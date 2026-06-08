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Resmen imzalandı: Ordunun çehresi tamamen değişiyor! 2,75 milyar avroluk 190 adet İHA yolda
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Resmen imzalandı: Ordunun çehresi tamamen değişiyor! 2,75 milyar avroluk 190 adet İHA yolda

Polonya hükümeti, Avrupa Birliği'nin ortak savunma finansman programı SAFE kapsamında, ordunun keşif ve taarruz kabiliyetlerini çağ atlatacak 2,75 milyar avro değerindeki tarihi İHA tedarik sözleşmesine Varşova'da resmi imzayı attı. Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'ın katılımıyla WB Group merkezinde düzenlenen törenle, Polonya Silahlı Kuvvetleri'ne 2030 yılına kadar 400'den fazla Warmate tipi kamikaze İHA, 190 adet FlyEye keşif sistemi ve 12 adet Gladius bataryası teslim edilecek. Savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 5'ine çıkararak Avrupa tablosunda zirveye yerleşen Polonya, 43,7 milyar avroluk devasa savunma kredisiyle doğu kanadındaki askeri caydırıcılığını maksimum seviyeye ulaştırıyor.

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Foto - Resmen imzalandı: Ordunun çehresi tamamen değişiyor! 2,75 milyar avroluk 190 adet İHA yolda

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, başkent Varşova yakınlarındaki Ozarow Mazowiecki'de bulunan WB Group merkezinde, 2,75 milyar avro değerinde İHA tedarik anlaşması dolayısıyla tören düzenlendi.

#2
Foto - Resmen imzalandı: Ordunun çehresi tamamen değişiyor! 2,75 milyar avroluk 190 adet İHA yolda

Hükümet adına imza törenine katılan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, anlaşmaların Polonya ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

#3
Foto - Resmen imzalandı: Ordunun çehresi tamamen değişiyor! 2,75 milyar avroluk 190 adet İHA yolda

Kosiniak-Kamysz, Avrupa Birliği'nin (AB) "Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE)" ortak savunma finansman programının uygulanmasına ilişkin görüşmelerin başından beri fonların büyük bölümünün Polonyalı şirketlere yönlendirileceğini dile getirdiklerini vurguladı. SAFE programı kapsamında finanse edilecek anlaşmalar çerçevesinde, Polonya ordusuna 2030'a kadar 400'den fazla Warmate tipi gezici mühimmat, 12 Gladius keşif ve taarruz sistemi bataryası ile 190 FlyEye keşif İHA sistemi teslim edilecek. Tedarik edilecek sistemlerin tamamının halihazırda Polonya Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanıldığı belirtildi.

#4
Foto - Resmen imzalandı: Ordunun çehresi tamamen değişiyor! 2,75 milyar avroluk 190 adet İHA yolda

Son yıllarda ordusunu kapsamlı şekilde modernize etmeye çalışan Polonya, savunmaya gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 5'ini ayırıyor.

#5
Foto - Resmen imzalandı: Ordunun çehresi tamamen değişiyor! 2,75 milyar avroluk 190 adet İHA yolda

Polonya, son olarak AB'nin SAFE ortak savunma finansman programı kapsamında 43,7 milyar avroluk savunma kredisi anlaşması imzalamıştı.

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