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Zor koşullar vız gelir tırıs gider! İşte Türkiye’nin denizin dibindeki gözü

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Zor koşullar vız gelir tırıs gider! İşte Türkiye’nin denizin dibindeki gözü

ASELSAN tarafından modern denizaltı platformlarının keşif, gözetleme, hedef tespiti ve takip ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen MERCAN 100 Denizaltı Optronik MastSistemi, gelişmiş elektro-optik kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Zorlu deniz koşullarında görev yapmak üzere tasarlanan sistem, orta dalga kızılötesi (MWIR), gündüz görüş (Day TV) ve kısa dalga kızılötesi (SWIR) kameralarıyla farklı operasyonel koşullarda çok bantlı görüntüleme imkanı sunuyor.

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Foto - Zor koşullar vız gelir tırıs gider! İşte Türkiye’nin denizin dibindeki gözü

ASELSAN sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “MERCAN 100 Denizaltı Optronik MastSistemi, farklı görüntüleme teknolojilerini birleştirerek denizaltı mürettebatının değişen ışık ve çevre koşullarında çevrelerini gözlemlemesine ve kritik görsel bilgiler toplamasına olanak tanıyor. Sistem, göze zararsız bir lazer mesafe ölçer ve optik mesafe ölçüm kabiliyetleri ile hedef konumlandırmayı daha da geliştirirken, gelişmiş görüntüleme ve gözlem fonksiyonları ile etkili keşif ve gözetlemeyi destekliyor.

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Foto - Zor koşullar vız gelir tırıs gider! İşte Türkiye’nin denizin dibindeki gözü

Çevreye dair kapsamlı bir görüş sunmak üzere tasarlanan MERCAN 100, odaklanmış gözlem için sektörel tarama modunun yanı sıra, 360 derecelik panoramik Hızlı Çevresel Gözetleme özelliği sunuyor. Bu fonksiyonlar, mürettebatın çevreyi verimli bir şekilde taramasına, potansiyel hedefleri tespit etmesine, takip ve konumlandırma görevlerini desteklemesine imkan tanıyor.

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Foto - Zor koşullar vız gelir tırıs gider! İşte Türkiye’nin denizin dibindeki gözü

Sistemin gelişmiş elektro-optik sensörleri, denizaltı operasyonları için zamanında bilgi sağlayarak durumsal farkındalığı artırırken, mürettebatın deniz ortamına dair daha net bir resim oluşturmasına yardımcı oluyor. MERCAN 100, güçlü bir sistem mimarisini zorlu deniz ve hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmış bir yapıyla birleştiriyor.

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Foto - Zor koşullar vız gelir tırıs gider! İşte Türkiye’nin denizin dibindeki gözü

Farklı denizaltı platformlarına uyarlanabilen sistem, aynı zamanda Savaş Yönetim Sistemleri (CMS) ile entegrasyon seçeneği sunarak kabiliyetlerinin denizaltının daha geniş operasyonel mimarisine dahil edilmesini sağlıyor. MERCAN 100 ayrıca, bir GPS/Elektronik Destek (ED) antenine sahip bulunuyor. MERCAN 100, çok bantlı görüntüleme, hızlı çevresel gözetleme ve gelişmiş hedef konumlandırma kabiliyetlerini bir araya getirerek denizaltı platformlarının keşif ve gözetleme potansiyelini artırıyor. Sistem, ASELSAN’ın sualtı operasyonlarının karmaşık taleplerine yönelik güvenilir, uyarlanabilir elektro-optik teknolojiler geliştirme yaklaşımını başarıyla yansıtıyor” ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

faruk alptekin

yatacak yerleri yok para Fatmaların şu yapılan işler emekler 3 5 10 olacakken yetimin yaşlının gençlerin yıllarını çaldılar haram zıkkım olsun
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