Zor koşullar vız gelir tırıs gider! İşte Türkiye’nin denizin dibindeki gözü

ASELSAN sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “MERCAN 100 Denizaltı Optronik MastSistemi, farklı görüntüleme teknolojilerini birleştirerek denizaltı mürettebatının değişen ışık ve çevre koşullarında çevrelerini gözlemlemesine ve kritik görsel bilgiler toplamasına olanak tanıyor. Sistem, göze zararsız bir lazer mesafe ölçer ve optik mesafe ölçüm kabiliyetleri ile hedef konumlandırmayı daha da geliştirirken, gelişmiş görüntüleme ve gözlem fonksiyonları ile etkili keşif ve gözetlemeyi destekliyor.