  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hem leziz hem şifa kaynağı! Üzümü böyle tüketenler daha çok fayda görüyor Kürtlere hakaret eden Koç’un feleğini şaşırtan olayda ilginç detay: “Rahmi Koç, Serdar ağabeyin selamı var” deyip gelmişler Atatürk ve İmamoğlu detayı da dikkat çekti! İsrail’in çatlak bakanından hadsiz sözler: Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımızı hedef aldı Türkiye isyan etse hakkıdır: S-400'ler alındı Murat Ülker, “Ben kesinlikle bunu yapmadım” diyerek isyan etti: “Bunu yapanlar Allah’tan bulsun” Yargıtay’dan milyonlarca çalışan için devrim gibi karar! Patronlar artık bunu yapamayacak Asya donanmasına Türk damgası! “Bu işin kralı sizsiniz” deyip, milyar dolarlık işi gözleri kapalı teslim ettiler İran İsrail savaşı yeniden patladı, Arap ülkeleri alarm verdi! Tahran duyurdu: Füzeyi biz yollamadık Ölümcül enfeksiyon saçıyor! Türk devinin ürettiği ıslak mendiller için acil toplatma kararı Sıcak gelişme: Türkiye'ye karşı 500 km menzilli füze ve binlerce İHA alacaklar
#1
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye'ye karşı 500 km menzilli füze ve binlerce İHA alacaklar

Doğu Akdeniz’de tek taraflı adımlarıyla gerilimi tırmandıran Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), şimdi de yönünü Güney Asya’ya çevirdi. 2026-2031 yıllarını kapsayan askeri yol haritası doğrultusunda Hindistan ile masaya oturan Rum kesimi, 300 ila 500 kilometre menzile sahip BrahMos süpersonik seyir füzeleri ve kamikaze dronlar tedarik etmek için kolları sıvadı.

#2
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye'ye karşı 500 km menzilli füze ve binlerce İHA alacaklar

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) meşru haklarını gaspetmeye çalışan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bölgedeki askeri dengeyi bozmaya yönelik provokatif hamlelerine bir yenisini ekliyor. Bugüne kadar Batılı güçlerin arkasına sığınarak Akdeniz’i parsellemeye çalışan Rum kesimi, bu kez Hindistan ile geniş kapsamlı bir savunma ortaklığı kurarak Doğu Akdeniz’i barış yerine bir silahlanma sahasına çevirme niyetini açıkça ortaya koydu.

#3
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye'ye karşı 500 km menzilli füze ve binlerce İHA alacaklar

Rum ve Hint medyasında yer alan bilgilere göre, Rum yönetimi yaklaşık 1.2 milyar euroluk savunma bütçesini Hindistan yapımı gelişmiş silah sistemlerine harcamak istiyor. Bu kapsamda öne çıkan en tehlikeli hamle ise Rusya-Hindistan ortak üretimi olan süpersonik seyir füzesi BrahMos. Saatte yaklaşık 3 bin 700 kilometre (Mach 3) hıza ulaşabilen ve radarlara yakalanma oranı oldukça düşük olan bu füzeler, doğrudan Doğu Akdeniz’deki deniz güvenliğini ve istikrarını hedef alıyor. Uzmanlar, Rum kesiminin bu adımla bölgede bir “caydırıcılık” unsuru oluşturabileceği yanılgısına düştüğünü belirtiyor.

#4
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye'ye karşı 500 km menzilli füze ve binlerce İHA alacaklar

GKRY’nin Hindistan’dan talep ettiği askeri envanter sadece stratejik füzelerle sınırlı değil. Rum yönetiminin, Hindistan’ın son dönemde geliştirdiği Nagastra-1 ve SkyStriker tipi intihar insansız hava araçlarını (kamikaze dronlar) da tedarik listesine eklediği bildirildi. Hint donanmasına ait savaş gemilerinin Limasol Limanı’na yaptığı son ziyaretler ve Akdeniz’de icra edilen ortak geçiş tatbikatları, iki taraf arasındaki bu askeri trafiğin kapalı kapılar ardında uzun süredir planlandığını gösteriyor.

