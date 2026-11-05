Türkiye'de tıp tarihinde bir ilk: Doktor İstanbul'da, hasta Balıkesir'de! Kanser ameliyatı uzaktan yapıldı

"UZUN YILLARIN EKSİKLİKLERİNİ GİDERDİK" Balıkesir Üniversitesi Rektörü Yücel Oğurlu, ameliyatı gerçekleştiren doktor heyetini makamında kabul etti. Yapılan işin büyük bir iş olduğunu kaydeden Rektör Oğurlu, tüm ekibe teşekkür etti. Yücel Oğurlu, gelişen teknolojiye karşı durmanın matbaaya karşı çıkmak ile aynı şey olduğunu dile getirdi. Oğurlu, "Bu hiç kuşkusuz benim alanım değil, uzmanların konuşması gerekir. Ama tele cerrahi usulüyle bu uzaktan bir ameliyatın içerisinde Balıkesir Üniversitesi'nin kendi hocaları ve cihazları ile yer alması gurur verici. Üniversitemiz bütün bölümlerinde ve fakültelerindeki gelişmeyi şu anda hastanemizde ve tıp fakültemizde de yaşıyor. Biz geçtiğimiz yıllar içerisinde, bu üç yıl içerisinde toplam 70 kadar yine hoca transfer ettik. Ama mevcut güçlü kadromuza ek olarak bu yeni akademik personelimiz artı cihazlarımız ve cihaz desteğiyle birlikte Balıkesir Üniversitesi çok farklı bir yere doğru gidiyor inşallah. Hocalarımızın anlattığına göre burada çok özel, nitelikli bir ameliyat icra edilmiş durumda. Yani A sınıfının da içerisinde bir ameliyat gerçekleştiriliyor böbrek kanseri üzerine. Bu potansiyelini gösteriyor ve uzun yıllar içerisindeki eksikliklerimizin, altyapı eksikliklerimizin artık giderildiğini, bir anlamda düze çıktığımızı gösteriyor üniversite olarak. Çok yakında yeni bölümlerimizin, kliniklerimizin açılışını da toplu açılışını yapacağız inşallah. Bunun dışında da yine 64'er yataklı iki binamızın açılışını da Kasım ayı içerisinde tamamlamış olacağız" diye konuştu.