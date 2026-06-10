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60 yıllık dev filo tamamen çöpe atılacak! Milyarlık anlaşma imzalandı: Orduya dijital çağ atlatacak yeni canavarlar geliyor
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60 yıllık dev filo tamamen çöpe atılacak! Milyarlık anlaşma imzalandı: Orduya dijital çağ atlatacak yeni canavarlar geliyor

İsviçre, 1960'lı yıllardan bu yana ordunun belkemiğini oluşturan M109 kundağı motorlu obüs filosunu kademeli olarak hizmet dışına çıkararak tamamen emekliye ayırmaya hazırlanıyor. Federal Savunma Tedarik Ofisi, mevcut sistemlerin yerini doldurmak amacıyla Alman savunma devi KNDS Deutschland ile Piranha IV platformuna entegre edilecek modern AGM topçu sistemlerinin tedariki için tarihi bir sözleşme imzaladı.

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Foto - 60 yıllık dev filo tamamen çöpe atılacak! Milyarlık anlaşma imzalandı: Orduya dijital çağ atlatacak yeni canavarlar geliyor

Yeni sistem, İsviçreli GDELS-Mowag tarafından geliştirilen Piranha IV platformu üzerine entegre edilecek. Böylece İsviçre Ordusu, mevcut M109 filosunun yerini daha yüksek hareket kabiliyeti, daha uzun menzil ve gelişmiş dijital komuta-kontrol yeteneklerine sahip modern bir topçu sistemiyle doldurmuş olacak. Proje kapsamında bir adet prototip ile 32 adet seri üretim AGM topçu sistemi tedarik edilecek. Sözleşme yalnızca silah sistemlerini kapsamıyor. Mühimmat lojistiği, eğitim ve simülasyon sistemleri, yedek parçalar, teknik dokümantasyon ve bakım ekipmanları da paketin içerisinde yer alıyor.

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Foto - 60 yıllık dev filo tamamen çöpe atılacak! Milyarlık anlaşma imzalandı: Orduya dijital çağ atlatacak yeni canavarlar geliyor

Bunun yanında yeni nesil topçu mühimmatları ve bunlara ait tapa sistemlerinden oluşan mühimmat paketi de tedarik edilecek. İsviçre, yeni mühimmat ailesinin mevcut sistemlere kıyasla daha yüksek etki ve daha uzun menzil sağlayacağını belirtiyor. İsviçre Silahlı Kuvvetleri için geliştirilecek nihai konfigürasyondaki prototip sistemin 2027 yılında tamamlanması planlanıyor. 2028 yılında kapsamlı kalifikasyon testlerinden geçirilmesi öngörülen sistemlerin seri üretim teslimatlarının ise 2031 yılında başlaması hedefleniyor. Söz konusu takvim, İsviçre Ordusu’nun mevcut M109 filosunu kademeli olarak hizmet dışına çıkararak yeni topçu sistemine geçiş yapmasını sağlayacak.

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Foto - 60 yıllık dev filo tamamen çöpe atılacak! Milyarlık anlaşma imzalandı: Orduya dijital çağ atlatacak yeni canavarlar geliyor

AGM sistemi, modern sensör ağları ve dijital komuta-kontrol altyapısıyla birlikte çalışacak şekilde tasarlandı. Yeni sistemin; hedef bilgilerini daha hızlı işleyebilmesi, kısa sürede ateş görevine başlayabilmesi ve görev sonrasında süratle mevzi değiştirebilmesi amaçlanıyor. Modern sensörlerden alınan verilerin dijital komuta-kontrol sistemleri üzerinden doğrudan topçu birliklerine aktarılmasıyla ateş destek zincirinin hızlandırılması hedefleniyor. Yüksek seviyedeki otomasyon sayesinde mürettebat üzerindeki iş yükünün azaltılması, reaksiyon süresinin kısaltılması ve operasyonel etkinliğin artırılması öngörülüyor.

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