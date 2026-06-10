- Bunu daha önce sağladık ve sürdüreceğim. Sayın Hakan Safi de değerli bir Fenerbahçeli. Stattan ayrılış konuşması bana umut veriyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın da kapanış konuşması çok umut verici. Dolayısıyla ben bir araya gelinebileceğini ve makul bir noktada Fenerbahçe'ye yararlı olacak bir birlik beraberlik oluşturacaklarını düşünüyorum. Tabii ki çaba sarf edeceğim, benim görevim bu.