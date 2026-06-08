Türkiye isyan etse hakkıdır: S-400'ler alındı
Türkiye'nin S-400 tedariki sonrası yaptırımlara maruz kalmasının ardından benzer siparişlere imza atan Asya ülkesinin tüm kısıtlamalardan muaf tutulması dikkat çekiyor.
Türkiye'nin S-400 tedariki sonrası yaptırımlara maruz kalmasının ardından benzer siparişlere imza atan Asya ülkesinin tüm kısıtlamalardan muaf tutulması dikkat çekiyor.
GDH HABER'de yer alan habere göre, Rusya, Hindistan için üretilen dördüncü S-400 Triumf hava savunma sistemi alay setinin teslimatına başladı. İlk ekipmanların 3 Haziran 2026 tarihinde deniz yoluyla sevk edildiği belirtilirken, teslimat sürecinin Aralık 2026'ya kadar tamamlanması planlanıyor.
Hindistan Hava Kuvvetleri personeli, söz konusu sistem için kabul testlerini 28 Nisan 2026 tarihinde Rusya'da tamamladı. Teslimat, Rusya ile Hindistan arasında 2018 yılında imzalanan beş alay setlik S-400 tedarik sözleşmesi kapsamında gerçekleştiriliyor.
Rosoboronexport ile Hindistan Savunma Bakanlığı arasında 5 Nisan 2018 tarihinde imzalanan anlaşmanın toplam değerinin 5,43 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Program kapsamında ilk S-400 alay seti Aralık 2021'de, ikinci set Temmuz 2022'de ve üçüncü set ise Şubat 2023'te teslim edilmişti.
Daha önce teslim edilen sistemlerin Hindistan'ın kuzey ve doğu bölgelerinde, özellikle Sikkim Koridoru çevresinde konuşlandırıldığı biliniyor.
Dördüncü S-400 alay setinin ise Hindistan'ın batı harekât yönünde bulunan Rajasthan bölgesine konuşlandırılması planlanıyor. Bölge, Pakistan sınırına yakın konumuyla dikkat çekiyor.
Teslim edilen sistemlerde, 570 kilometreye kadar menzilde hava hedeflerini tespit edebilen ve aynı anda 300 hedefi takip edebilen 91N6E radar sistemi yer alıyor. Ayrıca 92N6E çok fonksiyonlu angajman radarı, 96L6E irtifa tespit radarı ve 12 adede kadar 5P85TE3/5P85SE3 lançer de sistemin bileşenleri arasında bulunuyor.
S-400 sistemi, farklı tehdit türlerine karşı çeşitli füze seçenekleriyle görev yapabiliyor. Bunlar arasında 400 kilometre menzilli 40N6, 240 kilometre menzilli 48N6DM, 120 kilometre menzilli 9M96E2 ve 40 kilometre menzilli 9M96E füzeleri yer alıyor.
Hindistan Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Tedarik Konseyi, 27 Mart 2026 tarihinde beş ek S-400 alay setinin tedarik edilmesini de onayladı. Söz konusu kararın yaklaşık 25 milyar dolar değerindeki daha geniş kapsamlı bir savunma tedarik paketinin parçası olduğu bildirildi.
Bunun yanı sıra Şubat 2026'da, envanterdeki S-400 sistemleri için acil ihtiyaç kapsamında 288 füzenin tedarikine de onay verildi. Yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki pakette 120 adet kısa menzilli ve 168 adet orta-uzun menzilli füze bulunuyor.
Bilindiği üzere Türkiye S-400 tedariki sonrası birçok yaptırıma maruz kalmıştı. Ankara bunun yanında parasını ödediği halde F-35 savaş uçaklarını alamamıştı.
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