Hüzne boğmuştu! Masumlar Apartmanı’nda yeni dönem

Yaptığı şu konuşma ise dizinin en unutulmaz sahnelerinden biri olmaya adaydı: “Buraya kadar artık yeter. Madem ona korkma ben seni seviyorum, unuttururum o yalnızlığını diye söz verdin. O zaman tut şimdi sözünü. Kalple oyun olmaz hele ki kırık bir kalple asla. Günah! Diyorsan ki ben onu severim onda bir sıkıntı yok, ben sizi sevmiyorum diye, haklısın ona bir şey diyemem ama ben şunu biliyorum, belki biz de o evde birbirini çok seven iki insan görürsek, biz de değişiriz belki. Bizim de bir şansımız olur yani. Han’a iyi geldiğin gibi, bize de iyi gelirsin belki. Lütfen kardeşimi yüz üstü bırakma”