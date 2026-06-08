Ölümcül enfeksiyon saçıyor! Türk devinin ürettiği ıslak mendiller için acil toplatma kararı

Sağlıklı bireylerde daha hafif enfeksiyonlara yol açabilen bakterilerin, risk grubundaki bebeklerde kana karışarak sepsis (kan zehirlenmesi) ve zatürre gibi ölümcül hastalıklara neden olabileceği vurgulandı. "Kamuoyunun bilgisine; ABD’de faaliyet gösteren perakende zinciri Target’ta satışa sunulan ve tarafımızca üretilen ‘Up & Up’ markalı bebek ıslak mendillerinin gönüllü geri çağırma kararı haberine istinaden kurumumuza açıklama yapma hakkı doğmuştur. Haberde bahsedilen uygunsuzluk 2026 Ocak ayında üretilmiş olan sadece bir cins üründe ve bir partide gözlemlenmiştir. Yapılan incelemelerin ardından, bu sorunun üretim aşamasından kaynaklanabileceği öngörülerek ürünler hızlı bir şekilde gönüllü olarak geri çekilmiştir. Söz konusu ürünler, müşterimize özel olarak tahsis edilmiş olan tek bir hatta üretilmiş ve ürünlerin tamamı yurt dışına, Target’a ihraç edilmiştir. Dolayısıyla ürünler ülkemizde satışa sunulmamıştır.