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#1
Foto - Türkiye isyan etse hakkıdır: S-400'ler alındı

GDH HABER'de yer alan habere göre, Rusya, Hindistan için üretilen dördüncü S-400 Triumf hava savunma sistemi alay setinin teslimatına başladı. İlk ekipmanların 3 Haziran 2026 tarihinde deniz yoluyla sevk edildiği belirtilirken, teslimat sürecinin Aralık 2026'ya kadar tamamlanması planlanıyor.

#2
Foto - Türkiye isyan etse hakkıdır: S-400'ler alındı

Hindistan Hava Kuvvetleri personeli, söz konusu sistem için kabul testlerini 28 Nisan 2026 tarihinde Rusya'da tamamladı. Teslimat, Rusya ile Hindistan arasında 2018 yılında imzalanan beş alay setlik S-400 tedarik sözleşmesi kapsamında gerçekleştiriliyor.

#3
Foto - Türkiye isyan etse hakkıdır: S-400'ler alındı

Rosoboronexport ile Hindistan Savunma Bakanlığı arasında 5 Nisan 2018 tarihinde imzalanan anlaşmanın toplam değerinin 5,43 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Program kapsamında ilk S-400 alay seti Aralık 2021'de, ikinci set Temmuz 2022'de ve üçüncü set ise Şubat 2023'te teslim edilmişti.

#4
Foto - Türkiye isyan etse hakkıdır: S-400'ler alındı

Daha önce teslim edilen sistemlerin Hindistan'ın kuzey ve doğu bölgelerinde, özellikle Sikkim Koridoru çevresinde konuşlandırıldığı biliniyor.

#5
Foto - Türkiye isyan etse hakkıdır: S-400'ler alındı

Dördüncü S-400 alay setinin ise Hindistan'ın batı harekât yönünde bulunan Rajasthan bölgesine konuşlandırılması planlanıyor. Bölge, Pakistan sınırına yakın konumuyla dikkat çekiyor.

#6
Foto - Türkiye isyan etse hakkıdır: S-400'ler alındı

Teslim edilen sistemlerde, 570 kilometreye kadar menzilde hava hedeflerini tespit edebilen ve aynı anda 300 hedefi takip edebilen 91N6E radar sistemi yer alıyor. Ayrıca 92N6E çok fonksiyonlu angajman radarı, 96L6E irtifa tespit radarı ve 12 adede kadar 5P85TE3/5P85SE3 lançer de sistemin bileşenleri arasında bulunuyor.

#7
Foto - Türkiye isyan etse hakkıdır: S-400'ler alındı

S-400 sistemi, farklı tehdit türlerine karşı çeşitli füze seçenekleriyle görev yapabiliyor. Bunlar arasında 400 kilometre menzilli 40N6, 240 kilometre menzilli 48N6DM, 120 kilometre menzilli 9M96E2 ve 40 kilometre menzilli 9M96E füzeleri yer alıyor.

#8
Foto - Türkiye isyan etse hakkıdır: S-400'ler alındı

Hindistan Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Tedarik Konseyi, 27 Mart 2026 tarihinde beş ek S-400 alay setinin tedarik edilmesini de onayladı. Söz konusu kararın yaklaşık 25 milyar dolar değerindeki daha geniş kapsamlı bir savunma tedarik paketinin parçası olduğu bildirildi.

#9
Foto - Türkiye isyan etse hakkıdır: S-400'ler alındı

Bunun yanı sıra Şubat 2026'da, envanterdeki S-400 sistemleri için acil ihtiyaç kapsamında 288 füzenin tedarikine de onay verildi. Yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki pakette 120 adet kısa menzilli ve 168 adet orta-uzun menzilli füze bulunuyor.

#10
Foto - Türkiye isyan etse hakkıdır: S-400'ler alındı

Bilindiği üzere Türkiye S-400 tedariki sonrası birçok yaptırıma maruz kalmıştı. Ankara bunun yanında parasını ödediği halde F-35 savaş uçaklarını alamamıştı.

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