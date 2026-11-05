Askerimizi şehit eden kurşun bakın hangi ülkeden gelmiş: MSB açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'yü şehit eden kurşunun hangi ülkeden geldiğini kamuoyu ile paylaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'yü şehit eden kurşunun hangi ülkeden geldiğini kamuoyu ile paylaştı.
MSB, Türkiye-İran hududundaki Engin Mayın Hudut Karakolu sorumluluk sahasında 31 Ekim'de yasa dışı geçişe müdahale sırasında İran tarafından geldiği değerlendirilen ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün şehit olduğunu bildirdi.
Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatıldığı, 3 Kasım'da İranlı yetkililerle olay yerinde görüşme gerçekleştirildiği belirtildi. İran makamlarının da inceleme başlattığı ve çalışmaların iki ülke arasında koordinasyonla sürdürüldüğü kaydedildi.
Bakanlık, Irak'ın sınır hatlarında karakol ve kontrol noktası kurma ve güçlendirme faaliyetlerinin memnuniyetle karşılandığını açıkladı.
Hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgenin terörden arındırılması amacıyla Irak'a desteğin devam edeceği vurgulandı.
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