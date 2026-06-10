Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye Fenerbahçelileri şok eden çağrı: Gel başkan ol
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'dan seçimde yendiği Hakan Safi'ye şaşırtan çağrı gelecek...
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'dan seçimde yendiği Hakan Safi'ye şaşırtan çağrı gelecek...
Fenerbahçe’de tarihi seçimin ardından taşları yerinden oynatacak birleşme hamlesi geliyor! Yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, yarışta rakibi olan Hakan Safi’ye ezber bozan sürpriz bir teklif sunmaya hazırlanıyor. YDK Başkanı Şekip Mosturoğlu’nun diyalog köprüsünü kurmak için resmen fitilini ateşlediği dev operasyonda; Yıldırım’ın, Safi’ye 'Gel, Futbol AŞ'nin başına geç' çağrısı yapacağı iddia edildi.
Fenerbahçe’de soluk kesen başkanlık yarışının ardından camiayı heyecanlandıran, taşları yerinden oynatacak nitelikte sürpriz bir iddia kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Sarı-lacivertli kulüpte seçimi zaferle tamamlayarak yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, seçimi kaybeden diğer aday Hakan Safi’ye el uzatıyor.
Kulüpten sızan bilgilere göre; Aziz Yıldırım, Hakan Safi’nin kabul etmesi durumunda kendisini Fenerbahçe Futbol AŞ’nin başına getirmek istiyor. Bu hamle, seçim sürecinde yaşanan gerginlikleri tamamen bitirecek ve camiada uzun süredir özlemi duyulan "topyekün birleşme" dönemini resmen başlatacak.
Fenerbahçe’de bu devasa birleşmenin ilk sinyalini, Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı Şekip Mosturoğlu verdi. Daha önce Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında benzer bir diyalog köprüsü kurduklarını hatırlatan Mosturoğlu, camiayı umutlandıran şu ifadeleri kullandı:
- Bunu daha önce sağladık ve sürdüreceğim. Sayın Hakan Safi de değerli bir Fenerbahçeli. Stattan ayrılış konuşması bana umut veriyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın da kapanış konuşması çok umut verici. Dolayısıyla ben bir araya gelinebileceğini ve makul bir noktada Fenerbahçe'ye yararlı olacak bir birlik beraberlik oluşturacaklarını düşünüyorum. Tabii ki çaba sarf edeceğim, benim görevim bu.
Hakan Safi’nin bu tarihi teklife vereceği yanıt merakla beklenirken, Aziz Yıldırım yönetiminde Futbol AŞ’de görev almasına kesin gözüyle bakılan güçlü isimler de netleşmeye başladı. Fotospor'a göre; Sarı-lacivertli kulübün futbol operasyonlarını yönetecek ve idari yapıda yer alacak o listelerin başında şu isimler yer alıyor:
Feridun Geçgel Cihan Kamer Mehmet Selim Kosif Ahmet Murat İman
Fenerbahçe’de muhalefet ve iktidarı tek bir çatı altında toplayarak şampiyonluk yolunda "tek yumruk" olmayı hedefleyen bu formülün önümüzdeki günlerde resmiyete dökülüp dökülmeyeceği, Türk futbol kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.
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