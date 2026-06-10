İngiliz parlamentosu o tehlikeyi yasakladı! Bizim yerli yobazlar hâlâ sokak köpeklerini savunuyor
Her fırsatta Avrupa’yı örnek alan yerli seküler zihniyetin "modernlik" maskesi İngiltere'den gelen son yasakla bir kez daha patladı. İngiltere ve Galler, katil köpekleri evlerinde ‘sevimli dost’ diye besleyip çocukların canını tehlikeye atan köpek sevicilere karşı saniyeler içinde seyrini değiştirecek bir adım atarak 12 yaş altı çocukların tehlikeli köpeklerle yalnız bırakılmasını kanunen yasaklıyor. Batı dünyası evlatlarını korumak adına bu sert lojistik tedbiri devreye sokarken, Türkiye’deki Batı taklitçilerinin sokaklardaki başıboş köpek vahşetini hâlâ "yaşam hakkı" feryatlarıyla savunması aradaki akıl tutulmasını gözler önüne serdi.