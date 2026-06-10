İngiliz parlamentosu o tehlikeyi yasakladı! Bizim yerli yobazlar hâlâ sokak köpeklerini savunuyor

KÖPEK SALDIRILARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR Gaines, çocukların ısırılma riskinin yetişkinlerden daha fazla olduğunu, bu nedenle düzenlemenin temel mantığına katıldıklarını aktardı. Ancak bu zorunluluğun sadece yasa kapsamındaki belirli köpeklere yönelik olmasının, bazı köpeklerin sadece görünüşleri nedeniyle tehlikeli olduğu fikrini pekiştirdiğini ve bundan hayal kırıklığı duyduklarını ekledi. Gaines, yasaklı olsun ya da olmasın her köpeğin ısırma potansiyeli taşıdığını vurguladı. Birleşik Krallık'ta köpek saldırılarındaki artış devam ediyor. İngiltere ve Galler'de yasağın yürürlüğe girdiği 2024 yılında insanlara yönelik 31 bin 920 köpek saldırısı kaydedildi. Bu veri, 2023 yılına kıyasla yüzde 2'lik bir artışa işaret ediyor. 2025 yılına ait veriler ise henüz açıklanmadı. 2024 yılında yürürlüğe giren yasalar, lisanssız bir XL Bully beslemeyi suç haline getirmenin yanı sıra, bu ırktan bir köpeğin satılmasını, terk edilmesini, tasmasız ve ağızlıksız olarak halka açık yerlerde gezdirilmesini de yasaklıyor.