraf: Kadın sevgilim vardı ve bebek düşürdü Hande'nin "Sokaktaki adam Kenan'dan daha iyi oynar" sözleri haftalar sonra gündem oldu Hande'nin "Sokaktaki adam Kenan'dan daha iyi oynar" sözleri haftalar sonra gündem oldu Aylardır evinde tedavi gören Mali, sevenlerine çağrı yaptı Aylardır evinde tedavi gören Mali, sevenlerine çağrı yaptı Karantinada canı sıkılan Serenay, kendisini Ankara kedisine çevirdi Karantinada canı sıkılan Serenay, kendisini Ankara kedisine çevirdi Kolu kırılan genç model, kötü haberi bikinili pozuyla verdi Kolu kırılan genç model, kötü haberi bikinili pozuyla verdi 1 2 3 4 5 6 7 8 DAHA FAZLASI A101 21 Mayıs indirimli ürünler kataloğu 500 bin TL'yi kim kazandı Camiler ibadete ne zaman açılacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün? Kadir suresi okunuşu ve meali Af yasası 2020 son dakika gelişmeleri Fitre ne kadar 2020! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim? Ramazan ayının mevsim sıcaklıklarının en yoğun olduğu aylara denk gelmesiyle birlikte hem hava koşulları hem de aç kalınan sürenin uzunluğu, sağlıklı bireylerin bile sağlığını tehdit eder duruma getiriyor. GÜNDE İKİ ŞİŞE MADEN SUYU İÇERSENİZ... GÜNDE İKİ ŞİŞE MADEN SUYU İÇERSENİZ... İftarla sahurun arasının bu kadar kısa olması nedeniyle yenilen yiyecekler ve içecekler midede şişkinlik yapıyor. Uzmanlar özellikle yaz aylarında vücudun mineral dengesini korumak ve gün içerisinde kaybedilen sıvı miktarı ile birlikte mineralleri de geri kazanmak için iftardan sonra çay kahve yerine maden suyu içmenin önemli olduğunu vurguluyor. Maden suyu, oruç tutanların sindirim sistemi fonksiyonlarını destekleme ve dengelemesi nedeniyle önemli bir rol oynuyor. Uzmanlar ve gıda mühendisleri özellikle oruç tutanlara bol sıvı tüketiminin yanında mutlaka maden suyu da tüketmelerini öneriyor. Çünkü maden suyu, terlemeyle vücuttan atılan su ve mineral kaybını desteklerken, gün boyu boş kalan ve dinlenen midenin iftar sonrası yorulmasını önleyip rahatlamasına da yardımcı oluyor.