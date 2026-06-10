  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
FETÖ'nün sinsi finans çarkı böyle çöktü! 12 ilde şafak vakti inlerine girildi: ‘Öğrenci evi’ maskeli 22 hücre evine ani baskın Hiç kimse bunu beklemiyordu: Başkan'dan ters köşe: Golcü Beşiktaş'tan geliyor Ateşkes devam ederken: Gazze’de yeni operasyon iddiası Bütün köy halkı Sultan ninenin koçunun peşinde
#1
Foto - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye Fenerbahçelileri şok eden çağrı: Gel başkan ol

Fenerbahçe’de tarihi seçimin ardından taşları yerinden oynatacak birleşme hamlesi geliyor! Yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, yarışta rakibi olan Hakan Safi’ye ezber bozan sürpriz bir teklif sunmaya hazırlanıyor. YDK Başkanı Şekip Mosturoğlu’nun diyalog köprüsünü kurmak için resmen fitilini ateşlediği dev operasyonda; Yıldırım’ın, Safi’ye 'Gel, Futbol AŞ'nin başına geç' çağrısı yapacağı iddia edildi.

#2
Foto - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye Fenerbahçelileri şok eden çağrı: Gel başkan ol

Fenerbahçe’de soluk kesen başkanlık yarışının ardından camiayı heyecanlandıran, taşları yerinden oynatacak nitelikte sürpriz bir iddia kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Sarı-lacivertli kulüpte seçimi zaferle tamamlayarak yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, seçimi kaybeden diğer aday Hakan Safi’ye el uzatıyor.

#3
Foto - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye Fenerbahçelileri şok eden çağrı: Gel başkan ol

Kulüpten sızan bilgilere göre; Aziz Yıldırım, Hakan Safi’nin kabul etmesi durumunda kendisini Fenerbahçe Futbol AŞ’nin başına getirmek istiyor. Bu hamle, seçim sürecinde yaşanan gerginlikleri tamamen bitirecek ve camiada uzun süredir özlemi duyulan "topyekün birleşme" dönemini resmen başlatacak.

#4
Foto - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye Fenerbahçelileri şok eden çağrı: Gel başkan ol

Fenerbahçe’de bu devasa birleşmenin ilk sinyalini, Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı Şekip Mosturoğlu verdi. Daha önce Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında benzer bir diyalog köprüsü kurduklarını hatırlatan Mosturoğlu, camiayı umutlandıran şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye Fenerbahçelileri şok eden çağrı: Gel başkan ol

- Bunu daha önce sağladık ve sürdüreceğim. Sayın Hakan Safi de değerli bir Fenerbahçeli. Stattan ayrılış konuşması bana umut veriyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın da kapanış konuşması çok umut verici. Dolayısıyla ben bir araya gelinebileceğini ve makul bir noktada Fenerbahçe'ye yararlı olacak bir birlik beraberlik oluşturacaklarını düşünüyorum. Tabii ki çaba sarf edeceğim, benim görevim bu.

#6
Foto - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye Fenerbahçelileri şok eden çağrı: Gel başkan ol

Hakan Safi’nin bu tarihi teklife vereceği yanıt merakla beklenirken, Aziz Yıldırım yönetiminde Futbol AŞ’de görev almasına kesin gözüyle bakılan güçlü isimler de netleşmeye başladı. Fotospor'a göre; Sarı-lacivertli kulübün futbol operasyonlarını yönetecek ve idari yapıda yer alacak o listelerin başında şu isimler yer alıyor:

#7
Foto - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye Fenerbahçelileri şok eden çağrı: Gel başkan ol

Feridun Geçgel Cihan Kamer Mehmet Selim Kosif Ahmet Murat İman

#8
Foto - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye Fenerbahçelileri şok eden çağrı: Gel başkan ol

Fenerbahçe’de muhalefet ve iktidarı tek bir çatı altında toplayarak şampiyonluk yolunda "tek yumruk" olmayı hedefleyen bu formülün önümüzdeki günlerde resmiyete dökülüp dökülmeyeceği, Türk futbol kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

1299

Başkanımızın davetine "EVET" demek gerekir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İran savaş uçakları havalandı! Türkiye'nin komşusu vuruluyor
Dünya

İran savaş uçakları havalandı! Türkiye'nin komşusu vuruluyor

İran Devrim Muhafızları, Irak'ın Erbil kentinde İranlı-Kürt muhalif grupların karargâhlarını hedef alan operasyon başlattı.
TBMM'de gece yarısı alarmı! 6 bin kişilik kaos patlayabilir!
Siyaset

TBMM'de gece yarısı alarmı! 6 bin kişilik kaos patlayabilir!

CHP Grup Toplantısı öncesi tansiyon yükseldi. Saat 13.30'da yapılacak toplantıda hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıkacağını..
Akit muhabirine Özel’cilerin saldırısını görmezden gelen Halk TV’ye Kılıçdaroğlu’ndan kapak: Sahibi Londra’da olan…
Gündem

Akit muhabirine Özel’cilerin saldırısını görmezden gelen Halk TV’ye Kılıçdaroğlu’ndan kapak: Sahibi Londra’da olan…

Yargı kararıyla koltuğuna geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkez binasında gerçekleştirdiği olaylı toplantıda, parti ..
İran’dan Bakü’ye şok tehdit: Azerbaycan’ı 3 saatte haritadan sileriz
Gündem

İran’dan Bakü’ye şok tehdit: Azerbaycan’ı 3 saatte haritadan sileriz

İsrail’in Azerbaycan topraklarını kullanarak kendisine yönelik gizli operasyonlar yürüttüğünü iddia eden Tahran yönetimi, komşusunu topyekün..
Kılıçdaroğlu'ndan ezber bozan çıkış! CHP Genel Başkanı Osmanlı coğrafyasını işaret etti
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan ezber bozan çıkış! CHP Genel Başkanı Osmanlı coğrafyasını işaret etti

Yargı kararıyla yeniden koltuğuna oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin geleneksel ve vizyonsuz dış politika çizgisine ade..
Trump onaylarsa dört ABD askeri infaz edilecek!
Dünya

Trump onaylarsa dört ABD askeri infaz edilecek!

ABD Ordusu'nun, Başkan Donald Trump'ın onayı halinde dört idam mahkumu askerin infazını gerçekleştirmeye hazırlandığı ortaya çıktı ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23