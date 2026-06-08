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Atatürk ve İmamoğlu detayı da dikkat çekti! İsrail’in çatlak bakanından hadsiz sözler: Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımızı hedef aldı
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Atatürk ve İmamoğlu detayı da dikkat çekti! İsrail’in çatlak bakanından hadsiz sözler: Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımızı hedef aldı

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'yi hedef aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hakkında hadsiz ifadeler kullanan Katz, paylaşımında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da etiketledi.

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Foto - Atatürk ve İmamoğlu detayı da dikkat çekti! İsrail’in çatlak bakanından hadsiz sözler: Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımızı hedef aldı

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi hedef alan ifadeler kullandı. Katz'ın açıklamaları kısa sürede gündem olurken, paylaşımında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da etiketlemesi dikkat çekti.

#2
Foto - Atatürk ve İmamoğlu detayı da dikkat çekti! İsrail’in çatlak bakanından hadsiz sözler: Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımızı hedef aldı

Israel Katz, paylaşımında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, "Niyazım şuydu, Rabb'im bir gün bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et. İnanıyorum ki Cenabıhak o günleri bizlere gösterecek, mutlaka gösterecek. Buna bütün kalbimle inandım ve inanmaya da devam ediyorum." sözlerine yanıt verdiğini belirtti.

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Foto - Atatürk ve İmamoğlu detayı da dikkat çekti! İsrail’in çatlak bakanından hadsiz sözler: Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımızı hedef aldı

Katz, "Kudüs Konstantinopolis değil ve İsrail Devleti çökmekte olan Haçlı İmparatorluğu değil" ifadelerini kullanarak Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu. İsrailli Bakan, açıklamasında Osmanlı İmparatorluğu'na da atıfta bulunarak, "Kudüs 3 bin yıldır Yahudi halkının başkentidir ve sonsuza dek İsrail'in başkenti olmaya devam edecektir. Erdoğan ve sizin hayalini kurduğunuz Osmanlı İmparatorluğu çöktü ve bir daha asla geri dönmeyecek" ifadelerine yer verdi.

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Foto - Atatürk ve İmamoğlu detayı da dikkat çekti! İsrail’in çatlak bakanından hadsiz sözler: Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımızı hedef aldı

Katz, paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk'e de değinerek, mevcut yönetimi eleştirdi. İsrailli Bakan, Atatürk'ün Türkiye'yi modern bir ulus haline getirmek için çalıştığını savunurken, bugünkü yönetimin ise ülkeyi geriye götürdüğünü öne sürdü.

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Foto - Atatürk ve İmamoğlu detayı da dikkat çekti! İsrail’in çatlak bakanından hadsiz sözler: Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımızı hedef aldı

Katz'ın paylaşımında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı etiketlemesi de dikkat çekti. Söz konusu paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Katz'ın ifadeleri Türk kamuoyunda tartışma konusu oldu.

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Yorumlar

Hamza

Sonunuz yakın boşa konuşmalar bunlar.

kayı

it ürür kervan yürür havlamaya devam etsin it yahudi
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