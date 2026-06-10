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İngiliz parlamentosu o tehlikeyi yasakladı! Bizim yerli yobazlar hâlâ sokak köpeklerini savunuyor
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İngiliz parlamentosu o tehlikeyi yasakladı! Bizim yerli yobazlar hâlâ sokak köpeklerini savunuyor

Her fırsatta Avrupa’yı örnek alan yerli seküler zihniyetin "modernlik" maskesi İngiltere'den gelen son yasakla bir kez daha patladı. İngiltere ve Galler, katil köpekleri evlerinde ‘sevimli dost’ diye besleyip çocukların canını tehlikeye atan köpek sevicilere karşı saniyeler içinde seyrini değiştirecek bir adım atarak 12 yaş altı çocukların tehlikeli köpeklerle yalnız bırakılmasını kanunen yasaklıyor. Batı dünyası evlatlarını korumak adına bu sert lojistik tedbiri devreye sokarken, Türkiye’deki Batı taklitçilerinin sokaklardaki başıboş köpek vahşetini hâlâ "yaşam hakkı" feryatlarıyla savunması aradaki akıl tutulmasını gözler önüne serdi.

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Foto - İngiliz parlamentosu o tehlikeyi yasakladı! Bizim yerli yobazlar hâlâ sokak köpeklerini savunuyor

Evlat büyütmek yerine evlerini tehlikeli hayvan barınağına çeviren ve köpekleri birer çocuk gibi kutsayan seküler elitlerin körü körüne bağlandığı Batı nizamı, İngiltere’de ağır bir hakikat duvarına çarptı. Birleşik Krallık genelinde tırmanışa geçen dehşet verici köpek saldırılarının ardından parlamento saniyeler içinde seyrini değiştirecek radikal bir yasal düzenlemeyi masaya indirdi.

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Foto - İngiliz parlamentosu o tehlikeyi yasakladı! Bizim yerli yobazlar hâlâ sokak köpeklerini savunuyor

İngiltere ve Galler'de XL Bully ve diğer tehlikeli köpek ırklarına yönelik yeni bir düzenleme kapsamında, 12 yaşından küçük çocukların bu hayvanlarla yalnız bırakılması yasa dışı hale getiriliyor. Karar, belirli tehlikeli köpek ırklarının çocuklara saldırdığı vakalardaki artışın ardından alındı. Geçen yıl, ailesine ait bir XL Bully cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki bir kız çocuğu ile aynı ırktan bir köpeğin saldırdığı 9 aylık bir bebek hayatını kaybetmişti. Parlamentoya sunulan yeni yasal düzenleme uyarınca, çocukları tehlikeli köpeklerle gözetimsiz bırakan kişilere para cezası uygulanması ve köpeklerine el konulması öngörülüyor. Amerikan pitbull türü bir ırk olan XL Bully, oldukça güçlü yapısıyla ve 60 kilograma kadar ulaşan ağırlığıyla biliniyor.

#3
Foto - İngiliz parlamentosu o tehlikeyi yasakladı! Bizim yerli yobazlar hâlâ sokak köpeklerini savunuyor

Ülkede son dönemde yaşanan çok sayıda saldırıdan sorumlu tutulan bu ırkın sahiplenilmesi, 1991 tarihli Tehlikeli Köpekler Yasası kapsamında sınırlandırılmıştı. 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren ise muafiyet belgesi olmadan bir XL Bully'ye sahip olmak suç sayılmaya başlandı. Hayvan Refahı Bakanı Sue Hayman, hiçbir çocuğun tehlikeli bir köpekle asla yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, bu kuralların öncelikle çocukların güvenliğini sağlamayı amaçladığını ifade etti. Yasaklı bir ırka ait muafiyet kapsamındaki köpekleri beslemeye yönelik mevcut kısıtlamaların genişletilmesiyle oluşturulan kurallar, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

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Foto - İngiliz parlamentosu o tehlikeyi yasakladı! Bizim yerli yobazlar hâlâ sokak köpeklerini savunuyor

UZMANLAR TÜM KÖPEK IRKLARI İÇİN UYARIYOR Hayvan refahı uzmanları, ırkı ne olursa olsun çocukların köpeklerle yalnız bırakılmaması gerektiği konusunda tavsiyede bulunuyor. Veriler, çocukların yetişkinlere kıyasla köpekler tarafından ısırılma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Kraliyet Hayvanlara Karşı Acımasızlığı Önleme Derneği (RSPCA) köpek refahı uzmanı Dr. Samantha Gaines, köpek sahibi tüm ebeveynlere çocukları ve köpekleri asla gözetimsiz şekilde yalnız bırakmamaları çağrısında bulundu. Köpekler ve çocuklar arasındaki bağın harika olabileceğini belirten Gaines, ancak evcil hayvanlar ile küçük çocukların çok farklı şekilde iletişim kurduğunu ve köpekler ne kadar iyi tanınırsa tanınsın bazen ısırma vakalarının yaşanabileceğini hatırlattı.

#5
Foto - İngiliz parlamentosu o tehlikeyi yasakladı! Bizim yerli yobazlar hâlâ sokak köpeklerini savunuyor

Hayvanları koruma derneği RSPCA, XL Bully yasağını desteklemiyor ve belirli köpek ırklarının yasaklanmasına karşı çıkıyor. Dernek bunun yerine, sorumlu köpek sahipliğini sağlamak amacıyla köpek ruhsatlarının yeniden yürürlüğe konulması gibi daha sıkı yasal düzenlemeler yapılmasını öneriyor.

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Foto - İngiliz parlamentosu o tehlikeyi yasakladı! Bizim yerli yobazlar hâlâ sokak köpeklerini savunuyor

KÖPEK SALDIRILARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR Gaines, çocukların ısırılma riskinin yetişkinlerden daha fazla olduğunu, bu nedenle düzenlemenin temel mantığına katıldıklarını aktardı. Ancak bu zorunluluğun sadece yasa kapsamındaki belirli köpeklere yönelik olmasının, bazı köpeklerin sadece görünüşleri nedeniyle tehlikeli olduğu fikrini pekiştirdiğini ve bundan hayal kırıklığı duyduklarını ekledi. Gaines, yasaklı olsun ya da olmasın her köpeğin ısırma potansiyeli taşıdığını vurguladı. Birleşik Krallık'ta köpek saldırılarındaki artış devam ediyor. İngiltere ve Galler'de yasağın yürürlüğe girdiği 2024 yılında insanlara yönelik 31 bin 920 köpek saldırısı kaydedildi. Bu veri, 2023 yılına kıyasla yüzde 2'lik bir artışa işaret ediyor. 2025 yılına ait veriler ise henüz açıklanmadı. 2024 yılında yürürlüğe giren yasalar, lisanssız bir XL Bully beslemeyi suç haline getirmenin yanı sıra, bu ırktan bir köpeğin satılmasını, terk edilmesini, tasmasız ve ağızlıksız olarak halka açık yerlerde gezdirilmesini de yasaklıyor.

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Yorumlar

A.Yücel

Köpeklerin yaşam hakkı var diyorlar fakat insanların yaşam hakkını görmezden geliyorlar veya hiç umursamıyorlar. Bir insan bile köpeklerin saldırısıyla yaralansa, ölse. Belediye başkanı mahkemede hesap vermeli.
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