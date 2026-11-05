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Sağlık
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Türkiye'de tıp tarihinde bir ilk: Doktor İstanbul'da, hasta Balıkesir'de! Kanser ameliyatı uzaktan yapıldı

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Türkiye'de tıp tarihinde bir ilk: Doktor İstanbul'da, hasta Balıkesir'de! Kanser ameliyatı uzaktan yapıldı

Batı'nın teknolojide tekel kurma iddialarını yerle bir eden ve Türk tıbbının ulaştığı devasa boyutu gözler önüne seren tarihi bir başarıya imza atıldı. Balıkesir Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran 34 yaşındaki bir hastanın böbreğindeki kanserli tümör, İstanbul’dan yönetilen robotik cerrahi cihazı ile telecerrahi yöntemi kullanılarak başarıyla temizlendi. Türkiye’de A sınıfı üroloji alanında ilk kez uygulanan bu uzaktan ameliyat yöntemiyle hasta sağlığına kavuşurken, Türk hekimlerinin gücü tüm dünyaya ilan edilmiş oldu.

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Foto - Türkiye'de tıp tarihinde bir ilk: Doktor İstanbul'da, hasta Balıkesir'de! Kanser ameliyatı uzaktan yapıldı

Balıkesir Üniversite Hastanesi'ne başvuran bir hastanın böbreğinde tespit edilen kanserli doku İstanbul'dan robotla müdahale edilerek ameliyat edildi. İnternet bağlantısı ve alt yapı kontrolleri defalarca kontrol edilen robotik cerrahi cihazı ile hasta sağlığına kavuştu. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen telecerrahi yönteminin görüntüleri paylaşılırken, Rektör Yücel Oğurlu ve Prof. Dr. Şakir Ongün çarpıcı bilgiler verdi.

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Foto - Türkiye'de tıp tarihinde bir ilk: Doktor İstanbul'da, hasta Balıkesir'de! Kanser ameliyatı uzaktan yapıldı

Dünya çapında hızla gelişen robot teknolojisi, yapay zeka gibi faktörler sağlık sektörünü de şekillendirmeye devam ediyor. İstanbul'da robot üzerinde ameliyata başlayan ekibin işi bittiğinde eş zamanlı olarak Balıkesir'de bulunan kanser hastası şifaya kavuştu. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Yücel Oğurlu, "Gelişen teknolojiye karşı durmak matbaaya karşı çıkmak gibi" diyerek operasyon sürecini anlattı.

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Foto - Türkiye'de tıp tarihinde bir ilk: Doktor İstanbul'da, hasta Balıkesir'de! Kanser ameliyatı uzaktan yapıldı

Son 3 yılda 70'den fazla hoca transferi yaparak Balıkesir Üniversitesi'nin hatırı sayılır başarılar elde ettiğini duyurdu. Üniversitesi hastanesinde internet üzerinden bağlantı yapılarak robotik cerrahi teknolojisinin kullanımı ile kanser ameliyatı yapıldı.

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Foto - Türkiye'de tıp tarihinde bir ilk: Doktor İstanbul'da, hasta Balıkesir'de! Kanser ameliyatı uzaktan yapıldı

TÜRKİYE'DE BU AMELİYAT BİR İLK: Konuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Şakir Ongün, "Türkiye'de ilk defa tele cerrahi yöntemiyle, yani uzaktan bağlanılarak robotik bir cerrahi, A sınıfı özellikle, üroloji alanında ve Türkiye'de ilk defa bu ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik. " dedi.

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Foto - Türkiye'de tıp tarihinde bir ilk: Doktor İstanbul'da, hasta Balıkesir'de! Kanser ameliyatı uzaktan yapıldı

Ongün operasyon hakkında şu bilgileri paylaştı: "34 yaşındaki bir hastamızın böbrek tümörünü, böbreğini koruyarak bu kitleyi İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bülent Ölen hocamızın da katılımıyla bu ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Tele cerrahi dediğimiz durum robotu kullanan karşı tarafta, aynı şekilde robotun işlemleri Balıkesir'de anlık olarak takip edildi. Tabii burada insanların endişesi, bir aksaklık, bir problem olursa ne olur? Tabii bunun olması için iki tane deneyimli ekibin olması gerekiyor, karşı tarafta da yapılacağı merkeze. Biz buradaydık, bu cerrahiyi yapabilecek deneyimli bir ekibiz. Teknolojik altyapımız da gayet yeterli ülkemizde ve Balıkesir'de bunu gerçekleştirmeye" dedi.

