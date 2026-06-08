Asya donanmasına Türk damgası! “Bu işin kralı sizsiniz” deyip, milyar dolarlık işi gözleri kapalı teslim ettiler
Türk savunma sanayiinin deniz platformlarındaki öncü şirketi STM, Malezya Kraliyet Donanması için yürüttüğü üç korvetlik dev ihracat projesinin ikinci gemisi olan "RAJA LAUT"u İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde düzenlenen uluslararası törenle denize indirdi. Malezya Selangor Eyaleti Sultanı ve iki ülkenin üst düzey askeri delegasyonlarının katıldığı tarihi tören, Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesine gerçekleştirdiği ilk devletten devlete (G2G) korvet ihracatının üretim hızını gözler önüne serdi. Tamamen NATO standartlarında tasarlanan, ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN'ın milli silah ve savaş yönetim sistemleriyle donatılan 2 bin 500 tonluk bu dev savaş gemisinin, serinin diğer iki platformuyla birlikte 2027 yılı sonuna kadar Malezya donanmasındaki görevine başlaması planlanıyor.