#5
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye'ye karşı 500 km menzilli füze ve binlerce İHA alacaklar

Türkiye’nin Pakistan ile olan güçlü bağlarından ve Keşmir konusundaki ilkeli duruşundan rahatsız olan Yeni Delhi yönetiminin, Rum kesimine gelişmiş silah satma kararı alması jeopolitik bir rövanş arayışı olarak değerlendiriliyor. Ankara, Mavi Vatan sınırları yakınındaki bu askeri hareketliliği anbean takip ediyor.

#6
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye'ye karşı 500 km menzilli füze ve binlerce İHA alacaklar

Kıbrıs Türk tarafının “gelirlerin hakça paylaşımı” ve “Doğu Akdeniz’de ortak komite kurulması” yönündeki tüm barışçıl tekliflerine kulak tıkayan Rum liderliği, parayı silah sanayisine yatırarak ikiyüzlü bir siyaset izliyor. Bölgedeki askeri dengeler ve Türk Deniz Kuvvetleri’nin sahada kurduğu net üstünlük göz önüne alındığında, Rum kesiminin bu tür fantezilerle hiçbir sonuç alamayacağı vurgulanıyor.

#7
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye'ye karşı 500 km menzilli füze ve binlerce İHA alacaklar

Türkiye ve KKTC, Doğu Akdeniz’de bir oldubittiye ya da meşru hakların ihlal edilmesine asla müsaade etmeyeceğini her fırsatta sahadaki varlığıyla gösterirken; Rum yönetiminin füzeli provokasyon girişimi, Ada’daki çözümsüzlüğün asıl kaynağının kim olduğunu bir kez daha tüm dünyaya kanıtlıyor.

#8
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye'ye karşı 500 km menzilli füze ve binlerce İHA alacaklar

KAYNAK: BİRLİK GAZETESİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Fidan'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Yakında iyi haberler alabiliriz
Gündem

Bakan Fidan'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Yakında iyi haberler alabiliriz

Güney Kore'de önemli temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasında haftalardır perde arkasında yürütülen mutabakat g..
Tamar Tanrıyar Ekrem İmamoğlu’nu rezil rüsva etti. "Çişim Geldi, Durmadılar!"
Gündem

Tamar Tanrıyar Ekrem İmamoğlu’nu rezil rüsva etti. "Çişim Geldi, Durmadılar!"

Tamar Tanrıyar, son yayınında Ekrem İmamoğlu’nun cezaevi aracındaki "çay-çiş molası" talebinin reddedilmesine mizahi bir dille yaklaşarak yi..
Bahçeli'den dikkat çeken Rahmi Koç açıklaması
Gündem

Bahçeli'den dikkat çeken Rahmi Koç açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Koç Grubu Onursal Başkanı Rahmi Koç'un tepki toplayan sözleriyle ilgili konuş..
İran'dan İsrail'e gözdağı! Bu akşam işgal altındaki toprakların gökyüzünü görün!
Gündem

İran'dan İsrail'e gözdağı! Bu akşam işgal altındaki toprakların gökyüzünü görün!

Orta Doğu'da ateşkes anlaşmalarına rağmen sular durulmuyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, ka..
Otokoç saldırısında flaş gelişme! Rezil fıkraya tepki gelmişti
Gündem

Otokoç saldırısında flaş gelişme! Rezil fıkraya tepki gelmişti

İstanbul'un Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi üzerinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına sabah saatlerinde Rahmi Koç'u..
Özkök’ten 'Fenerbahçe’ye kim başkan olur?' sorusuna cevap: Hayatımda kazanan partiye hiç oy vermedim
Gündem

Özkök’ten 'Fenerbahçe’ye kim başkan olur?' sorusuna cevap: Hayatımda kazanan partiye hiç oy vermedim

Kırmızı Masa’ya konuk olan Ertuğrul Özkök 'Fenerbahçe’ye kim başkan olur?' sorusuna “Hayatımda kazanan partiye hiç oy vermedim” cevabını ver..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23