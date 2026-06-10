60 yıllık dev filo tamamen çöpe atılacak! Milyarlık anlaşma imzalandı: Orduya dijital çağ atlatacak yeni canavarlar geliyor

Yeni sistem, İsviçreli GDELS-Mowag tarafından geliştirilen Piranha IV platformu üzerine entegre edilecek. Böylece İsviçre Ordusu, mevcut M109 filosunun yerini daha yüksek hareket kabiliyeti, daha uzun menzil ve gelişmiş dijital komuta-kontrol yeteneklerine sahip modern bir topçu sistemiyle doldurmuş olacak. Proje kapsamında bir adet prototip ile 32 adet seri üretim AGM topçu sistemi tedarik edilecek. Sözleşme yalnızca silah sistemlerini kapsamıyor. Mühimmat lojistiği, eğitim ve simülasyon sistemleri, yedek parçalar, teknik dokümantasyon ve bakım ekipmanları da paketin içerisinde yer alıyor.