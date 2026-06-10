Bu kuruluşlar arasında, Japonya’nın ticari yayıncıları arasında en eski üçüncü kuruluş olan ABC TV (Asahi Television Broadcasting Corporation) de yer alacak. ABC TV, ülkesinde popüler olmuş yapımlarından, öncelikle dijital platformlar için üretilen dizilere kadar uzanan dizi yelpazesini, Türkçe uyarlamalar için önerecek. Etkinliğe katılması planlanan diğer Japon yayın kuruluşları şöyle olacak: