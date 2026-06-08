Sıcak gelişme: Türkiye'ye karşı 500 km menzilli füze ve binlerce İHA alacaklar
Doğu Akdeniz'de tansiyonu artıracak adımlar atılmaya devam ediliyor. Son gelen haberlere göre, Türkiye'ye karşı füze ve İHA tedarik edilecek. Detaylar ortaya çıktı.
Doğu Akdeniz'de tansiyonu artıracak adımlar atılmaya devam ediliyor. Son gelen haberlere göre, Türkiye'ye karşı füze ve İHA tedarik edilecek. Detaylar ortaya çıktı.
Doğu Akdeniz’de tek taraflı adımlarıyla gerilimi tırmandıran Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), şimdi de yönünü Güney Asya’ya çevirdi. 2026-2031 yıllarını kapsayan askeri yol haritası doğrultusunda Hindistan ile masaya oturan Rum kesimi, 300 ila 500 kilometre menzile sahip BrahMos süpersonik seyir füzeleri ve kamikaze dronlar tedarik etmek için kolları sıvadı.
Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) meşru haklarını gaspetmeye çalışan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bölgedeki askeri dengeyi bozmaya yönelik provokatif hamlelerine bir yenisini ekliyor. Bugüne kadar Batılı güçlerin arkasına sığınarak Akdeniz’i parsellemeye çalışan Rum kesimi, bu kez Hindistan ile geniş kapsamlı bir savunma ortaklığı kurarak Doğu Akdeniz’i barış yerine bir silahlanma sahasına çevirme niyetini açıkça ortaya koydu.
Rum ve Hint medyasında yer alan bilgilere göre, Rum yönetimi yaklaşık 1.2 milyar euroluk savunma bütçesini Hindistan yapımı gelişmiş silah sistemlerine harcamak istiyor. Bu kapsamda öne çıkan en tehlikeli hamle ise Rusya-Hindistan ortak üretimi olan süpersonik seyir füzesi BrahMos. Saatte yaklaşık 3 bin 700 kilometre (Mach 3) hıza ulaşabilen ve radarlara yakalanma oranı oldukça düşük olan bu füzeler, doğrudan Doğu Akdeniz’deki deniz güvenliğini ve istikrarını hedef alıyor. Uzmanlar, Rum kesiminin bu adımla bölgede bir “caydırıcılık” unsuru oluşturabileceği yanılgısına düştüğünü belirtiyor.
GKRY’nin Hindistan’dan talep ettiği askeri envanter sadece stratejik füzelerle sınırlı değil. Rum yönetiminin, Hindistan’ın son dönemde geliştirdiği Nagastra-1 ve SkyStriker tipi intihar insansız hava araçlarını (kamikaze dronlar) da tedarik listesine eklediği bildirildi. Hint donanmasına ait savaş gemilerinin Limasol Limanı’na yaptığı son ziyaretler ve Akdeniz’de icra edilen ortak geçiş tatbikatları, iki taraf arasındaki bu askeri trafiğin kapalı kapılar ardında uzun süredir planlandığını gösteriyor.
Türkiye’nin Pakistan ile olan güçlü bağlarından ve Keşmir konusundaki ilkeli duruşundan rahatsız olan Yeni Delhi yönetiminin, Rum kesimine gelişmiş silah satma kararı alması jeopolitik bir rövanş arayışı olarak değerlendiriliyor. Ankara, Mavi Vatan sınırları yakınındaki bu askeri hareketliliği anbean takip ediyor.
Kıbrıs Türk tarafının “gelirlerin hakça paylaşımı” ve “Doğu Akdeniz’de ortak komite kurulması” yönündeki tüm barışçıl tekliflerine kulak tıkayan Rum liderliği, parayı silah sanayisine yatırarak ikiyüzlü bir siyaset izliyor. Bölgedeki askeri dengeler ve Türk Deniz Kuvvetleri’nin sahada kurduğu net üstünlük göz önüne alındığında, Rum kesiminin bu tür fantezilerle hiçbir sonuç alamayacağı vurgulanıyor.
Türkiye ve KKTC, Doğu Akdeniz’de bir oldubittiye ya da meşru hakların ihlal edilmesine asla müsaade etmeyeceğini her fırsatta sahadaki varlığıyla gösterirken; Rum yönetiminin füzeli provokasyon girişimi, Ada’daki çözümsüzlüğün asıl kaynağının kim olduğunu bir kez daha tüm dünyaya kanıtlıyor.
KAYNAK: BİRLİK GAZETESİ
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