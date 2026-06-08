Resmen imzalandı: Ordunun çehresi tamamen değişiyor! 2,75 milyar avroluk 190 adet İHA yolda
Polonya hükümeti, Avrupa Birliği'nin ortak savunma finansman programı SAFE kapsamında, ordunun keşif ve taarruz kabiliyetlerini çağ atlatacak 2,75 milyar avro değerindeki tarihi İHA tedarik sözleşmesine Varşova'da resmi imzayı attı. Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'ın katılımıyla WB Group merkezinde düzenlenen törenle, Polonya Silahlı Kuvvetleri'ne 2030 yılına kadar 400'den fazla Warmate tipi kamikaze İHA, 190 adet FlyEye keşif sistemi ve 12 adet Gladius bataryası teslim edilecek. Savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 5'ine çıkararak Avrupa tablosunda zirveye yerleşen Polonya, 43,7 milyar avroluk devasa savunma kredisiyle doğu kanadındaki askeri caydırıcılığını maksimum seviyeye ulaştırıyor.