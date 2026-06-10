Herkes tam anlamıyla şaşkın: Ruslar 'yasaklayın' diyordu, Japonya Türkiye'den istemeye başladı
Rus medyasının 'yasaklayın' çağrısında bulunduğu Türk dizileri için Japonya'dan flaş bir hamle geldi. Japonlar işbirliği için harekete geçti.
Rus medyasının 'yasaklayın' çağrısında bulunduğu Türk dizileri için Japonya'dan flaş bir hamle geldi. Japonlar işbirliği için harekete geçti.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Japonya Dış Ticaret Örgütü, Türkiye’nin televizyon dizileri başta olmak üzere çeşitli içeriklerinin uluslararası alandaki başarılarını takip ettiklerini belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması için harekete geçti. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde Japon yayın kuruluşları Türkiye’de olacak.
Diziler başta olmak üzere Türk yayın içeriklerini yakından takip eden Japon yapımcılar, iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması için harekete geçti. Bu kapsamda, Japonya’da popüler olmuş yapımların Türkçe uyarlamaları da gündemde olacak.
Edinilen bilgiye göre Japonya Dış Ticaret Örgütü (JETRO), Türkiye’nin televizyon dizileri başta olmak üzere çeşitli içeriklerinin uluslararası alandaki başarılarını takip ettiklerini belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması için harekete geçti. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ikili görüşme organizasyonuna önemli Japon yayın kuruluşları katılacak, sunumlar yapacak.
Bu kuruluşlar arasında, Japonya’nın ticari yayıncıları arasında en eski üçüncü kuruluş olan ABC TV (Asahi Television Broadcasting Corporation) de yer alacak. ABC TV, ülkesinde popüler olmuş yapımlarından, öncelikle dijital platformlar için üretilen dizilere kadar uzanan dizi yelpazesini, Türkçe uyarlamalar için önerecek. Etkinliğe katılması planlanan diğer Japon yayın kuruluşları şöyle olacak:
CHUKYO TV (CTV): 1968 yılında kurulan CTV; çeşitli programlar, diziler, eğlence programları ve belgeseller üretiyor, bölgede yüksek izleyici reytinglerine sahip bulunuyor. TV TOKYO: 1964’ten beri faaliyette olan Tokyo merkezli yayın kuruluşu, çocuklara ve genç yetişkinlere odaklanan özgün programlarıyla tanınıyor. Kanal; yapım, yayın promosyonu ve ürün pazarlama alanlarında hizmet veriyor.
Yomiuri TV (YTV): İş dünyasının merkezi olan Osaka ile Japonya’nın tarihi başkentleri Kyoto ve Nara’yı da içeren Kansai bölgesinde bulunan kanal, özgün programlar, diziler, eğlence programları ve belgeseller yapıyor. Psikolojik gerilim dizileri “The Ransom is Kidnapping” ve “The Unknown Me” ile dünya çapında büyük başarı yakalayan romantik aşk dizisi “Pure Soul” gibi yapımlarla öne çıkıyor.
Rusya'da bazı siyasi ve sivil toplum kuruluşları, Türk dizilerinin Rusya'da yasaklanması için Kültür Bakanlığı'na resmi çağrılarda bulunmuştu. Bu taleplerin temel nedeni, dizilerdeki romantik erkek karakterlerin kadınları etkilemesi ve bu durumun yerli Rus erkeklerine olan ilgiyi azaltarak geleneksel aile yapısını tehdit etmesi olarak gösterildi
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