Atatürk ve İmamoğlu detayı da dikkat çekti! İsrail’in çatlak bakanından hadsiz sözler: Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımızı hedef aldı

Katz, "Kudüs Konstantinopolis değil ve İsrail Devleti çökmekte olan Haçlı İmparatorluğu değil" ifadelerini kullanarak Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu. İsrailli Bakan, açıklamasında Osmanlı İmparatorluğu'na da atıfta bulunarak, "Kudüs 3 bin yıldır Yahudi halkının başkentidir ve sonsuza dek İsrail'in başkenti olmaya devam edecektir. Erdoğan ve sizin hayalini kurduğunuz Osmanlı İmparatorluğu çöktü ve bir daha asla geri dönmeyecek" ifadelerine yer verdi.