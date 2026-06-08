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Asya donanmasına Türk damgası! "Bu işin kralı sizsiniz" deyip, milyar dolarlık işi gözleri kapalı teslim ettiler
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Asya donanmasına Türk damgası! “Bu işin kralı sizsiniz” deyip, milyar dolarlık işi gözleri kapalı teslim ettiler

Türk savunma sanayiinin deniz platformlarındaki öncü şirketi STM, Malezya Kraliyet Donanması için yürüttüğü üç korvetlik dev ihracat projesinin ikinci gemisi olan "RAJA LAUT"u İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde düzenlenen uluslararası törenle denize indirdi. Malezya Selangor Eyaleti Sultanı ve iki ülkenin üst düzey askeri delegasyonlarının katıldığı tarihi tören, Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesine gerçekleştirdiği ilk devletten devlete (G2G) korvet ihracatının üretim hızını gözler önüne serdi. Tamamen NATO standartlarında tasarlanan, ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN'ın milli silah ve savaş yönetim sistemleriyle donatılan 2 bin 500 tonluk bu dev savaş gemisinin, serinin diğer iki platformuyla birlikte 2027 yılı sonuna kadar Malezya donanmasındaki görevine başlaması planlanıyor.

#1
Foto - Asya donanmasına Türk damgası! "Bu işin kralı sizsiniz" deyip, milyar dolarlık işi gözleri kapalı teslim ettiler

STM'nin ana yükleniciliğinde, Malezya Kraliyet Donanması için LMS Batch-2 (Kıyı Görev Gemisi Faz-2) programı kapsamında inşa edilen üç korvetin ikincisinin denize indirilmesi dolayısıyla İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde tören düzenlendi. Törene Malezya Selangor Eyaleti Sultanı Sharafuddin Idris Shah, Selangor "Tengku Permaisuri"si Hajah Norashikin, Malezya Savunma Bakan Yardımcısı Haji Adly bin Zahari, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları İhsan Kaya ve Mustafa Murat Şeker, Malezya Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı Admiral Tan Sri Zulhelmy bin Ithnain, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ve iki ülkenin askeri delegasyonları ile savunma sanayi şirketlerinin yetkilileri katıldı.

#2
Foto - Asya donanmasına Türk damgası! "Bu işin kralı sizsiniz" deyip, milyar dolarlık işi gözleri kapalı teslim ettiler

Malezya Savunma Bakan Yardımcısı Haji Adly bin Zahari, yaptığı konuşmada, Malezya Korvet Projesi'nin iki ülke arasındaki savunma işbirliğinde tarihi dönüm noktası olduğunu, Malezya Kraliyet Donanması için savaş gemisi tedarikinde ilk ortaklığı temsil ettiğini söyledi. Zahari, projenin, ilk geminin başarıyla denize indirilmesi ve bugünkü törenin planlandığı şekilde gerçekleştirilmesiyle yolunda ilerlemeye devam ettiğini dile getirerek, "Bu olumlu ivmenin sürerek 2027 yılı sonuna kadar 3 geminin de teslim edilmesiyle projenin başarıyla tamamlanacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

#3
Foto - Asya donanmasına Türk damgası! "Bu işin kralı sizsiniz" deyip, milyar dolarlık işi gözleri kapalı teslim ettiler

Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli ilerlemeleri ve kendi kendine yeten savunma üreticisi olarak geniş çapta tanındığını vurgulayan Zahari, "Malezya açısından bu işbirliği, gelişmiş bilgi alışverişi ve etkili teknoloji yoluyla savunma sanayimizi güçlendirmede kilit rol oynayacaktır. İşbirliğinin, savunma işbirliğinin ötesine geçerek diğer potansiyel girişimleri de kapsayacak şekilde daha da güçlenerek devam etmesini içtenlikle umuyorum." dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker de proje kapsamında ilk korveti denize indirme töreninin 24 Mayıs'ta gerçekleştirildiğini belirterek, "Projenin ikinci korvetinin denize indirilmesiyle bir diğer önemli kilometre taşına tanık olduk." ifadesini kullandı.

#4
Foto - Asya donanmasına Türk damgası! "Bu işin kralı sizsiniz" deyip, milyar dolarlık işi gözleri kapalı teslim ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türk savunma sanayisinin yenilikçi teknolojiler geliştirerek ve ileri çözümler sunarak önemli ilerleme kaydettiğine dikkati çeken Şeker, "KOBİ'ler, araştırma kurumları, üniversiteler ve nitelikli iş gücü de dahil olmak üzere 4 binden fazla şirket ile ülkemiz, NATO standartlarında çözümler sunabilmekte ve önde gelen küresel savunma ihracatçılarıyla etkin bir şekilde rekabet edebilmektedir." diye konuştu.

#5
Foto - Asya donanmasına Türk damgası! "Bu işin kralı sizsiniz" deyip, milyar dolarlık işi gözleri kapalı teslim ettiler

Şeker, Türkiye'nin gemi inşa yeteneklerini istikrarlı şekilde güçlendirdiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Modern savaş gemilerinin tasarım, yapım ve entegrasyonunda ileri düzey yetenekler sergileyerek deniz gemi inşasında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak tanınıyoruz. Türk tersaneleri, şu anda hem Türk Deniz Kuvvetlerinin hem de dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayan 50'den fazla deniz platformunun eş zamanlı inşasını başarıyla yönetmektedir. Türkiye, sadece savunma ürünleri tedarikçisi değil teknoloji paylaşımına, ortak üretime, kapasite geliştirmeye ve uzun vadeli stratejik ortaklıkların geliştirilmesine kendini adamış güvenilir bir ortaktır. Kardeş ülkemiz Malezya ile geliştirdiğimiz güçlü savunma sanayi işbirliği, bu ortaklığın açık bir göstergesidir."

#6
Foto - Asya donanmasına Türk damgası! "Bu işin kralı sizsiniz" deyip, milyar dolarlık işi gözleri kapalı teslim ettiler

Malezya Korvet Projesi'nin Türkiye-Malezya ilişkilerinde dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Şeker, "Birinci ve ikinci korvetlerin ardından, üçüncü geminin ağustos ayında denize indirilmesi planlanmaktadır. Bu sürdürülebilir üretim hızı, 2027 yılına kadar üç platformun da başarıyla teslim edilmesine olan bağlılığımızın açık bir göstergesidir." görüşünü paylaştı. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de gerçekleştirilen törenin, iki kardeş ülke Malezya ile Türkiye arasındaki köklü işbirliğini daha da güçlendiren önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.

#7
Foto - Asya donanmasına Türk damgası! "Bu işin kralı sizsiniz" deyip, milyar dolarlık işi gözleri kapalı teslim ettiler

Türkiye ile Malezya arasındaki ilk devletten devlete (G2G) savunma ticareti anlaşması ve Türkiye'nin Asya-Pasifik Bölgesi'ne ilk korvet ihracatı olan Malezya Korvet Projesi'nde ilk gemi "TUNKU LAKSAMANA ABDUL JALIL"i 2 hafta önce suyla buluşturduklarını anlatan Güleryüz, "Bugün ise projemizin ikinci gemisi 'RAJA LAUT'u da denize indirmiş olmak, STM'nin mühendislik ve lojistik operasyon hızının somut bir göstergesi oldu. Yakaladığımız bu yüksek üretim temposuyla serinin üçüncü gemisini önümüzdeki ağustos ayında denize indirmeyi, her üç platformu da 2027 yılı içinde teslim etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

#8
Foto - Asya donanmasına Türk damgası! "Bu işin kralı sizsiniz" deyip, milyar dolarlık işi gözleri kapalı teslim ettiler

Türk Deniz Kuvvetleri ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde geliştirilen MİLGEM Projesi ile dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri konumuna gelen Türkiye, SSB'nin ihracat vizyonu ile Türkiye ekonomisine katkı sunarken dost-kardeş ülkelerin savunma kapasitelerini de geliştiriyor. STM tarafından Malezya Kraliyet Donanmasının gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve özelleştirilmiş üç korvet, "Kıyı Görev Gemisi İkinci Seri (LMSB2) Projesi" kapsamında İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde inşa ediliyor.

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Yorumlar

Mehmet tanrıverdi

Bunlara güven olmaz, abd İngiltere höt dedimi vaz geçerler.
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