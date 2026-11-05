Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: TAYFUN Blok-2 füzeleri ve HÜRKUŞ-II TSK envanterine girdi!

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ VE ULUSLARARASI GÖREVLER: TSK'nın eğitim-tatbikat faaliyetleri ve uluslararası görevlerine ilişkin şu açıklama yapıldı: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; muharebe etkinliğini geliştirmek, etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmak, personelinin niteliklerini çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek için tatbikat ve eğitim faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda Estonya’da ve yerinden katılımla gerçekleştirilen “Crossed Swords” ve Konya’da icra edilen “Millî Anadolu Ankası Personel Kurtarma” tatbikatları yarın (6 Kasım’da); Ankara’da düzenlenen Türkiye-Macaristan Özel Kuvvet Tatbikatı ise 12 Kasım’da sona erecektir. 4-9 Kasım tarihleri arasında İskenderiye/Mısır’da TCG Anadolu, TCG Gaziantep fırkateynimiz ve TCG Meltem hücumbotumuzun katılımıyla suüstü, denizaltı savunma, hava savunma ve sualtı taarruz eğitimlerinin gerçekleştirildiği “Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı”nın Seçkin Gözlemci Günü, Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımızın da katılımıyla 8 Kasım’da icra edilecek. - İntikal ve karakol görevindeki denizaltılara karşı hava, suüstü ve denizaltı unsurları arasında ileri seviyede koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen “Mavi Balina Tatbikatı” ise 9-20 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilecektir. Diğer yandan 7-26 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan’daki “Poseidon” ve “NATO Tracia”, Azerbaycan’daki “Sonsuzluk” ile, - Yerinden katılımla düzenlenecek “NATO Torrejon Archer Komuta Kontrol” tatbikatlarına iştirak edilecek. Ayrıca, Türkiye liderliğindeki Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Çok Uluslu Kuvveti Deniz Unsur Komutanlığı tarafından 9-22 Kasım tarihleri arasında koalisyonun “Koalicja 26.2 Tatbikatı”na İstanbul’daki karargâhından katılım sağlanacaktır. 7-18 Kasım tarihleri arasında Batı Karadeniz’de icra edilecek Mayın Karşı Tedbirleri (MCM Black Sea) Karadeniz Görev Grubu 13’üncü Aktivasyonu kapsamında TCG Akçay tarafından 7-9 Kasım tarihleri arasında Varna/Bulgaristan’a, Somali’ye deniz yoluyla malzeme nakli ve görev değişimi maksadıyla 30 Ekim’de intikale başlayan TCG Gökçeada ve TCG Yıldırım firkateynlerimiz tarafından 8-9 Kasım’da Cibuti’ye, “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP 31)” kapsamında Bulgaristan Deniz Kuvvetleri unsuru Aziz Kiril Metodiy (SV.KIRIL I METOD II) tarafından 8-12 Kasım tarihleri arasında Antalya’ya, İspanya Deniz Kuvvetleri unsuru El Camino Espanol tarafından 7-8 Kasım ve 10-12 Kasım tarih aralığında Mersin’e, “Mavi Balina-2026 Tatbikatı” kapsamında NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurlarından İspanya Deniz Kuvvetleri unsuru Patino ve Blas De Lezo ile Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru Aegean tarafından 7-13 Kasım tarihleri arasında Aksaz’a liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca, ABD Deniz Kuvvetleri unsurları Mount Whitney ve Bulkeley tarafından Aksaz’a gerçekleştirilecek liman ziyaretleri kapsamında Donanma Komutanımız ile ABD 6’ncı Filo ve NATO Deniz Vurucu ve Destek Kuvvetleri Komutanı (STRIKFORNATO) arasında görüşme yapılması planlanmaktadır. 30 Ekim’de, 3’üncü Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığımız ile 2’nci Lojistik Destek Gemileri Komodorluğumuza Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şeref timsali olan sancaklar düzenlenen törenlerle tevdi edilmiştir. Diğer yandan Bugün (5 Kasım) muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Doğu Akdeniz’de eğitim uçuşu, 10 Kasım’da “Atatürk'ü Anma Günü” dolayısıyla SOLOTÜRK tarafından Anıtkabir’de saygı uçuşu gerçekleştirilecektir. Mehteran Birlik Komutanlığımızca “Uluslararası Arşiv ve Arşivcilik Sempozyumu” kapsamında 6 Kasım’da İstanbul’da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandomuz tarafından “Uluslararası Askerî Bandolar Festivali” kapsamında 7-8 Kasım’da Almanya’da konserler icra edilecek, Devlet Opera ve Balesi tarafından ise 7 Kasım’da Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığımızda “Denizin Hikâyesi” adlı müze konseri gerçekleştirilecektir. 24-25 Ekim’de Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen “Olimpik Mesafe Triatlon Türkiye Şampiyonası”nda 16-19 yaş kategorisinde Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü, kadınlar 20-24 yaş kategorisinde Türkiye ikinciliği, 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında İstanbul Boğazı-Adalar rotasında 65 yatın katılımıyla gerçekleştirilen “Cumhurbaşkanlığı 7’nci Uluslararası Yat Yarışı”nda, Cumhuriyet Kupası kapsamında farklı kategorilerde 3 ikincilik ve 1 dördüncülük, genel tasnifte 1 Trofe şampiyonluğu ve 1 Trofe üçüncülüğü, 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen “Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası”nda 3 Masterlar Türkiye rekoru kırarak 12 birincilik, 17 ikincilik ve 9 üçüncülük elde eden TSK Spor Gücü Takımlarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyoruz."