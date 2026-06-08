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Ölümcül enfeksiyon saçıyor! Türk devinin ürettiği ıslak mendiller için acil toplatma kararı
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Ölümcül enfeksiyon saçıyor! Türk devinin ürettiği ıslak mendiller için acil toplatma kararı

ABD'li perakende devi Target, Türkiye merkezli Sapro Temizlik Ürünleri tarafından üretilen "Up & Up" markalı bebek ıslak mendillerinde FDA'nın yaptığı testlerde iki ölümcül bakteri türü tespit edilmesi üzerine gönüllü geri çağırma kararı aldı. Ebeveynlerin bebeklerinde cilt tahrişi, kötü koku ve enfeksiyon belirtileri ihbar etmesiyle başlayan krizde, bahse konu bakterilerin bağışıklık sistemi zayıf bebeklerde kan zehirlenmesine yol açabileceği açıklandı. Şok iddiaların ardından yazılı bir açıklama yapan Türk üretici Sapro, söz konusu uygunsuzluğun Ocak 2026'da sadece müşteriye özel tek bir hatta üretilen ihraç ürün grubunda yaşandığını, Türkiye'de kesinlikle satışa sunulmadığını belirterek tüm üretim süreçlerinde ek kalite tedbirlerinin süratle alındığını vurguladı.

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Foto - Ölümcül enfeksiyon saçıyor! Türk devinin ürettiği ıslak mendiller için acil toplatma kararı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu ürünlerde yeni doğanlar ve çocuklar için ciddi sağlık riski oluşturan iki farklı bakteri türü tespit edildi. Kararın, ürünü kullanan ebeveynlerin bebeklerinde cilt tahrişi, göz irritasyonu ve enfeksiyon belirtileri bildirmesi üzerine alındığı belirtildi. Ayrıca bazı tüketicilerin mendillerde renk değişimi ve kötü koku fark etmesi sonrası FDA’nın laboratuvar testleri başlattığı aktarıldı. Yapılan analizlerde “Burkholderia cepacia complex” ve “Burkholderia gladioli” bakterilerine rastlandığı açıklandı. Uzmanlar, bu bakterilerin özellikle bağışıklık sistemi henüz gelişmemiş yeni doğanlar, süt çocukları ve kronik rahatsızlığı bulunan bireyler için hayati risk taşıdığına dikkat çekti.

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Foto - Ölümcül enfeksiyon saçıyor! Türk devinin ürettiği ıslak mendiller için acil toplatma kararı

Sağlıklı bireylerde daha hafif enfeksiyonlara yol açabilen bakterilerin, risk grubundaki bebeklerde kana karışarak sepsis (kan zehirlenmesi) ve zatürre gibi ölümcül hastalıklara neden olabileceği vurgulandı. "Kamuoyunun bilgisine; ABD’de faaliyet gösteren perakende zinciri Target’ta satışa sunulan ve tarafımızca üretilen ‘Up & Up’ markalı bebek ıslak mendillerinin gönüllü geri çağırma kararı haberine istinaden kurumumuza açıklama yapma hakkı doğmuştur. Haberde bahsedilen uygunsuzluk 2026 Ocak ayında üretilmiş olan sadece bir cins üründe ve bir partide gözlemlenmiştir. Yapılan incelemelerin ardından, bu sorunun üretim aşamasından kaynaklanabileceği öngörülerek ürünler hızlı bir şekilde gönüllü olarak geri çekilmiştir. Söz konusu ürünler, müşterimize özel olarak tahsis edilmiş olan tek bir hatta üretilmiş ve ürünlerin tamamı yurt dışına, Target’a ihraç edilmiştir. Dolayısıyla ürünler ülkemizde satışa sunulmamıştır.

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Foto - Ölümcül enfeksiyon saçıyor! Türk devinin ürettiği ıslak mendiller için acil toplatma kararı

Uygunsuzluğun tespit edilmesine paralel olarak ilgili üretim hattında gerekli önlem ve tedbirler süratle alınmış ve şubat ayı itibarıyla üretime devam edilmiştir. Diğer yandan; üretim ve kalite kontrol gereği tarafımızca üretilen tüm partiler analiz edilmiş ve sağlık açısından sorun oluşturabilecek herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır. Ürünlerimiz, Türkiye’nin kendi alanında en fazla Ar-Ge yatırımı yapan firmalarından biri olan şirketimizin son teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış ISO 17025 akreditasyonuna sahip laboratuvarımızda test edilmektedir. Rutin yapılan testlere ilaveten, üretilmiş olan 'Up & Up' ürünleri tekrar analize tabi tutulmaktadır. Bu ürünler hakkında devam eden doğrulama testlerinin sonuçları çıkana kadar bekletme kararı alınmıştır.

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Foto - Ölümcül enfeksiyon saçıyor! Türk devinin ürettiği ıslak mendiller için acil toplatma kararı

Kurulduğu günden bu yana kalite, güvenlik ve müşteri memnuniyetini en önemli öncelikleri olarak benimseyen şirketimiz, topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket ederek her zaman şeffaflık ve güven ilkeleri doğrultusunda kararlar almaktadır. SAPRO TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. olarak üretim süreçlerinde ek kalite kontrol adımlarını uygulayarak müşteri sağlığını korumayı sürdüreceğiz. Bu süreçte müşterilerimizin yanında olduğumuzu ve her adımda şeffaflıkla bilgilendirme yapacağımızı vurgulamak isteriz. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla detaylı bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz. Sapro A.Ş."

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Yorumlar

Ömer

Türk devi değilmiş demek ki, gâvur deviymis
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