Zor koşullar vız gelir tırıs gider! İşte Türkiye’nin denizin dibindeki gözü
ASELSAN tarafından modern denizaltı platformlarının keşif, gözetleme, hedef tespiti ve takip ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen MERCAN 100 Denizaltı Optronik MastSistemi, gelişmiş elektro-optik kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Zorlu deniz koşullarında görev yapmak üzere tasarlanan sistem, orta dalga kızılötesi (MWIR), gündüz görüş (Day TV) ve kısa dalga kızılötesi (SWIR) kameralarıyla farklı operasyonel koşullarda çok bantlı görüntüleme imkanı sunuyor.