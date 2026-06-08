Ölümcül enfeksiyon saçıyor! Türk devinin ürettiği ıslak mendiller için acil toplatma kararı
ABD'li perakende devi Target, Türkiye merkezli Sapro Temizlik Ürünleri tarafından üretilen "Up & Up" markalı bebek ıslak mendillerinde FDA'nın yaptığı testlerde iki ölümcül bakteri türü tespit edilmesi üzerine gönüllü geri çağırma kararı aldı. Ebeveynlerin bebeklerinde cilt tahrişi, kötü koku ve enfeksiyon belirtileri ihbar etmesiyle başlayan krizde, bahse konu bakterilerin bağışıklık sistemi zayıf bebeklerde kan zehirlenmesine yol açabileceği açıklandı. Şok iddiaların ardından yazılı bir açıklama yapan Türk üretici Sapro, söz konusu uygunsuzluğun Ocak 2026'da sadece müşteriye özel tek bir hatta üretilen ihraç ürün grubunda yaşandığını, Türkiye'de kesinlikle satışa sunulmadığını belirterek tüm üretim süreçlerinde ek kalite tedbirlerinin süratle alındığını vurguladı.