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Foto - Türkiye'de tıp tarihinde bir ilk: Doktor İstanbul'da, hasta Balıkesir'de! Kanser ameliyatı uzaktan yapıldı

"UZUN YILLARIN EKSİKLİKLERİNİ GİDERDİK" Balıkesir Üniversitesi Rektörü Yücel Oğurlu, ameliyatı gerçekleştiren doktor heyetini makamında kabul etti. Yapılan işin büyük bir iş olduğunu kaydeden Rektör Oğurlu, tüm ekibe teşekkür etti. Yücel Oğurlu, gelişen teknolojiye karşı durmanın matbaaya karşı çıkmak ile aynı şey olduğunu dile getirdi. Oğurlu, "Bu hiç kuşkusuz benim alanım değil, uzmanların konuşması gerekir. Ama tele cerrahi usulüyle bu uzaktan bir ameliyatın içerisinde Balıkesir Üniversitesi'nin kendi hocaları ve cihazları ile yer alması gurur verici. Üniversitemiz bütün bölümlerinde ve fakültelerindeki gelişmeyi şu anda hastanemizde ve tıp fakültemizde de yaşıyor. Biz geçtiğimiz yıllar içerisinde, bu üç yıl içerisinde toplam 70 kadar yine hoca transfer ettik. Ama mevcut güçlü kadromuza ek olarak bu yeni akademik personelimiz artı cihazlarımız ve cihaz desteğiyle birlikte Balıkesir Üniversitesi çok farklı bir yere doğru gidiyor inşallah. Hocalarımızın anlattığına göre burada çok özel, nitelikli bir ameliyat icra edilmiş durumda. Yani A sınıfının da içerisinde bir ameliyat gerçekleştiriliyor böbrek kanseri üzerine. Bu potansiyelini gösteriyor ve uzun yıllar içerisindeki eksikliklerimizin, altyapı eksikliklerimizin artık giderildiğini, bir anlamda düze çıktığımızı gösteriyor üniversite olarak. Çok yakında yeni bölümlerimizin, kliniklerimizin açılışını da toplu açılışını yapacağız inşallah. Bunun dışında da yine 64'er yataklı iki binamızın açılışını da Kasım ayı içerisinde tamamlamış olacağız" diye konuştu.

#7
Foto - Türkiye'de tıp tarihinde bir ilk: Doktor İstanbul'da, hasta Balıkesir'de! Kanser ameliyatı uzaktan yapıldı

"YAKLAŞIK 50 MİLİSANİYELİK BİR GECİKME İLE BU İŞLEMLER YAPILABİLİYOR" Balıkesir Üniversite Hastanesi Başhekimi Bahadır Çağlar ise "Son derece mutlu ve gururluyuz. Türk tarihinde bir ilk oldu bu. Özellikle tele cerrahi yöntemiyle bir kanser hastasına Türkiye topraklarında ilk kez yapıldı bu ameliyat" dedi.

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Foto - Türkiye'de tıp tarihinde bir ilk: Doktor İstanbul'da, hasta Balıkesir'de! Kanser ameliyatı uzaktan yapıldı

Robotla ameliyat sisteminin işleyişi hakkında ise şu bilgileri verdi: "Bu üniversitemizin son teknolojiye ulaştığını, nitelikli öğretim üyeleriyle birlikte bu teknolojiyi vatandaşımıza buluşturmuş olmanın bir sonucu. Vatanımıza, milletine hayırlı olması dileğiyle tüm vatandaşlarımıza bol sağlıklı günler diliyorum. Bu yeni bir teknoloji, çok haklı sorular oluyor akıllarda. Aynı anda iki yerde işleri tamamen yapabilecek nitelikli bir ekip oluyor. Buradaki esas amaç iki tane deneyimli ekibin güçlerini birleştirmesi. Yani 1 artı 1 burada 2 etmiyor ama belki 1 artı 1 bu noktada 5 ediyor. Böyle bir noktaya ulaşıyoruz. Biz vatandaşımıza çok daha kaliteli, çok daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunmaya gidiyoruz. Bunun dışında bizim buradaki, zaten bu işi yapmadan önce çok fazla testini yapıldı bu işlemlerin. Yaklaşık 50 milisaniyelik bir gecikme ile bu işlemler yapılabiliyor. Göz kırpma süresini 400 milisaniye olduğunu düşünürsek ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılır. Bu dünyada rekor sayılabilecek bir düzeyde. Balıkesir'de bu işlerin yapılması hepimize gurur veriyor" dedi.

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Yorumlar

Haydar ŞENOCAK

Allah hocalarınıza sağlıklı ömürler versin Türkiye’nin gururu
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