Atatürk ve İmamoğlu detayı da dikkat çekti! İsrail’in çatlak bakanından hadsiz sözler: Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımızı hedef aldı
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'yi hedef aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hakkında hadsiz ifadeler kullanan Katz, paylaşımında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da etiketledi.