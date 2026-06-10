60 yıllık dev filo tamamen çöpe atılacak! Milyarlık anlaşma imzalandı: Orduya dijital çağ atlatacak yeni canavarlar geliyor
İsviçre, 1960'lı yıllardan bu yana ordunun belkemiğini oluşturan M109 kundağı motorlu obüs filosunu kademeli olarak hizmet dışına çıkararak tamamen emekliye ayırmaya hazırlanıyor. Federal Savunma Tedarik Ofisi, mevcut sistemlerin yerini doldurmak amacıyla Alman savunma devi KNDS Deutschland ile Piranha IV platformuna entegre edilecek modern AGM topçu sistemlerinin tedariki için tarihi bir sözleşme imzaladı.