Toprakları altın kaynıyor ama çıkaramıyorlardı: Türkiye imdada yetişti, müthiş haber verildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin kritik bir ülkede altın üretimine hazırlandığını belirterek müjdeli haberi kamuoyu ile paylaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin kritik bir ülkede altın üretimine hazırlandığını belirterek müjdeli haberi kamuoyu ile paylaştı.
Türkiye, Afrika'daki madencilik faaliyetlerinde önemli bir aşamaya ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer'de Eti Maden ve MTA Uluslararası Madencilik A.Ş. (MTAIC) iş birliğiyle yürütülen altın projesinde ilk üretimin önümüzdeki birkaç gün içerisinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu gelişme, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk altın üretimi açısından da tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.
Nijer'in yer altı kaynakları bakımından sahip olduğu zenginlik, projeyi daha da önemli hale getiriyor. Ülkenin özellikle Liptako bölgesi başta olmak üzere farklı noktalarında önemli altın yatakları bulunuyor.
Nijer yönetiminin 2026 yılında paylaşılan verilerine göre, ülkedeki mevcut Samira altın madeninde yaklaşık 25 tonluk kaynak ve 2,5 tonluk tahmini rezerv bulunurken, Türkiye'nin ortak olduğu Banjo projesinde ise yaklaşık 20 tonluk altın kaynağı ve 2 tonluk tahmini rezervden söz ediliyor. Bu rakamlar, Nijer'in henüz tam anlamıyla değerlendirilmemiş altın potansiyelini ortaya koyuyor.
Türkiye'nin projedeki rolü ise yalnızca altın arama faaliyetleriyle sınırlı değil. MTAIC aracılığıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arama, jeolojik inceleme, sondaj ve üretim altyapısının oluşturulmasına yönelik önemli adımlar atıldı. Eti Maden'in de sürece dahil olmasıyla Türkiye, sahip olduğu madencilik tecrübesini Afrika'ya taşımış oldu.
Üstelik Nijer'deki bu çalışmalar, Türkiye'nin uluslararası madencilik alanındaki hedefleri açısından da ayrı bir önem taşıyor. Altın üretiminin başlamasıyla birlikte hem yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi hem de Türkiye'nin yurt dışındaki maden kaynaklarına erişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.
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