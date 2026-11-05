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Askerimizi şehit eden kurşun bakın hangi ülkeden gelmiş: MSB açıkladı

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Askerimizi şehit eden kurşun bakın hangi ülkeden gelmiş: MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'yü şehit eden kurşunun hangi ülkeden geldiğini kamuoyu ile paylaştı.

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Foto - Askerimizi şehit eden kurşun bakın hangi ülkeden gelmiş: MSB açıkladı

MSB, Türkiye-İran hududundaki Engin Mayın Hudut Karakolu sorumluluk sahasında 31 Ekim'de yasa dışı geçişe müdahale sırasında İran tarafından geldiği değerlendirilen ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün şehit olduğunu bildirdi.

#2
Foto - Askerimizi şehit eden kurşun bakın hangi ülkeden gelmiş: MSB açıkladı

Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatıldığı, 3 Kasım'da İranlı yetkililerle olay yerinde görüşme gerçekleştirildiği belirtildi. İran makamlarının da inceleme başlattığı ve çalışmaların iki ülke arasında koordinasyonla sürdürüldüğü kaydedildi.

#3
Foto - Askerimizi şehit eden kurşun bakın hangi ülkeden gelmiş: MSB açıkladı

Bakanlık, Irak'ın sınır hatlarında karakol ve kontrol noktası kurma ve güçlendirme faaliyetlerinin memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

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Foto - Askerimizi şehit eden kurşun bakın hangi ülkeden gelmiş: MSB açıkladı

Hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgenin terörden arındırılması amacıyla Irak'a desteğin devam edeceği vurgulandı.

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Yorumlar

Abzürt

Kurşun kimden gelmiş anlayan var mı
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