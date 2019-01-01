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İçişleri Bakanı Soylu yaya geçidi nöbetinde

  • İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla 20 bin yaya geçidinde nöbet tutuldu.

  • Yurt genelinde bugün 20 bin yaya geçidinde nöbet etkinliği düzenlendi. İçişleri Bakanı Soylu da Ankara'daki bir yaya geçidinde nöbetlere katıldı.

  • Nöbetlere yaklaşık 200 bin polis, jandarma ve zabıta mensubu katıldı.Ankara'da Orhan Cemal Fersoy İlkokulu önü ve Akay kavşağındaki "yaya geçidi nöbetleri"ne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

  • Soylu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yayalara ilk geçiş hakkını veren kanunun 2018'in ekim ayında Cumhurbaşkanın onayıyla yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Söz konusu kanun değişikliği ile kavşaklarda ve trafik lambaları olmayan geçitlerde vatandaşlara öncelik tanındığını belirten Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) teşekkür etti.

  • Yapılan denetimler, eğitimler ve farkındalık kampanyalarının sonucunda yılbaşından itibaren yaya geçitlerinde meydana gelen trafik kazalarındaki ölüm oranlarının yüzde 34,5 azaldığını söyleyen Soylu, "Bu yıl yaya ölümlerinde 128 azalma söz konusu. Yani 128 kişi daha az can kaybı yaşadık" dedi.

  • "44 bin ışıksız yaya geçidinin 20 bininde şu an görevdeyiz" diyen Soylu, Avrupa ülkelerindeki yayaların adımlarını attıklarında araçların durduğunu, Türkiye'de ise yayaların "cambazlık" yapmak zorunda olduğunu ifade etti.

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