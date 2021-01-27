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Medya
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Hüzne boğmuştu! Masumlar Apartmanı’nda yeni dönem

2021-01-27 20:07:13
Hüzne boğmuştu! Masumlar Apartmanı’nda yeni dönem

TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı’nda hüzne boğan o sözlerle başka bir hikaye başladı...

#1
Foto - Dün akşam TRT1’de 19. bölümü yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Dün akşam TRT1’de 19. bölümü yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, yine izleyenleri ekrana kilitledi.

#2
Foto - Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek bir hayat hikayesinden derlediği kitabından alıntılanan Masumlar Apartmanı, sezonun en çok konuşulan yapımlarından.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek bir hayat hikayesinden derlediği kitabından alıntılanan Masumlar Apartmanı, sezonun en çok konuşulan yapımlarından.

#3
Foto - Dizinin yeni bölümündeki bir sahne ise izleyiciye duygusal anlar yaşattı.

Dizinin yeni bölümündeki bir sahne ise izleyiciye duygusal anlar yaşattı.

#4
Foto - Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünde oynadıkları dizide Gülben ve İnci arasında geçen konuşma, aslında dizinin hikayesindeki yeni bir başlangıcın da ilk adımıydı.

Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünde oynadıkları dizide Gülben ve İnci arasında geçen konuşma, aslında dizinin hikayesindeki yeni bir başlangıcın da ilk adımıydı.

#5
Foto - Merve Dizdar’ın hayat verdiği Gülben, kimi zaman düşüncesizce tavırlarıyla Esat ve Esra’ya zor anlar yaşatmış olsa da evde yaşananları en iyi algılayan ve kardeşleri için fedakarlıktan kaçınmayan bir kişi.

Merve Dizdar’ın hayat verdiği Gülben, kimi zaman düşüncesizce tavırlarıyla Esat ve Esra’ya zor anlar yaşatmış olsa da evde yaşananları en iyi algılayan ve kardeşleri için fedakarlıktan kaçınmayan bir kişi.

#6
Foto - Bu kez Han’dan ayrılmak isteyen İnci’yi buldu ve bu kararının nelere mal olabileceğini gözler önüne sererek, İnci’yi sarsan bir konuşma yaptı.

Bu kez Han’dan ayrılmak isteyen İnci’yi buldu ve bu kararının nelere mal olabileceğini gözler önüne sererek, İnci’yi sarsan bir konuşma yaptı.

#7
Foto - Han’ın ayrı bir evde yaşamak yerine ailesi ile oturmasını istemesi İnci’yi delirtirken, boşanma kararı almasıyla işler iyice karışmıştı.

Han’ın ayrı bir evde yaşamak yerine ailesi ile oturmasını istemesi İnci’yi delirtirken, boşanma kararı almasıyla işler iyice karışmıştı.

#8
Foto - Gülben, çok sevdiği kardeşi Han’ın ailesinden uzakta, yatılı bir okulda yapayalnız büyüdüğünü anlatarak söyledi sözlerle herkesin içini burktu.

Gülben, çok sevdiği kardeşi Han’ın ailesinden uzakta, yatılı bir okulda yapayalnız büyüdüğünü anlatarak söyledi sözlerle herkesin içini burktu.

#9
Foto - Yaptığı şu konuşma ise dizinin en unutulmaz sahnelerinden biri olmaya adaydı: “Buraya kadar artık yeter. Madem ona korkma ben seni seviyorum, unuttururum o yalnızlığını diye söz verdin. O zaman tut şimdi sözünü. Kalple oyun olmaz hele ki kırık bir kalple asla. Günah! Diyorsan ki ben onu severim onda bir sıkıntı yok, ben sizi sevmiyorum diye, haklısın ona bir şey diyemem ama ben şunu biliyorum, belki biz de o evde birbirini çok seven iki insan görürsek, biz de değişiriz belki. Bizim de bir şansımız olur yani. Han’a iyi geldiğin gibi, bize de iyi gelirsin belki. Lütfen kardeşimi yüz üstü bırakma”

Yaptığı şu konuşma ise dizinin en unutulmaz sahnelerinden biri olmaya adaydı: “Buraya kadar artık yeter. Madem ona korkma ben seni seviyorum, unuttururum o yalnızlığını diye söz verdin. O zaman tut şimdi sözünü. Kalple oyun olmaz hele ki kırık bir kalple asla. Günah! Diyorsan ki ben onu severim onda bir sıkıntı yok, ben sizi sevmiyorum diye, haklısın ona bir şey diyemem ama ben şunu biliyorum, belki biz de o evde birbirini çok seven iki insan görürsek, biz de değişiriz belki. Bizim de bir şansımız olur yani. Han’a iyi geldiğin gibi, bize de iyi gelirsin belki. Lütfen kardeşimi yüz üstü bırakma”

#10
Foto - Aslında Gülben’in bu konuşması ile birlikte İnci’nin kararını değiştirmesi, dizide bambaşka bir sayfanın açılmasına neden olacak. İşte bu nedenle Gülben ile İnci arasında geçen bu sahne çok önemliydi.

Aslında Gülben’in bu konuşması ile birlikte İnci’nin kararını değiştirmesi, dizide bambaşka bir sayfanın açılmasına neden olacak. İşte bu nedenle Gülben ile İnci arasında geçen bu sahne çok önemliydi.

#11
Foto - Zira Gülben’in de söylediği gibi İnci o eve girdikten sonra herkesi yavaş yavaş iyileştiren kişi olacak.

Zira Gülben’in de söylediği gibi İnci o eve girdikten sonra herkesi yavaş yavaş iyileştiren kişi olacak.

#12
Foto - Bu konuya daha önce dizinin senaristlerinden Deniz Madanoğlu da değinmiş ve bir röportajında şunları söylemişti:

Bu konuya daha önce dizinin senaristlerinden Deniz Madanoğlu da değinmiş ve bir röportajında şunları söylemişti:

#13
Foto - “Tabii ki İnci ve Han kurgu karakterlerdi ve aşkı da ön planda tutacağımız bir dünya haline getirdim. Şu şekilde tarif edebilirim. İnci’nin, neredeyse tımarhaneye benzeyen bir eve gelin gitme hikayesi ve bu insanların iyileşme sürecine katkıda bulunmasının anlatımı aslında uzun vadede bu hikaye.”

“Tabii ki İnci ve Han kurgu karakterlerdi ve aşkı da ön planda tutacağımız bir dünya haline getirdim. Şu şekilde tarif edebilirim. İnci’nin, neredeyse tımarhaneye benzeyen bir eve gelin gitme hikayesi ve bu insanların iyileşme sürecine katkıda bulunmasının anlatımı aslında uzun vadede bu hikaye.”

#14
Foto - İşte senaristin de işaret ettiği gibi adeta bir tımarhane gibi olan eve İnci sonunda girdi ama bu girişle birlikte o evde çok şey değişecek.

İşte senaristin de işaret ettiği gibi adeta bir tımarhane gibi olan eve İnci sonunda girdi ama bu girişle birlikte o evde çok şey değişecek.

#15
Foto - Gülben de buna katkıda bulunduğu sahne ile izleyiciyi de İnci’yi de çok sarstı.

Gülben de buna katkıda bulunduğu sahne ile izleyiciyi de İnci’yi de çok sarstı.

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