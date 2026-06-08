Rum ve Hint medyasında yer alan bilgilere göre, Rum yönetimi yaklaşık 1.2 milyar euroluk savunma bütçesini Hindistan yapımı gelişmiş silah sistemlerine harcamak istiyor. Bu kapsamda öne çıkan en tehlikeli hamle ise Rusya-Hindistan ortak üretimi olan süpersonik seyir füzesi BrahMos. Saatte yaklaşık 3 bin 700 kilometre (Mach 3) hıza ulaşabilen ve radarlara yakalanma oranı oldukça düşük olan bu füzeler, doğrudan Doğu Akdeniz’deki deniz güvenliğini ve istikrarını hedef alıyor. Uzmanlar, Rum kesiminin bu adımla bölgede bir “caydırıcılık” unsuru oluşturabileceği yanılgısına düştüğünü belirtiyor.