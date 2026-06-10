  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
FETÖ'nün sinsi finans çarkı böyle çöktü! 12 ilde şafak vakti inlerine girildi: ‘Öğrenci evi’ maskeli 22 hücre evine ani baskın Hiç kimse bunu beklemiyordu: Başkan'dan ters köşe: Golcü Beşiktaş'tan geliyor Ateşkes devam ederken: Gazze’de yeni operasyon iddiası Bütün köy halkı Sultan ninenin koçunun peşinde
#1
Foto - Herkes tam anlamıyla şaşkın: Ruslar 'yasaklayın' diyordu, Japonya Türkiye'den istemeye başladı

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Japonya Dış Ticaret Örgütü, Türkiye’nin televizyon dizileri başta olmak üzere çeşitli içeriklerinin uluslararası alandaki başarılarını takip ettiklerini belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması için harekete geçti. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde Japon yayın kuruluşları Türkiye’de olacak.

#2
Foto - Herkes tam anlamıyla şaşkın: Ruslar 'yasaklayın' diyordu, Japonya Türkiye'den istemeye başladı

Diziler başta olmak üzere Türk yayın içeriklerini yakından takip eden Japon yapımcılar, iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması için harekete geçti. Bu kapsamda, Japonya’da popüler olmuş yapımların Türkçe uyarlamaları da gündemde olacak.

#3
Foto - Herkes tam anlamıyla şaşkın: Ruslar 'yasaklayın' diyordu, Japonya Türkiye'den istemeye başladı

Edinilen bilgiye göre Japonya Dış Ticaret Örgütü (JETRO), Türkiye’nin televizyon dizileri başta olmak üzere çeşitli içeriklerinin uluslararası alandaki başarılarını takip ettiklerini belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması için harekete geçti. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ikili görüşme organizasyonuna önemli Japon yayın kuruluşları katılacak, sunumlar yapacak.

#4
Foto - Herkes tam anlamıyla şaşkın: Ruslar 'yasaklayın' diyordu, Japonya Türkiye'den istemeye başladı

Bu kuruluşlar arasında, Japonya’nın ticari yayıncıları arasında en eski üçüncü kuruluş olan ABC TV (Asahi Television Broadcasting Corporation) de yer alacak. ABC TV, ülkesinde popüler olmuş yapımlarından, öncelikle dijital platformlar için üretilen dizilere kadar uzanan dizi yelpazesini, Türkçe uyarlamalar için önerecek. Etkinliğe katılması planlanan diğer Japon yayın kuruluşları şöyle olacak:

#5
Foto - Herkes tam anlamıyla şaşkın: Ruslar 'yasaklayın' diyordu, Japonya Türkiye'den istemeye başladı

CHUKYO TV (CTV): 1968 yılında kurulan CTV; çeşitli programlar, diziler, eğlence programları ve belgeseller üretiyor, bölgede yüksek izleyici reytinglerine sahip bulunuyor. TV TOKYO: 1964’ten beri faaliyette olan Tokyo merkezli yayın kuruluşu, çocuklara ve genç yetişkinlere odaklanan özgün programlarıyla tanınıyor. Kanal; yapım, yayın promosyonu ve ürün pazarlama alanlarında hizmet veriyor.

#6
Foto - Herkes tam anlamıyla şaşkın: Ruslar 'yasaklayın' diyordu, Japonya Türkiye'den istemeye başladı

Yomiuri TV (YTV): İş dünyasının merkezi olan Osaka ile Japonya’nın tarihi başkentleri Kyoto ve Nara’yı da içeren Kansai bölgesinde bulunan kanal, özgün programlar, diziler, eğlence programları ve belgeseller yapıyor. Psikolojik gerilim dizileri “The Ransom is Kidnapping” ve “The Unknown Me” ile dünya çapında büyük başarı yakalayan romantik aşk dizisi “Pure Soul” gibi yapımlarla öne çıkıyor.

#7
Foto - Herkes tam anlamıyla şaşkın: Ruslar 'yasaklayın' diyordu, Japonya Türkiye'den istemeye başladı

Rusya'da bazı siyasi ve sivil toplum kuruluşları, Türk dizilerinin Rusya'da yasaklanması için Kültür Bakanlığı'na resmi çağrılarda bulunmuştu. Bu taleplerin temel nedeni, dizilerdeki romantik erkek karakterlerin kadınları etkilemesi ve bu durumun yerli Rus erkeklerine olan ilgiyi azaltarak geleneksel aile yapısını tehdit etmesi olarak gösterildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Teoman

Dizi yayın kuruluşları ve üreticiler Siyonist yapının pencesinde. Putin durumun farkında..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İran savaş uçakları havalandı! Türkiye'nin komşusu vuruluyor
Dünya

İran savaş uçakları havalandı! Türkiye'nin komşusu vuruluyor

İran Devrim Muhafızları, Irak'ın Erbil kentinde İranlı-Kürt muhalif grupların karargâhlarını hedef alan operasyon başlattı.
TBMM'de gece yarısı alarmı! 6 bin kişilik kaos patlayabilir!
Siyaset

TBMM'de gece yarısı alarmı! 6 bin kişilik kaos patlayabilir!

CHP Grup Toplantısı öncesi tansiyon yükseldi. Saat 13.30'da yapılacak toplantıda hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıkacağını..
Akit muhabirine Özel’cilerin saldırısını görmezden gelen Halk TV’ye Kılıçdaroğlu’ndan kapak: Sahibi Londra’da olan…
Gündem

Akit muhabirine Özel’cilerin saldırısını görmezden gelen Halk TV’ye Kılıçdaroğlu’ndan kapak: Sahibi Londra’da olan…

Yargı kararıyla koltuğuna geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkez binasında gerçekleştirdiği olaylı toplantıda, parti ..
İran’dan Bakü’ye şok tehdit: Azerbaycan’ı 3 saatte haritadan sileriz
Gündem

İran’dan Bakü’ye şok tehdit: Azerbaycan’ı 3 saatte haritadan sileriz

İsrail’in Azerbaycan topraklarını kullanarak kendisine yönelik gizli operasyonlar yürüttüğünü iddia eden Tahran yönetimi, komşusunu topyekün..
Kılıçdaroğlu'ndan ezber bozan çıkış! CHP Genel Başkanı Osmanlı coğrafyasını işaret etti
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan ezber bozan çıkış! CHP Genel Başkanı Osmanlı coğrafyasını işaret etti

Yargı kararıyla yeniden koltuğuna oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin geleneksel ve vizyonsuz dış politika çizgisine ade..
Trump onaylarsa dört ABD askeri infaz edilecek!
Dünya

Trump onaylarsa dört ABD askeri infaz edilecek!

ABD Ordusu'nun, Başkan Donald Trump'ın onayı halinde dört idam mahkumu askerin infazını gerçekleştirmeye hazırlandığı ortaya çıktı ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23